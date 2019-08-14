 Меркель обвинила Россию в разрушении ДРСМД | Новости из Германии о Германии | DW | 14.08.2019

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Германия

Меркель обвинила Россию в разрушении ДРСМД

С разрушением ДРСМД "была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", считает Ангела Меркель. Но Германия вместе с партнерами по НАТО найдет ответ на этот вызов.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обвинила Россию в том, что она доказательно нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом дала повод для расторжения соглашения. Об этом глава германского правительства заявила в среду, 14 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине. С разрушением ДРСМД  "была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", - приводит слова Меркель ее пресс-служба.

В этой связи, отметила федеральный канцлер, Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия к новому ограничению вооружений. При этом, подчеркнула Меркель, НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию, о чем неоднократно говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Германия - часть НАТО, и  будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила глава правительства.

Контекст

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Кремль может использовать новую ракету средней дальности как щит для традиционной или гибридной войны на постсоветском пространстве, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (16.07.2019)

Отвечая на вопрос, может ли Германия усилить свое военное присутствие в Литве с помощью средств ПВО, Меркель напомнила, что эта задача, как в Литве, так и в Эстонии, решается в рамках программы НАТО по мониторингу воздушного пространства стран Балтии, и Германия всегда брала на себя ответственность в подобных делах. При этом федеральный канцлер ушла от ответа на вопрос о том, готовы ли немцы, в случае конфликта, решительно защищать свободу Литвы.

Два процента на оборонные расходы

Журналисты напомнили президенту Литвы, что его страна является одним из немногих государств НАТО, которые реализовали положение альянса о расходовании на оборонные нужды 2 процентов внутреннего валового продукта, в то время как в немецком обществе велик скептицизм по поводу необходимости таких трат. Гитанас Науседа, в свою очередь, отметил, что, в частности, Литва и Польша, имеют многолетний и очень болезненный опыт общения с Россией. "Эти страны пережили российскую оккупацию и поэтому рассматривают эту опасность несколько точнее, чем другие государства. Именно поэтому Литва в 2014 году после оккупации Крыма  приняла множество мер, чтобы достичь этой отметки - два процента ВВП", - сказал президент балтийской республики.

Ангела Меркель также заявила, что Германия привержена целями, сформулированным на саммите НАТО в Уэльсе. В частности, к 2024 году расходы на оборону должны составить 1,5 процента от ВВП. "Тот, кто следит за ситуацией в Германии, видит, что мы проводим значительные улучшения в бундесвере", - подчеркнула глава правительства. Она также упомянула угрозы президента США Дональда Трампа, озвученные не так давно послом Америки Ричардом Гренеллом, перевести, базирующиеся в Германии американские войска в Польшу, если Берлин не увеличит свои военные расходы. "Я полагаю, что немецкие базы - хорошее место для американских солдат", - сказала Меркель, отметив, что в их обустройство были инвестированы немалые средства.

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