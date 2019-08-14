Меркель обвинила Россию в разрушении ДРСМД

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) обвинила Россию в том, что она доказательно нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом дала повод для расторжения соглашения. Об этом глава германского правительства заявила в среду, 14 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине. С разрушением ДРСМД "была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", - приводит слова Меркель ее пресс-служба.

В этой связи, отметила федеральный канцлер, Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия к новому ограничению вооружений. При этом, подчеркнула Меркель, НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию, о чем неоднократно говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Германия - часть НАТО, и будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила глава правительства.

Отвечая на вопрос, может ли Германия усилить свое военное присутствие в Литве с помощью средств ПВО, Меркель напомнила, что эта задача, как в Литве, так и в Эстонии, решается в рамках программы НАТО по мониторингу воздушного пространства стран Балтии, и Германия всегда брала на себя ответственность в подобных делах. При этом федеральный канцлер ушла от ответа на вопрос о том, готовы ли немцы, в случае конфликта, решительно защищать свободу Литвы.

Два процента на оборонные расходы

Журналисты напомнили президенту Литвы, что его страна является одним из немногих государств НАТО, которые реализовали положение альянса о расходовании на оборонные нужды 2 процентов внутреннего валового продукта, в то время как в немецком обществе велик скептицизм по поводу необходимости таких трат. Гитанас Науседа, в свою очередь, отметил, что, в частности, Литва и Польша, имеют многолетний и очень болезненный опыт общения с Россией. "Эти страны пережили российскую оккупацию и поэтому рассматривают эту опасность несколько точнее, чем другие государства. Именно поэтому Литва в 2014 году после оккупации Крыма приняла множество мер, чтобы достичь этой отметки - два процента ВВП", - сказал президент балтийской республики.

Ангела Меркель также заявила, что Германия привержена целями, сформулированным на саммите НАТО в Уэльсе. В частности, к 2024 году расходы на оборону должны составить 1,5 процента от ВВП. "Тот, кто следит за ситуацией в Германии, видит, что мы проводим значительные улучшения в бундесвере", - подчеркнула глава правительства. Она также упомянула угрозы президента США Дональда Трампа, озвученные не так давно послом Америки Ричардом Гренеллом, перевести, базирующиеся в Германии американские войска в Польшу, если Берлин не увеличит свои военные расходы. "Я полагаю, что немецкие базы - хорошее место для американских солдат", - сказала Меркель, отметив, что в их обустройство были инвестированы немалые средства.

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