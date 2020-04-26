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Король Саудовской Аравии смягчил меры для борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Длительность комендантского часа сокращена во всех городах кроме Мекки. Торговые центры смогут на 2 недели возобновить работу.
Подводя итоги поездки Путина в Крым, Иван Преображенский напоминает, что помимо политики и экономики у визитов российского президента может быть и религиозная составляющая.
В Саудовской Аравии боевик подорвал себя во время спецоперации служб безопасности, ранения получили 11 человек. Атака планировалась в Мекке, куда во время Рамадана стекается множество верующих.
В Кельне проходит Photokina, одна из крупнейших выставок в мире в области фото- и видеотехники. Ведущие производители привезли свои последние разработки. Среди трендов - экшн-камеры и дроны, которые заметно подешевели.
Около двух миллионов паломников прибыли в Мекку для совершения хаджа. Во избежание давки власти Саудовской Аравии приняли дополнительные меры безопасности. В прошлом году из-за давки в Мекке погибли почти 2500 человек.
На экраны вышел новый фильм Тома Тыквера с Томом Хэнксом в главной роли - "Голограмма для короля". Немецкий режиссер отправляет голливудскую звезду в пустыню.
Власти Ирана сообщили об ударах саудовской авиации по иранскому посольству в Йемене. Есть раненные. Тегеран ввел запрет на импорт продукции из Саудовской Аравии.
Сотни людей погибли в давке в Мине, близ Мекки, во время совершения хаджа. Очевидец событий в интервью DW рассказывает о произошедшем.
США, якобы, намерены разместить в Германии новый вид атомных бомб. Россия заявляет, что в этом случае будет нарушен договор о нераспространении ядерного оружия. Так ли это?
Volkswagen признал, что фальсифицировал данные экологических тестов и в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель считает нужным привлечь к переговорам о Сирии Бaшара Асада.
Не менее 700 человек стали жертвами давки, возникшей в ходе хаджа в Мекке. Более 800 человек получили травмы, сообщают власти Саудовской Аравии.
Падение крана на главную мечеть в Мекке привело к огромному количеству жертв. Несчастный случай произошел во время совершения паломниками обряда хадж.
Работы 163 художников можно увидеть в этом году на престижном арт-фестивале. Они представлены в 89 национальных павильонах. "Золотого льва" за лучший национальный павильон получил павильон Армении.
Кельнский университет славится своими кафедрами социальных и экономических наук. Кроме того это самый большой центр подготовки учительских кадров во всей Европе.
Ежегодное паломничество в Мекку в Саудовской Аравии начинают миллионы мусульман. По случаю шестидневного хаджа армия Ливии объявила перемирие на всех фронтах.
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