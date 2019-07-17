Мексиканский наркобарон "Эль Чапо" получил в США пожизненный срок

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка") проведет остаток жизни за решеткой в США. Суд в Нью-Йорке в среду, 17 июля, приговорил 62-летнего Гусмана к пожизненному тюремному заключению плюс еще к 30 годам лишения свободы без права досрочного освобождения. Судья Брайан Коган заявил, что Гусман повинен в "жесточайших зверствах".
Суд также приговорил "Эль Чапо" к штрафу в размере 12,6 млрд долларов. По оценкам прокуратуры, это та сумма, которую Гусман заработал на наркотиках.
На одном из крупнейших в истории США процессов по делу о наркоторговле, Хоакин Гусман был признан виновным по всем 10 обвинениям, в том числе в участии в преступной группировке, изготовлении и международном трафике кокаина, героина, метамфетамина и марихуаны, отмывании денег и применении огнестрельного оружия.
Без шанса на УДО
Администрация США назвала приговор "Эль Чапо" огромным успехом и обещала и впредь принимать жесткие меры против наркокартелей. Между тем Хаокин Гусман пожаловался на суде, что ему не был обеспечен справедливый процесс. "Когда меня экстрадировали в США, я ожидал справедливого суда, но то, что я получил - полная противоположность этому", - сказал он через переводчика. Он также пожаловался на тяжелые условия содержания в американской одиночке, где, по его словам, он подвергался "психологическим, эмоциональным и ментальным пыткам 24 часа в сутки".
Хоакин Гусман в 80-е годы прошлого века основал наркокартель "Синалоа". На протяжении 25 лет он во главе целой армии гангстеров жестоко устранял любого непокорного на своем пути. Ему дважды удавалось бежать из мексиканских тюрем. В 2016 году он был вновь арестован в Мексике и спустя год экстрадирован в США. По условиям договоренности об экстрадиции, Гусмана не могли приговорить в США к смертной казни.
Ожидается, что остаток дней Гусман проведет в федеральной тюрьме "Супермакс" в штате Колорадо, которую прозвали "Алькатрас Скалистых гор". Большинство узников этой тюрьмы получают телевизор, но могут видеть окружающий мир лишь через окно размером в 10 сантиметров. Общение между заключенными "Супермакса" сведено к минимуму, всю пищу они принимают в своих камерах отдельно друг от друга.
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Автор: Дагмар Брайтенбах, Григорий Аросев