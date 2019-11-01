Меркель и Путин обсудили будущую "нормандскую" встречу

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) провела в понедельник, 11 ноября, телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, главными темами которой, как сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer), были обстановка на востоке Украины и подготовка к скорой встрече в "нормандском формате".
На сайте Кремля указано, что разговор состоялся "по инициативе германской стороны". Путин и Меркель, сказано там же, договорились координировать усилия России и Германии в "нормандской четверке", кроме того "подчеркнута необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины". Помимо Украины, обсуждалось положение дел в Сирии и Ливии.
19 октября Меркель уже звонила Путину, чтобы обсудить встречу в "нормандском формате". А в начале октября она говорила на эту же тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Меркель и Зеленский, по словам представителя правительства ФРГ, согласились с тем, что условия для ее проведения выполнены, отметив подписание в белорусской столице 1 октября так называемой "формулы Штайнмайера".
"Формула Штайнмайера" об особом статусе Донбасса
Представители Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса подписали "формулу Штайнмайера" на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 октября в Минске.
Согласно этому документу, Донбасс временно получит особый статус в момент проведения там местных выборов, и постоянный - после того как результаты этих выборов признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Голосование также должно пройти под контролем ОБСЕ.
В Берлине подписание документа, названного по имени действующего президента ФРГ, в прошлом - главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), считают важным шагом на пути к дальнейшему сотрудничеству в "нормандском формате" и реализации минских договоренностей.
Смотрите также:
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Переговоры за закрытыми дверями
Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Встреча контактной группы
В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Война нервов
Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
В ожидании результатов
На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Разногласия между Россией и Украиной
После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Сепаратисты отказались подписывать соглашение
Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Стороны пришли к согласию
В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.
-
"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине
Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда
В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.
Автор: Ирина Шпаковская