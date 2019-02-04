 Меркель и Абэ выступили за свободную торговлю | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.02.2019

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Мир

Меркель и Абэ выступили за свободную торговлю

На встрече в Токио Меркель и Абэ обсудили роль соглашения ЕС и Японии о свободной торговле, вступившего в силу 1 февраля 2019 года.

Ангела Меркель и Шинцо Абэ на встрече в Токио

Ангела Меркель и Шинцо Абэ на встрече в Токио

Экономическое сотрудничество ЕС и Японии в рамках соглашения о свободной торговле, вступившего в силу 1 февраля 2019 года, стало важной темой на встрече между Ангелой Меркель и Шинцо Абэ, прошедшей в Токио в понедельник, 4 февраля.

Контекст

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Говоря о роли данного соглашения для Германии и Японии, Шинцо Абэ подчеркнул, что отношения двух стран "поднялись на более высокий уровень", а ответственность за сотрудничество государств на международной арене, которую несут обе страны, постоянно возрастает.

Меркель, в свою очередь, назвала соглашение о свободной торговле между Японией и ЕС "важным посланием миру" и отметила, что его заключение продемонстрировало, что даже в сложных условиях можно добиться "взаимовыгодных решений".  

Несмотря на то, что Япония и Германия конкурируют во многих областях, канцлер ФРГ высказалась за сотрудничество обеих стран в сфере разработок полностью автоматизированных автомобилей и новых приводов.

Сотрудничество ФРГ и Японии в сфере политики безопасности

Кроме того, Германия и Япония намерены расширять сотрудничество в сфере оборонной политики и политики безопасности, подчеркнули лидеры двух стран.

Важную роль в этой области должно играть соответствующеее соглашение о взаимном сотрудничестве секретных служб Германии и Японии, передает информагентство Reuters.

Участие китайских компаний в развитии сетей стандарта 5G

В настоящий момент правительства Германии и Японии проверяют возможность допустить китайские фирмы к участию в создании сетевой инфраструктуры по стандарту 5G.

Учитывая ситуацию с китайской компанией Huawei, ни Берлин, ни Токио в настоящий момент не готовы подтвердить или опровергнуть участие китайских предприятий в соответствующих проектах.

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    Автор: Максим Нелюбин


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