Мемориал убитой журналистке - место борьбы властей Мальты и активистов

Прогуливаясь по центру Валетты, Раймонд и его друг останавливаются у импровизированного мемориала в память о популярной журналистке Дафне Каруане Галиции, которая 16 октября 2017 года погибла в результате подрыва арендованного ею автомобиля. "Мы рады, что у нас есть такие люди, какой была она. Они конечно не идеальны, но не каждый может проводить такие расследования", - говорит Раймонд.

Заказчики убийства Дафны Каруаны Галиции не найдены

Прошел год, но ни самокритичный анализ происходящего, ни ежемесячные демонстрации, ни регулярные разоблачения в итальянских СМИ не приблизили Мальту к прояснению вопроса об убийстве журналистки. Арест трех подозреваемых не позволил установить заказчиков преступления. Временный мемориал стал невольным местом борьбы за то, как помнить об убитой журналистке, которая обличала коррупцию, кумовство и другие явления, которые она считала недопустимыми в околовластных структурах.

Через три дня после ее убийства журналисты провели в Валетте акцию протеста у здания парламента, заявив, что их не заставят замолчать. Они прошли маршем ко дворцу юстиции, в котором так и не смогли успешно расследовать 26 из 28 случаев подрыва бомб, совершенных с 2003 года. Местом для импровизированного мемориала в память о журналистке стало подножие памятника Великой осаде Мальты войсками Османской империи в 1565 году, которую Дафне Каруана Галиция назвала "не заслуживающим внимания событием". Каждый месяц десятки людей собираются здесь, чтобы потребовать справедливого и прозрачного расследования не только этого убийства, но и случаев коррупции и кумовства во власти.

Что важнее - культурное наследие или самовыражение?

Однако не все рады этому новому дополнению к популярным у туристов достопримечательностям Мальты. Хотя активисты, организовавшие мемориал, заявляют о своей беспартийности, в ежемесячных акциях в память об убитой журналистке участвовали бывшие и нынешние представители оппозиционной Националистической партии. Сторонники правящей Лейбористской партии не только сторонятся этого монумента, но и не пытаются организовать свой. Представители правительства неоднократно высказывались против мемориала на таком видном месте.

С приближением даты окончания османской осады, отмечаемой на Мальте 8 сентября, цветы и фотографии журналистки были убраны, чтобы освободить место для венков, которые возлагают представители властей к памятнику Великой осаде. Активисты быстро восстановили мемориал.

Власти закрыли баннером мемориал в память об убитой журналистке

После этого ведомство, отвечающее за памятники культуры, загородило мемориал большим баннером, на котором сообщалось о реставрационных работах. Когда журналист новостного портала Newsbook снимал на камеру, как рабочие в очередной раз убирали свечи, фото и цветы в память о Дафне Каруане Галиции, один из рабочих попытался ему помешать. Журналист пожаловался в полицию.

Активист и блогер Мануэль Делия обратился в Конституционный суд с иском о нарушении права на самовыражение после того, как импровизированный мемориал был убран властями в 17 раз. Кроме того, организация Civil Society Network, проводящая акции памяти журналистки, нарядила памятники по всему острову в футболки с последними словами Дафны Каруаны Галиции, чтобы продемонстрировать, как быстро они будут убраны властями.

Мальтийцы за и против мемориала памяти журналистки

"Организаторы обычно убирают место проведения манифестации после ее завершения. Если они это не делают, то мы обязаны это сделать за них", - заявил местным СМИ министр юстиции, культуры и местного самоуправления Мальты Оуэн Бонничи.

Оуэн Бонничи

В его компетенцию входят все вопросы, касающиеся расследования убийства журналистки и импровизированного мемориала в ее память: суды, ведомство, отвечающее за культурное наследие, и коммунальные службы, обеспечивающие чистоту в публичном пространстве.

Заявления чиновников по поводу многократного убирания мемориала не убедили критиков. "В нормальной стране власти поощряли бы дискуссию, а не относились к ней с пренебрежением. В нормальной стране мы могли бы протестовать, не опасаясь преследования и издевательств, но Мальта - не нормальная страна", - посетовала актриса Пиа Заммит на апрельской акции в память о погибшей журналистке.

Однако не все согласны с такой критикой. "Они суетятся по пустякам, эти люди хотят опорочить Мальту. Памятник Великой осаде является историческим наследием", - говорит одна из уличных торговок сувенирами, отказавшаяся назвать свое имя. По ее мнению, мемориал в память об убитой журналистке можно соорудить у дерева, стоящего неподалеку от памятника, там он будет не менее заметным.

Активисты не уважают жителей Мальты, которые хотят делать фотографии памятника Великой осаде без цветов и свечей, оставленных в память об убитой журналистке, говорит другая торговка, свидетель ежедневной борьбы активистов и властей вокруг мемориала, также пожелавшая остаться неизвестной.

"Если бы она была моей матерью или сестрой, я бы пошла протестовать к зданию правительства или полиции. Серьезно, это трагедия для Мальты", - говорит женщина, при этом признавшая, что часто была не согласна с тем, что писала Дафна Каруана Галиция. В мальтийском обществе мемориал в память о журналистке остается не менее спорным, чем ее деятельность при жизни.

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