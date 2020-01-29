Меркель: Для борьбы с коронавирусом нужно время

Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 9 марта, поддержала меры, принятые правительством страны против коронавируса. Выступая на немецко-греческом экономическом форуме в Берлине, Меркель сказала, что гигиенические и карантинные меры не напрасны, так как они работают на снижение скорости распространения эпидемии.

Необходимо выиграть время

Глава правительства ФРГ ожидает дальнейшего распространения коронавируса в стране. Поэтому, по словам Меркель, сейчас именно фактор времени является наиболее эффективным средством. Это дает возможность в последующие месяцы, вероятно, следующей осенью и зимой избежать перегрузки врачей и больниц, не допустить дефицита необходимых медицинских средств защиты и больничных коек, и, главное, разработать лекарства и вакцину.

Канцлер Германии впервые выступила с подробным комментарием действий правительства в связи с эпидемией коронавируса. Тем временем число заразившихся вирусом SARS-CoV-2 в ФРГ достигло 1112 человек. Большинство случаев зафиксировано в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Правительство Германии разрабатывает меры по борьбе с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. В ближайшие дни министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) представят планы финансовой помощи компаниям.

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