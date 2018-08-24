 Меркель пообещала Еревану поддержку в решении карабахского конфликта | Новости из Германии о Европе | DW | 24.08.2018

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Европа

Меркель пообещала Еревану поддержку в решении карабахского конфликта

Канцлер Германии высоко оценила уровень двухсторонних отношений, отметив, что Берлин и Ереван заинтересованы в более тесном сотрудничестве в экономической, культурной и научной сферах.

Ангела Меркель на Аллее памяти в мемориальном комплексе жертв геноцида армян

Ангела Меркель на "Аллее памяти" в мемориальном комплексе жертв геноцида армян

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе визита в Ереван в пятницу, 24 августа, заявила о дальнейшей поддержке процесса мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. По ее словам, Германия, как член Минской группы, готова взять на себя ответственность в рамках карабахского урегулирования, чтобы решить конфликт в хорошей атмосфере.  

Глава федерального правительства также высоко оценила уровень двусторонних германо-армянских отношений, которые могут быть еще улучшены. Обе стороны, указала канцлер ФРГ, заинтересованы в более тесном взаимодействии в экономической, культурной и научной сферах.

При этом, по мнению Меркель, Армения может быть примером хорошего сотрудничества как с Россией, так и одновременно с Евросоюзом, написал в своем Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Либерализация визового режима

Во время переговоров с премьер-министром Армении Николой Пашиняном Меркель призвала к более тесному взаимодействию в вопросах миграции из региона Закавказья в Европу и, в частности, в Германию. По ее словам, либерализация визового режима для граждан Армении увязана с тем, как власти страны решают миграционные проблемы.

Контекст

В Азербайджане под стражей находятся восемь журналистов и два блогера, заявляют "Репортеры без границ". Накануне визита Меркель в Баку они призвали Меркель обсудить этот вопрос с Алиевым. (22.08.2018)

В ходе визита в Тбилиси канцлер Германии Ангела Меркель затронула вопрос энергопоставок из РФ и проблему вступления Грузии в ЕС. (24.08.2018)

Пашинян, в свою очередь, отметил, что дальнейшие изменения в его стране в сторону демократии неизбежно приведут к уменьшению потока мигрантов. Наоборот, все больше людей захотят вернуться, указал он.

Меркель на использовала слово "геноцид"

Канцлер ФРГ посетила мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян в Османской империи в 1915 году и посадила ель на "Аллее памяти". Меркель заявила, что человечество не должно забывать о "зверствах" против бесчисленного количества армян. Однако, напомнив о резолюции бундестага, осудившего преступления времен Османской империи, она обошлась без употребления слова "геноцид". По словам канцлера, резолюция германского парламента стала важным шагом на пути развития культуры памяти.

Свои визит в бывшие советские республики Закавказья Ангела Меркель завершит в Азербайджане, где, в частности, будут обсуждаться альтернативные варианты поставок газа в Европу.

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    Автор: Наталья Позднякова


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