 Меркель заявила, что не разделяет взгляды Макрона на НАТО | Новости из Германии о Европе | DW | 07.11.2019

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Европа

Меркель заявила, что не разделяет взгляды Макрона на НАТО

Комментируя фразу президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что у НАТО наблюдается "смерть мозга", канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что имеет другое мнение.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг в Берлине (фото из архива)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг в Берлине (фото из архива)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в четверг, 7 ноября, что не разделяет позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего в интервью журналу The Economist нынешнее состояние НАТО "смертью мозга". "Эти взгляды не соответствуют моим", - подчеркнула глава правительства Германии. По мнению Меркель, даже если партнеры по Североатлантическому альянсу спорят друг с другом, вовсе не обязательно делать "подобные выпады против всех".

Отношения США и ЕС в рамках НАТО

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, встречавшийся в четверг с Меркель в Берлине в рамках подготовки саммита, посвященного 70-летию создания альянса, отметил, что НАТО является сильным союзом, а любая попытка разделить Европу и Америку, причиняет вред Евросоюзу. Партнерам следует продолжать совместную работу и укрепление НАТО, отметил Столтенберг.

Контекст

Как будут развиваться отношения России и НАТО? Необходимы небольшие шаги к деэскалации, но ситуация останется патовой, считает Инго Маннтойфель. (13.07.2016)

Большинство немцев, по данным опроса, выступают за исключение Турция из НАТО, и эту идею поддерживают многие политики. Насколько реален подобный сценарий, разбиралась DW. (01.11.2019)

В интервью журналу The Economist, опубликованном 7 ноября, глава французского государства Макрон резко раскритиковал нынешние взаимоотношения Европы и США, а также военный блок НАТО. В частности, он заявил, что "ЕС находится сейчас на краю пропасти" и должен начать стратегически воспринимать самого себя как геополитическую силу. "В противном случае мы перестанем быть хозяевами своей судьбы", - отметил Макрон.

Критика Макрона в отношении Турции

В то же время президент Франции раскритиковал отношения между отдельными государствами внутри НАТО, заявив, что между США и их союзниками "нет ни малейшего координирования в вопросе принятия стратегических решений".

"Мы впервые столкнулись с американским президентом, который не разделяет нашу идею европейского проекта", - указал он, подразумевая решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из отдельных регионов Сирии. В то же время Макрон раскритиковал наступательную операцию Анкары в Сирии, заявив, что действия члена НАТО Турции в области, затрагивающей международные интересы всех (членов НАТО. - Ред.), были "нескоординированными и агрессивными".

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    Автор: Михаил Бушуев


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