Меню для детского сада: чем в Германии кормят дошкольников

Сегодня, 21 мая, в ФРГ впервые отмечается общегерманский День питания в детских садах. Более 2,3 миллиона детей по всей стране обедают в учреждениях дошкольного воспитания. Надо отметить, что в Германии продовольственное снабжение детских садов, как и школ, может сильно различаться. Есть детские сады, где обед готовят в самом учреждении, в другие еду привозят региональные поставщики. С рационом может ознакомиться каждый родитель: меню на неделю вывешивается заранее.

Рацион малыша в дошкольном возрасте может способствовать вырабатыванию привычки правильно питаться на протяжении всей жизни. Так что же должны есть дети, по мнению немецких экспертов, чтобы вырасти крепкими и здоровыми? На наши вопросы ответила Зонья Фами (Sonja Fahmy) - ведущий эксперт по этой теме Немецкого общества питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung). 10 лет назад эта организация разработала единые рекомендации относительно того, что должно быть в рационе человека.

DW: Сколько приемов пищи должно быть у ребенка в саду?

Зонья Фами: Это зависит от структуры детского сада. Как правило, в детском саду предлагают завтрак или помещение, где ребенок может позавтракать принесенными с собой продуктами. Между завтраком и обедом - небольшой перекус. Обед. И полдник во второй половине дня.

- Что должно быть в рационе?

- Первое условие: питание должно быть разнообразным. Речь идет о маленьком человеке, у которого должна быть возможность познакомиться со всем многообразием продуктов. Мы не рекомендуем делить еду на "полезную" и "неполезную". Главное - обеспечить разнообразие.

- Получается, пицца и сосиски могут оказаться в рационе ребенка?

- Правильно. Еда должна доставлять удовольствие. Это эмоции. Как раз в первые годы жизни у ребенка закладываются основы, его отношение к еде. Чем больше вкусов он попробует на этом этапе, тем разнообразнее будет его выбор потом. Важно предлагать, даже если ребенок откажется. В рамках нашей кампании "Fit am Tag" мы поставили цель: каждый прием пищи должен включать овощи или фрукты. Это пять порций в день.

- Имеет ли значение, готовится еда в саду или доставляется туда поставщиками?

- Это не играет никакой роли. Качество еды не определяется этим критерием. Важно обращать внимание на тепловую обработку. Например, не имеет значения, как долго вы будете подогревать гуляш, от этого его качество не изменится. Другое дело - овощи. От того, сколько вы их будете греть, меняются не только их цвет и вкус, но и количество витаминов, в них содержащихся.

- Как часто нужно кормить детей мясом и рыбой?

- Мы считаем, что должен быть один рыбный день в неделю. Каждые две недели - морская рыба, богатая полезными жирами. Например, лосось. Мясо не входит в список обязательных продуктов. Если оно есть в рационе, то достаточно одного или двух раз в неделю.

- Детям не нужно мясо?

- Нет, можно обеспечить полноценное вегетарианское питание. Но если вы дома едите мясо, то обязательно предлагайте детям мясо в чистом виде, а не только сосиски или колбасу - в этих продуктах содержится много жиров.

- А сладкое можно детям есть в детском саду?

- Запрета мы не налагали, но советовали детским садам выработать правила. Сладкое не имеет никакого отношения к регулярным приемам пищи. Дети должны уяснить, что сладкое - это что-то особенное. Выдаются сладости по особым случаям. А вот особые случаи должны создавать уже воспитатели. Дети должны научиться правильному отношению к питанию с детства.

Вода в детских садах в Германии - на первом месте

- Как обстоят дела с напитками?

- У нас совершенно четкая рекомендация по этому поводу. Мы советуем напитки без сахара: воду или чай без сахара. Конечно, некоторые сады в Германии предлагают детям соки, но это - исключение.

- А что плохого в яблочном соке?

- Ничего. У яблочного сока - высокая пищевая ценность. По калорийности он почти не уступает лимонаду. Единственное его достоинство (в сравнении с лимонадом) - это содержащиеся в нем витамины. Однако стакан сока нельзя сравнить с яблоком. Когда ребенок грызет яблоко, он задействует жевательный аппарат, у него по-другому наступает чувство насыщения. Это - перекус. А сок он выпьет за полминуты! Кроме того, сахар и кислотность в соке в долгосрочной перспектике может навредить зубам.

- А суп вы рекомендуете на обед?

- Это не самое распространенное блюдо. Иногда едят бульон, но потом - основное блюдо. Или просто айнтопф.

- А есть продукты, в полезности которых вы как эксперт уверены, а вот детей сложно убедить в их вкусовых качествах?

- Шпинат! Он ведь имеет кашеобразную консистенцию, знакомую детям, но... Возможно, виноват вкус или этот ужасный темно-зеленый цвет. До трех лет дети пробуют разные продукты питания, а потом становятся более избирательными. Родители должны служить сами примером, запастись терпением. Еще одна особенность: дети любят есть овощи по отдельности. Взрослые предпочтут запеканку, а ребенок будет сидеть и выковыривать свои любимые овощи. Самое главное: во время еды никому не нужен стресс.

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