Меркель назвала рост ассигнований НАТО ответом на аннексию Крыма

Конфликт в Донбассе и аннексия Россией Крыма подтолкнули НАТО к повышению расходов на оборону. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в подкасте, размещенном в Twitter в субботу, 7 июля, официальным представителем германского правительства Штеффеном Зайбертом (Steffen Seibert). Запись опубликована в преддверии саммита Североатлантического альянса 11-12 июля в Брюсселе.

"Для всех нас аннексия Крыма и боевые действия на востоке Украины стали событием, сыгравшим решающую роль" для последующих "радикальных перемен и решений", принятых альянсом, в особенности во время саммита в Ньюпорте (Южный Уэльс) в сентябре 2014 года, отметила Меркель.

В ходе той встречи государства - члены НАТО договорились в течение десяти лет довести ассигнования на оборонные нужды до 2 процентов от объема ВВП. В марте генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в текущем году этой планки достигнут уже восемь стран.

Рост присутствия НАТО в Восточной Европе

"Это означает, что мы вновь должны активнее концентрироваться на обороне альянса и принимать соответствующие меры, например за счет присутствия в государствах Центральной и Восточной Европы", - подчеркнула глава германского правительства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усилил давление на Германию, требуя, чтобы она придерживалась заявленных целей. "1,5 процента - это не то же самое, что два процента", - заявил он, имея в виду показатель, которого канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала достичь к 2025 году. "Ожидаю, что Германия проделает еще большую работу", - добавил Столтенберг.

В середине июня в ходе встречи со Столтенбергом Меркель пообещала и дальше наращивать военные расходы, однако отметила, что реализовать задачи, поставленные в 2014 году, за десятилетний промежуток не удастся.

Смотритетакже:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев

