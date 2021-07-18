Почему бундесверу не хватает днег на танки и палатки - DW Новости (20.02.2018)

В последние дни в немецких СМИ было много тревожных сообщений о состоянии бундесвера. Якобы, у немецких военных много неисправного вооружения, включая не только стрелковое оружие, но также танки, вертолеты и даже подводные лодки. И хотя в целом не все так уж плохо, наличие проблем признал и уполномоченный бундестага по делам военнослужащих.