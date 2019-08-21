 Меркель заявила о встрече ″нормандской четверки″ в ближайшее время | Новости из Германии о Европе | DW | 25.08.2019

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Европа

Меркель заявила о встрече "нормандской четверки" в ближайшее время

Германия и Франция работают над организацией саммита в "нормандском формате" в Париже. Меркель убеждена, что с участием нового президента Украины возможно продвижение минских соглашений.

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель во время саммита большой семерки в Биаррице

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель во время саммита "большой семерки" в Биаррице

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила о планах провести встречу "нормандской четверки" в ближайшее время. Она сказала это журналистам во время саммита G7 во французском Биаррице в воскресенье, 25 августа.

Контекст

Лидеры Германии и России не приняли приглашений на форум гражданских обществ двух стран. Вместо первых лиц на открытии "Петербургского диалога" будут присутствовать министры иностранных дел. (12.07.2019)

Известие о фактическом возвращении российской делегации в ПАСЕ разочаровало украинских политиков. Некоторые даже назвали это решение провалом нормандского формата по урегулированию конфликта в Донбассе. (25.06.2019)

По словам Меркель, встреча пройдет в Париже, поскольку прошлый саммит в "нормандском формате" проводился в Берлине. Франция и Германия будут стараться организовать переговоры в ближайшее время.

Все стороны готовы к переговорам

Канцлер Германии убеждена, что с новым украинским президентом Владимиром Зеленским возможно продвижение минских соглашений для разрешения кризиса на востоке Украины. "При наличии воли с обеих сторон у нас есть возможность продвинуться вперед", - отметила Меркель.

Ранее о необходимости провести саммит "нормандской четверки" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон - на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к встрече. А глава украинского государства Владимир Зеленский выражал надежду, что встреча состоится уже этой осенью.

Ангела Меркель также вновь указала на полях саммита в Биаррице, что для возвращения к формату G8 с Россией необходим прогресс в реализации минских договоренностей.

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    Автор: Николай Бердник


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