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Мельдоний

Медицинский препарат, используемый в качестве допинга.

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08.05.2016 Rudern: EM, Der russische Doppelvierer der Männer mit Sergey Fedorovtsev, Vladislav Ryabcev, Artem Kosov und Nikita Morgachev (l-r) startet am 08.05.2016 bei stürmischem Wetter auf dem Beetzsee in Brandenburg/Havel während des Finales. Das Boot belegt den dritten Platz. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (c)picture-alliance/dpa/R. Hirschberger

Российских гребцов отстранили от Олимпиады из-за допинга 18.07.2021

При допинг-контроле в пробах Никиты Моргачева и Павла Сорина был обнаружен мельдоний. Из-за снятия этих спортсменов Россия не будет участвовать в состязаниях парных четверок.
18.07.2016 FILE -The May 24, 2016 file photo shows a sign reading Russian National Anti-doping Agency RUSADA on a building in Moscow, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) | (c) picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko

В России за мельдоний впервые отстранена от работы врач 24.04.2019

Врач в Санкт-Петербурге рекомендовала спортсменке принимать препарат, запрещенный WADA в 2016 году. Та отказалась и не была допущена к занятиям спортом. РУСАДА обратилось в Гепрокуратуру РФ.
2016 Rio Olympics - Handball - Final - Women's Gold Medal Game France v Russia - Future Arena - Rio de Janeiro, Brazil - 20/08/2016. Vladlena Bobrovnikova (RUS) of Russia and her teammates celebrate victory. REUTERS/Alkis Konstantinidis FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. (c) Reuters/ A. Konstantinidis

Женскую молодежную сборную РФ по гандболу лишили медали первенства Европы 03.04.2018

В допинг-пробах трех гандболисток был обнаружен мельдоний. Сборная была лишена серебра первенства Европы, но от дальнейших соревнований ее отстранили только условно.

Кремлевские хулиганы в Евродоме - "Заповедник" 28.03.2018

"То мельдоний, то полоний, то занятья по стрельбе, возит кокс без церемоний и играет на трубе!" – гневно поют Трамп, Меркель, Мэй и Макрон. Действительно, в Евродоме поселился замечательный сосед, точнее, соседи: Путин, Лавров, Песков и Захарова. Удастся ли им договориться?
GANGNEUNG, SOUTH KOREA - FEBRUARY 13: Bronze medal winners Anastasia Bryzgalova and Aleksandr Krushelnitckii of Olympic Athletes from Russia celebrate during the victory ceremony after the Curling Mixed Doubles Gold Medal Game on day four of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at Gangneung Curling Centre on February 13, 2018 in Gangneung, South Korea. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

Россиян лишили олимпийской бронзы в керлинге из-за допинга 22.02.2018

Александр Крушельницкий признан Спортивным арбитражным судом виновным в нарушении антидопинговых правил. Вместе с Анастасией Брызгаловой он отстранен от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.
Curling – Pyeongchang 2018 Winter Olympics – Mixed Doubles Round Robin - Olympic Athletes from Russia v Canada - Gangneung Curling Center - Gangneung, South Korea – February 10, 2018 - Olympic Athletes from Russia Anastasia Bryzgalova and Aleksandr Krushelnitckii sweep. REUTERS/Cathal McNaughton TPX IMAGES OF THE DAY

Керлингисты из России вернут олимпийские медали 21.02.2018

Пойманный на допинге россиянин Крушельницкий вернет олимпийскую медаль. В его допинг-пробе нашли следы мельдония.

Почему бундесверу не хватает днег на танки и палатки - DW Новости (20.02.2018) 20.02.2018

В последние дни в немецких СМИ было много тревожных сообщений о состоянии бундесвера. Якобы, у немецких военных много неисправного вооружения, включая не только стрелковое оружие, но также танки, вертолеты и даже подводные лодки. И хотя в целом не все так уж плохо, наличие проблем признал и уполномоченный бундестага по делам военнослужащих.
GANGNEUNG, SOUTH KOREA - FEBRUARY 13: Aleksandr Krushelnitckii of Olympic Athletes from Russia looks on against Norway during the Curling Mixed Doubles Bronze Medal Game on day four of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at Gangneung Curling Centre on February 13, 2018 in Gangneung, South Korea. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

По допинг-делу керлингиста из РФ просмотрят данные с видеокамер 19.02.2018

Федерация керлинга РФ просмотрит записи видеокамер по допинговому делу Александра Крушельницкого. Ранее его заподозрили в употреблении мельдония.
GANGNEUNG, SOUTH KOREA - FEBRUARY 13: Aleksandr Krushelnitckii of Olympic Athletes from Russia delivers a stone against Norway during the Curling Mixed Doubles Bronze Medal Game on day four of the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games at Gangneung Curling Centre on February 13, 2018 in Gangneung, South Korea. (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Подозрения в допинге: российский медалист покинул Олимпийскую деревню 19.02.2018

Ранее СМИ сообщали, что в одном из допинг-тестов керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония. В понедельник будет вскрыта допинг-проба Б.
ILLUSTRATION - Versiegelbare Transportzylinder für Urinproben stehen am 30.10.2013 bei einem Journalisten-Workshop der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) in Bonn (Nordrhein-Westfalen) auf einem Tisch und sind zu Demonstrationszwecken mit Kamillentee befüllt. Im Rahmen des Workshops gab die NADA einen Einblick in ihre Arbeit. Foto: Marius Becker/dpa

МОК сообщил о возможном применении допинга российским спортсменом 18.02.2018

В течение 24 часов будет вскрыта вторая допинг-проба одного из российских спортсменов. Ранее СМИ сообщили, что в допинг-тесте керлингиста Крушельницкого обнаружены следы мельдония.
9.3.2016 *** YEKATERINBURG, RUSSIA. MARCH 9, 2016. Meldonium for sale under the trademark Mildronat. The drug, manufactured by Grindeks, is used in heart disease therapy. Meldonium was added to the World Anti-Doping Agency's banned list on January 1, 2016. Russian tennis player Maria Sharapova admitted to testing positive to Meldonium during the 2016 Australian Open. Donat Sorokin/TASS Copyright: picture-alliance/dpa/D. Sorokin

В Европе расследуют применение допинга гандболистками из РФ 13.09.2017

После получения результатов допинг-теста EHF временно отстранила от соревнований Антонину Скоробогатченко, Марию Дувакину и Марию Дудину. Сборной РФ грозит потеря медалей последнего ЧЕ.
Maria Sharapova of Russia celebrates her quarterfinal win at the Dubai Duty Free Women's Open in Dubai, United Arab Emirates on Friday, 24 February 2006. Sharapova beat Martina Hingis of Switzerland 6-4, 6-3. EPA/STEFAN ZAKLIN +++(c) dpa - Report+++

Снова в игре, или Как Мария Шарапова вернулась в большой спорт после допинг-скандала (видео) 26.04.2017

Марию Шарапову отстранили от участия в турнирах за то, что она принимала мельдоний. Но срок ее дисквалификации закончился. После 15-месячного перерыва она возобновила спортивную карьеру.

Мария Шарапова вернулась в большой спорт после допинг-скандала (26.04.2017) 26.04.2017

Марию Шарапову отстранили от участия в турнирах за то, что она принимала мельдоний. Но срок ее дисквалификации закончился. После 15-месячного перерыва она возобновила спортивную карьеру.

Шарапова вернется на корт в апреле в Штутгарте (10.01.2017) 10.01.2017

Мария Шарапова выступит 26 апреля на теннисном турнире в Штутгарте. Она была дисквалифицирована на 15 месяцев за применение допинга.
World heavyweight champion Vladimir Klitschko (R) of Ukraine punches challenger Alexander Povetkin of Russia during their heavyweight title fight in Moscow October 6, 2013. Klitschko retained his heavyweight world titles with a points victory over Povetkin in Moscow's Olimpiyskiy stadium on Saturday. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: SPORT BOXING TPX IMAGES OF THE DAY)---eingestellt von haz

Российский боксер Поветкин уличен в допинге перед титульным боем 17.12.2016

Допинг-проба российского боксера Александра Поветкина в преддверии боя с Беймерном Стиверном за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC оказалась положительной. Поединок пришлось отменить.
Russian Sports Minister Vitaly Mutko gestures during a news conference in Moscow, Russia, Friday, Dec. 25, 2015. The International Association of Athletics Federations says a taskforce will visit Russia for the first time on Jan. 10-11 next year to inspect the response to the doping scandal which caused it to be banned from the sport. (AP Photo/Pavel Golovkin) |

Комментарий: Счастливая звезда Виталия Мутко 20.10.2016

Карьера ушедшего на повышение экс-министра спорта - новое доказательство того, что в России не существует понятия "репутация", пишет специально для DW Константин Эггерт.
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