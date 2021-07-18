Медицинский препарат, используемый в качестве допинга.
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"То мельдоний, то полоний, то занятья по стрельбе, возит кокс без церемоний и играет на трубе!" – гневно поют Трамп, Меркель, Мэй и Макрон. Действительно, в Евродоме поселился замечательный сосед, точнее, соседи: Путин, Лавров, Песков и Захарова. Удастся ли им договориться?
В последние дни в немецких СМИ было много тревожных сообщений о состоянии бундесвера. Якобы, у немецких военных много неисправного вооружения, включая не только стрелковое оружие, но также танки, вертолеты и даже подводные лодки. И хотя в целом не все так уж плохо, наличие проблем признал и уполномоченный бундестага по делам военнослужащих.