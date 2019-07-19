Меркель обеспокоена попытками России повлиять на европейскую политику

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) "с беспокойством" воспринимает попытки России повлиять на европейскую политику. Об этом глава германского правительства заявила в пятницу, 19 июля, во время традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос итальянской журналистки о Moscopoli. Слово Moscopoli итальянские СМИ используют, когда пишут о скандале вокруг предполагаемых попыток

финансирования Россией итальянской правопопулистской партии "Лига" незадолго до выборов в Европарламент в конце мая 2019 года.

Американская новостная медиакомпания BuzzFeed 10 июля опубликовала возможную расшифровку переговоров итальянских политиков с российской стороной в октябре 2018 года в московском отеле "Метрополь". На ужине Джанлука Савоини - бывший помощник заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини - и еще два члена партии, а также неназванные чиновники из Кремля пытались договориться о контракте на годовую поставку нефти на сумму 1,5 млрд долларов. Поставки ожидались по сниженным ценам, пишет Buzzfeed. Разница в 65 млн долларов предназначалась для правопопулистской партии, утверждает издание.

Говоря об инциденте, Меркель подчеркнула, что это - дело итальянских властей. "Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России", - признала она при этом.

Меркель согласна на отсрочку "Брекзита"

Общаясь с журналистами, канцлер ФРГ затронула и другие злободневные политические темы.

Так, она заявила, что выступает за предоставление Лондону отсрочки в вопросе "Брекзита". "Если Великобритании необходимо больше времени, мы должны предоставить его ей", - подчеркнула Меркель. По ее словам, многое будет зависеть от того, какие "ориентиры" обозначит Еврокомиссии новый британский премьер-министр. На вопрос, возможен ли новый референдум о выходе Лондона из состава ЕС, канцлер сообщила, что не хочет вмешиваться во внутренние дела британских властей. "Твердо уверена, что Великобритания найдет свой путь", - заявила она.



О Дублинском соглашении



Коснулась Меркель и недавнего утверждения Европарламентом Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на посту председателя Еврокомиссии. Она приветствовала планируемое экс-министром обороны ФРГ фон дер Ляйен реформирование так называемого Дублинского соглашения, которое регулирует процедуру предоставления убежища в Евросоюзе.



Ангела Меркель также затронула тему дебатов о спасении нелегальных мигрантов, пытающихся морским путем попасть в Европу. По ее словам, речь идет "не просто об обязанности, а о гуманитарном императиве". До полноценного пересмотра Дублинского соглашения необходимо создать "временный механизм", который позволит найти оптимальное решение этой проблемы, уверена глава правительства ФРГ.



Меркель - о собственном здоровье

Прокомментировала Меркель и ситуацию со своим самочувствием, спекуляции вокруг которой обострились после трех приступов дрожи во время официальных приемов. "Я понимаю вопросы о моем здоровье", - подчеркнула канцлер, добавив, что в сложившихся обстоятельствах важно то, способна ли она исполнять обязанности главы правительства. "Я могу выполнять эту функцию", - заверила Меркель, которой 17 июля исполнилось 65 лет. Она пообещала, что завершит политическую карьеру в 2021 году. "Надеюсь, у меня после этого будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии", - резюмировала Ангела Меркель.



Летняя пресс-конференция Меркель продолжалась полтора часа. За это время канцлер ФРГ успела ответить на несколько десятков вопросов.

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