 Меркель возглавила рейтинг Forbes из 100 самых влиятельных женщин | Новости из Германии о Германии | DW | 04.12.2018

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Германия

Меркель возглавила рейтинг Forbes из 100 самых влиятельных женщин

В списке Forbes Россию представляет лишь Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка РФ заняла 49-ю строчку.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заняла первую строчку в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира американского журнала Forbes. На этой позиции глава германского правительства оказывается уже в седьмой раз, уточняет во вторник, 4 декабря, интернет-издание Spiegel Online.

"Германия - четвертая экономика мира по объему валового национального продукта и крупнейшая страна из тех, где руководство осуществляется женщиной (Федеральный президент исполняет представительские функции. - Ред.)", - пояснили составители перечня.

Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина

На второй позиции, как и год назад, -  премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Тройку замкнула директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Набиуллина обошла Могерини

Единственная представительница России в перечне - председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Она расположилась на 49-й строчке, обойдя, к примеру, верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерику Могерини (67).

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Ответ ЦБ РФ на паническую распродажу рубля был решительным и рыночным, но без резкой смены политики Кремля ключевая ставка в 17 процентов мало что даст, считает Андрей Гурков. (16.12.2014)

Составлявшая Набиуллиной компанию в прошлом году руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян теперь список покинула.

Дочь и советник президента США Иванка Трамп заняла 24-ю позицию.

Из 100 самых влиятельных женщин мира 20 - дебютанты. В числе тех, кто за год покинул рейтинг, - экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон (в 2016 году занимала вторую позицию, однако после поражения от Дональда Трампа в 2017-м опустилась на 65-е место), а также постпред США в ООН Никки Хейли.

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    Четыре из одиннадцати политических долгожителей руководят бывшими постсоветскими республиками. Так, президент Беларуси Александр Лукашенко, по состоянию на 2018 г., занимает свой пост уже 24 года. Столько же находится у власти и его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон. Президент РФ Владимир Путин находится у власти 18 лет, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - 28 лет.

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    На первом месте среди политических долгожителей - президент Камеруна: в 2018 году он отметил 43-ю годовщину нахождения у власти - сначала в роли премьер-министра, а затем - президента. В 2018 году камерунскому лидеру исполнилось 85 лет. На 4 года меньше правит страной президент Экваториальной Гвинеи, занимающий свой пост уже 39 лет.

    Автор: Наталья Позднякова


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Кто из мировых политиков дольше всех находится у власти? Сейчас таковых - целый список. В нем можно найти не только Путина и Меркель. О долгожителях в политике - в инфографике DW. (12.09.2018)  

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