 Меркель назвала рост ассигнований НАТО ответом на аннексию Крыма | Новости из Германии о Германии | DW | 08.07.2018

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Германия

Меркель назвала рост ассигнований НАТО ответом на аннексию Крыма

Канцлер ФРГ считает целесообразным наращивание военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Меркель на фоне символа Североатлантического альянса

Меркель на фоне символа Североатлантического альянса

Конфликт в Донбассе и аннексия Россией Крыма подтолкнули НАТО к повышению расходов на оборону. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в подкасте, размещенном в Twitter в субботу, 7 июля, официальным представителем германского правительства Штеффеном Зайбертом (Steffen Seibert). Запись опубликована в преддверии саммита Североатлантического альянса 11-12 июля в Брюсселе.

"Для всех нас аннексия Крыма и боевые действия на востоке Украины стали событием, сыгравшим решающую роль" для последующих "радикальных перемен и решений", принятых альянсом, в особенности во время саммита в Ньюпорте (Южный Уэльс) в сентябре 2014 года, отметила Меркель.

В ходе той встречи государства - члены НАТО договорились в течение десяти лет довести ассигнования на оборонные нужды до 2 процентов от объема ВВП. В марте генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в текущем году этой планки достигнут уже восемь стран.  

Рост присутствия НАТО в Восточной Европе

Контекст

Поездку депутата Европарламента от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Маркуса Претцелля на форум в аннексированный Россией Крым в апреле 2016 года оплатил российский фонд. (21.01.2017)

О приоритетах нового правящего союза консерваторов и социал-демократов Германии можно судить по подписанному ими 12 марта коалиционному соглашению. Россия к таким приоритетам не относится. (12.03.2018)

Генсек Североатлантического альянса требует, чтобы Берлин довел размер расходов на оборону до двух процентов ВВП. (08.07.2018)

"Это означает, что мы вновь должны активнее концентрироваться на обороне альянса и принимать соответствующие меры, например за счет присутствия в государствах Центральной и Восточной Европы", - подчеркнула глава германского правительства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усилил давление на Германию, требуя, чтобы она придерживалась заявленных целей. "1,5 процента - это не то же самое, что два процента", - заявил он, имея в виду показатель, которого канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала достичь к 2025 году. "Ожидаю, что Германия проделает еще большую работу", - добавил Столтенберг.

В середине июня в ходе встречи со Столтенбергом Меркель пообещала и дальше наращивать военные расходы, однако отметила, что реализовать задачи, поставленные в 2014 году, за десятилетний промежуток не удастся.

Смотритетакже:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Немецкие политики в Крыму - важные политики или маргиналы?

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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