 Меркель, после серии приступов дрожи, слушала гимн сидя | Новости из Германии о Германии | DW | 11.07.2019

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Германия

Меркель, после серии приступов дрожи, слушала гимн сидя

За три недели у канцлера ФРГ трижды случались приступы дрожи во время официальных приемов. Во избежание повторения ситуации Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен слушали гимны сидя.

Ангела Меркель с премьер-министром Дании Метте Фредериксен

Ангела Меркель с премьер-министром Дании Метте Фредериксен

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), после целой серии приступов дрожи во время официальных церемоний, в четверг, 11 июля, выполнила часть приветственной программы сидя. Во время исполнения национальных гимнов по случаю визита премьер-министр Дании Метте Фредериксен, главы правительств сидели на стульях с белой обивкой. Стулья находились на маленьком пьедестале возле ведомства федерального канцлера в Берлине. Обычно Меркель и высокие гости из-за рубежа слушали гимны на этом пьедестале стоя.

Контекст

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На сей раз Ангела Меркель не дрожала. Во время исполнения национальных гимнов Дании и ФРГ, канцлер сидела, сложив руки на коленях. Только накануне у Меркель случился приступ дрожи при исполнении гимнов по случаю прибывшего с визитом премьер-министра Финляндии Антти Ринне. После инцидента глава германского правительства заверила, что с ней все в порядке.

Впервые у Ангелы Меркель случился приступ дрожи во время визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского. Уже через несколько дней после этого у нее произошел очередной приступ на церемонии у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) по случаю назначения нового министра юстиции Кристины Ламбрехт (Christine Lambrecht). Комментируя последний приступ, Меркель заявила: "Я чувствую себя хорошо, не нужно беспокоиться. Я все еще перерабатываю аналогичный случай, происшедший в начале июня во время приема президента Украины Владимира Зеленского. Этот процесс, очевидно, еще не завершен, но прогресс налицо".

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