Меркель возглавила рейтинг Forbes из 100 самых влиятельных женщин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заняла первую строчку в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира американского журнала Forbes. На этой позиции глава германского правительства оказывается уже в седьмой раз, уточняет во вторник, 4 декабря, интернет-издание Spiegel Online.

"Германия - четвертая экономика мира по объему валового национального продукта и крупнейшая страна из тех, где руководство осуществляется женщиной (Федеральный президент исполняет представительские функции. - Ред.)", - пояснили составители перечня.

Эльвира Набиуллина

На второй позиции, как и год назад, - премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Тройку замкнула директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Набиуллина обошла Могерини

Единственная представительница России в перечне - председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Она расположилась на 49-й строчке, обойдя, к примеру, верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерику Могерини (67).

Составлявшая Набиуллиной компанию в прошлом году руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян теперь список покинула.

Дочь и советник президента США Иванка Трамп заняла 24-ю позицию.

Из 100 самых влиятельных женщин мира 20 - дебютанты. В числе тех, кто за год покинул рейтинг, - экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон (в 2016 году занимала вторую позицию, однако после поражения от Дональда Трампа в 2017-м опустилась на 65-е место), а также постпред США в ООН Никки Хейли.

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