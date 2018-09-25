Меркель назвала поражением итоги выборов главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге

Заместитель главы консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге 50-летний Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus) во вторник, 25 сентября, избран ее председателем. Занимавший этот пост на протяжении последних 13 лет 69-летний близкий соратник канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) Фолькер Каудер (Volker Kauder) не смог переизбраться на очередной срок. "Поражением" назвала канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель итоги внутрифракционного голосования. Впервые с 1973 года в борьбу за этот пост вступили сразу несколько кандидатов.

Ральф Бринкхаус избран председателем фракции ХДС/ХСС в бундестаге

Победу неожиданно одержал Ральф Бринкхаус: главный соперник соратника Меркель заручился поддержкой 125 депутатов против 112. "Я очень доволен результатами голосования, у нас впереди много работы", - отметил Бринкхаус, добавив, что с уважением относится к достижениям своего предшественника. Он также подчеркнул, что позиция фракции твердая, и это - поддержка действующего канцлера. "Я с радостью буду сотрудничать с Ангелой Меркель", - заявил Бринкхаус.

Вице-спикер бундестага: "Восстание против Меркель"

На итоги голосования, которые ряд обозревателей назвали политическим землетрясением в Берлине, отреагировал целый ряд немецких политиков. Так, заместитель председателя бундестага, социал-демократ Томас Опперман (Thomas Oppermann) в Twitter уже назвал произошедшее "восстанием против Меркель".

"Это начало конца "большой коалиции". Авторитет канцлера в ее фракции официально подорван", - в свою очередь отметил зампредседателя фракции либеральной Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff).

Либералы - за вотум доверия правительству

Лидер СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал Ангелу Меркель вынести на голосование в парламенте вопрос о доверии правительству. По его словам, поражение доверенного лица канцлера на выборах главы фракции вопреки ее желанию видеть именно его на этом посту говорит о том, что Меркель больше не пользуется всей полнотой доверия внутри собственной фракции.

Глава парламентской фракции партии "Союз90/зеленые" Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) заявил, что поражение Фолькера Каудера означает глубокий раскол в рядах ХДС/ХСС. По мнению сопредседателя Левой партии Бернда Риксингера (Bernd Riexinger), позиции Меркель после победы Ральфа Бринкхауса очень сильно ослабли.

АдГ назвало поражение Каудера "сумерками Меркель"

Представители другой оппозиционной партии, "Альтернативы для Германии" (АдГ), поражение Каудера назвали признаком конца эры Ангелы Меркель. По словам сопредседателей фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel) и Александра Гауланда (Alexander Gauland), произошедшее говорит о "сумерках Меркель" и демонстрирует "потерю авторитета" канцлера.

Фолькер Каудер - депутат бундестага с 1990 года. С 1991 по 2005 год он занимал пост генсекретаря ХДС в Баден-Вюртемберге. С 2002 по 2005 год работал парламентским секретарем фракции под председательством Ангелы Меркель. В 2005 году, после ее избрания канцлером, Каудер возглавил консервативную фракцию в бундестаге.

Сменивший Каудера Бринкхаус занимает депутатское кресло с 2009 года. С 2014 года в роли заместителя председателя фракции он отвечал за темы бюджета, финансов и коммунальной политики.

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