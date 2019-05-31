 Меркель заявила о заинтересованности Германии в хороших отношениях с США | Новости из Германии о Германии | DW | 16.01.2020

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Германия

Меркель заявила о заинтересованности Германии в хороших отношениях с США

После окончания холодной войны Европа прекратила быть передовой линией противостояния двух систем и интерес США к ней уменьшается. Самой Европе трансатлантическая дружба важнее, чем США.

Ангела Меркель и Дональд Трамп

Ангела Меркель и Дональд Трамп

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) подчеркнула заинтересованность Германии и Европы в хороших отношениях с США.  Осознание этого интереса выросло, заявила Меркель в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг, 16 января. "Наоборот, необходимость для самих США стоять на стороне Европы скорее уменьшилась. Поэтому отношения - в наших интересах. И если это лежит в наших интересах, то мы должны, конечно, внести свой вклад", - подчеркнула канцлер.

Контекст

Среди мировых лидеров наибольшим доверием пользуется канцлер ФРГ Меркель. Рейтинг доверия у Трампа низкий, из-за чего страдает имидж США. Трампу доверяют еще меньше, чем Путину. (02.10.2018)

Упомянув о том, что он недавно обсуждал с Меркель проблему расходов стран-членов НАТО на оборону, президент США Трамп заявил, что "Ангела" - "это фантастическая женщина". (06.12.2019)

На вопрос о том, зависит ли напряженность отношений с США от действующих политиков, Меркель ответила, что сейчас речь идет о структурной проблеме, хотя политика также тесно зависит и от тех, кто ее проводит. Для президента Трампа, отметила она, признание многосторонности современного мира не является само собой разумеющимся. Но уже давно можно наблюдать, что прежняя роль США как супердержавы, возможно уже не соответствует их представлению о себе.

Европа, в свою очередь, указала канцлер,  тоже больше не является центром мировых событий. Прежней Европы, как линии противостояния, не существует с момента окончания холодной войны, подчеркнула Меркель. Поэтому Европа должна осмыслить свою собственную геополитическую роль, а ориентация США на Старый Свет будет уменьшаться. Это будет происходить при любом президенте Соединенных Штатов, отметила глава германского правительства.

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    Например, на фотографии, которую чуть раньше Зайберта выложила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, в центре событий американский президент Дональд Трамп, а не Ангела Меркель (Angela Merkel). Здесь уже кажется, что это он задает тон дискуссии.

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    "После долгого рабочего дня и очень прямого диалога согласуем амбициозный документ", - твитнул французский президент Эмманюэль Макрон, добавив это фото. Здесь уже он с помощью слов и жестов активно объясняет что-то другим мировым лидерам, которые внимательно слушают.

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    А это версия официального фотографа канадского премьера Джастина Трюдо Адама Скотти. Вероятно, снимки Скотти и его немецкого коллеги Йеско Денцеля разделяют лишь считанные секунды или минуты, но настроение фото разительно отличается. Меркель и Трюдо смеются, а Трамп выглядит как минимум открытым к беседе.

    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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