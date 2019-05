Меркель подчеркнула тесные отношения с США на фоне разногласий

Обама и Германия

Обама в роли спасителя

Когда Барак Обама прибыл с визитом в Берлин в июле 2008 года, его встречала восторженная двухсоттысячная толпа. А ведь тогда он еще был "всего лишь" кандидатом в президенты. Со своим девизом "Yes, we can" ("Да, мы можем") Обама дал германо-американским отношениям новый импульс. В своем выступлении у Колонны Победы он заявил, что настало время "наводить новые мосты".