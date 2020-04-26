Хадж в Мекку (10.09.2016)

Около двух миллионов паломников прибыли в Мекку для совершения хаджа. Во избежание давки власти Саудовской Аравии приняли дополнительные меры безопасности. В прошлом году из-за давки в Мекке погибли почти 2500 человек.