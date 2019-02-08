Меркель отметила роль разведки в защите от киберугроз и дезинформации

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) играет важную роль в защите страны от киберугроз и дезинформационных кампаний. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая на церемонии открытия новой штаб-квартиры BND в Берлине в пятницу, 8 февраля.
По словам канцлера, сегодня многие страны ведут весьма активные гибридные войны. "И на этом направлении мы нуждаемся в сильной разведслужбе, которая сможет своевременно проанализировать и предупредить о киберугрозах, исходящих из-за рубежа", - подчеркнула Меркель.
Особое внимание глава правительства уделила также борьбе против дезинформации. "Мы должны научиться обходиться с фейковыми новостями, как с составной частью гибридной войны", - отметила она, напомнив, что зачастую за подобными сообщениями стоит целенаправленная государственная пропаганда. По мнению канцлера, BND отводиться особая роль на этом направлении. Спецслужба должна анализировать: кто стоит за подобными пропагандистскими атаками. Это особенно актуально накануне выборов в Европарламент.
В своем выступлении Меркель не согласилась с оценкой президента США Дональда Трампа, заявившего о скором разгроме экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ). По словам канцлера, террористов в Сирии удалось вытеснить с захваченных ими территорий. "Но это, к сожалению, не означает, что ИГ исчезла. Скорее, она перешла к асимметричным методам ведения войны", - указала канцлер, отметив, что джихадисты, по-прежнему, представляют серьезную опасность.
Разведслужба переехала из Баварии в Берлин
Решение о переезде штаб-квартиры BND из баварского Пуллаха в Берлин было принято еще в апреле 2003 года. Непосредственные строительные работы в самом центре бывшего Восточного Берлина начались в мае 2008 года и обошлись казне приблизительно в 1,1 млрд евро. Первые сотрудники переехали в новый комплекс в 2014 году. Окончательный переезд завершился в январе 2019 года.
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Самое секретное здание Германии
Территория штаб-квартиры Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, БНД) занимает площадь в 14 футбольных полей. Ее строительство продолжалось больше десяти лет и обошлось в миллиард евро. Еще 400 миллионов стоят техническое оснащение и переезд, который должен завершиться до конца 2018 года.
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Самое секретное здание Германии
Главные задачи Федеральной разведывательной службы, кроме, собственно, внешней разведки, - борьба с терроризмом и организованной преступностью. Сейчас создается новое управление - по борьбе с компьютерным шпионажем. В штаб-квартире в Берлине после завершения переезда будут работать около 4500 сотрудников внешней разведки ФРГ.
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Самое секретное здание Германии
У главного входа, во дворе штаб-квартиры БНД, - лежит похожий на огромный валун художественный объект из красноватой стали. Предназначение непонятно. Автор Штефан Соуз утверждает, что это намек на работу разведчиков, разгадывающих секреты.
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Самое секретное здание Германии
Так выглядит главное фойе. Отсюда можно попасть в разные секторы - но не всем сотрудникам разведки, а только тем, кто в этих секторах работает. Кроме того, внутри комплекса - 50 "коммуникационных зон", которые доступны всем сотрудникам разведки. Там стоят столики, есть электрические плиты и микроволновые печи.
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Самое секретное здание Германии
Внешние стены зданий, расположенных на берлинской улице Chausseestrasse, покрыты анодированным (то есть не окисляющимся) алюминием. Всего в комплексе БНД 14 тысяч окон шириной 75 сантиметров. Стекло - специальное.
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Самое секретное здание Германии
В комплексе - два так называемых "кризисных центра". Они предназначены для важнейших совещаний. Помещения надежно защищены от прослушивания. Компьютеры, видеокамеры, кабинки для переводчиков, а на стене - часы, показывающие время в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне, Москве и Пекине.
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Самое секретное здание Германии
А вот обычный рабочий кабинет разведчиков. В комплексе БНД - 5200 таких кабинетов, в основном, двухместных, площадью 17 кв. метров. У каждого сотрудника на столе - два телефона и два компьютера. Один работает только во внутренней сети, второй предназначен для связи с внешним миром.
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Самое секретное здание Германии
Кабинет главы внешней разведки находится на восьмом этаже.Письменный стол из светлого дерева, паркетный пол. Рядом - душевая, но комнаты отдыха с диваном нет. С маленького балкончика открывается вид на здание парламента и на ведомство федерального канцлера. Что символично, потому что это - контролирующие разведку органы. Кстати, пальма рядом со зданием БНД - искусственная.
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Самое секретное здание Германии
Юрист Бруно Каль - глава внешней разведки Германии с июля 2016 года. С 1994 года он работал в суде, в 1996-2005 годах был депутатом бундестага от ХДС, потом занимал руководящие посты в министерстве внутренних дел и министерстве финансов.
Автор: Ефим Шуман