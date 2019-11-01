 Меркель и Путин обсудили будущую ″нормандскую″ встречу | Новости из Германии о России | DW | 11.11.2019

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Россия

Меркель и Путин обсудили будущую "нормандскую" встречу

Канцлер ФРГ позвонила президенту России, чтобы обсудить обстановку на востоке Украины и встречу в "нормандском формате". С момента их прошлого разговора прошло менее месяца.

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) провела в понедельник, 11 ноября, телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, главными темами которой, как сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer), были обстановка на востоке Украины и подготовка к скорой встрече в "нормандском формате".

Контекст

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На сайте Кремля указано, что разговор состоялся "по инициативе германской стороны". Путин и Меркель, сказано там же, договорились координировать усилия России и Германии в "нормандской четверке", кроме того "подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины". Помимо Украины, обсуждалось положение дел в Сирии и Ливии.

19 октября Меркель уже звонила Путину, чтобы обсудить встречу в "нормандском формате". А в начале октября она говорила на эту же тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель и Зеленский, по словам представителя правительства ФРГ, согласились с тем, что условия для ее проведения выполнены, отметив подписание в белорусской столице 1 октября так называемой "формулы Штайнмайера".

"Формула Штайнмайера" об особом статусе Донбасса

Представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса подписали "формулу Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске. 

Согласно этому документу, Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Голосование также должно пройти под контролем ОБСЕ.

В Берлине подписание документа, названного по имени действующего президента ФРГ, в прошлом - главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), считают важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству в "нормандском формате" и реализации минских договоренностей.

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    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

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  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

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    Разногласия между Россией и Украиной

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  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

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    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

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    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Контекст

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское). (12.02.2015)  

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