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Мекка

Saudi policeman controls a car during lockdown to fight COVID-19 virus, in Riyad, Saudi Arabia, on April 2, 2020. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM |

Саудовская Аравия ослабила антиэпидемиологические ограничения 26.04.2020

Король Саудовской Аравии смягчил меры для борьбы с вирусом SARS-CoV-2. Длительность комендантского часа сокращена во всех городах кроме Мекки. Торговые центры смогут на 2 недели возобновить работу.
Russian President Vladimir Putin (2-R) and Prime Minister Dmitry Medvedev (3-L) light candles as they visit the Saint Vladimir's Cathedral in the ancient city of Chersonesus outside Sevastopol, on August 18, 2017. / AFP PHOTO / SPUTNIK / Dmitry ASTAKHOV (Photo credit should read DMITRY ASTAKHOV/AFP/Getty Images)

Комментарий: Путин, или Спаситель в "русской Мекке" 21.08.2017

Подводя итоги поездки Путина в Крым, Иван Преображенский напоминает, что помимо политики и экономики у визитов российского президента может быть и религиозная составляющая.
MECCA, SAUDI ARABIA - JUNE 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - SAUDI INTERIOR MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A damaged car is seen as Saudi official inspect a scene of a foiled terrorists attack in Mecca, Saudi Arabia, 23 June 2017. Security forces in Saudi Arabia foiled a terror plot on 23 June targeting the Grand Mosque in Mecca, the security spokesperson of the Saudi Interior Ministry, Mansour al-Turki said. Five terrorists, including a woman are reportedly arrested after the incident. Handout / Saudi Interior Ministry / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Саудовские силовики предотвратили теракт в крупнейшей мечети мира 24.06.2017

В Саудовской Аравии боевик подорвал себя во время спецоперации служб безопасности, ранения получили 11 человек. Атака планировалась в Мекке, куда во время Рамадана стекается множество верующих.

Выставка Photokina - мекка для фотолюбителей (21.09.2016) 21.09.2016

В Кельне проходит Photokina, одна из крупнейших выставок в мире в области фото- и видеотехники. Ведущие производители привезли свои последние разработки. Среди трендов - экшн-камеры и дроны, которые заметно подешевели.

Хадж в Мекку (10.09.2016) 10.09.2016

Около двух миллионов паломников прибыли в Мекку для совершения хаджа. Во избежание давки власти Саудовской Аравии приняли дополнительные меры безопасности. В прошлом году из-за давки в Мекке погибли почти 2500 человек.
Yousef (ALEXANDER BLACK, links) und Alan (TOM HANKS, rechts) © X Verleih Ein Hologramm für den König Regie: Tom Tykwer Besetzung: Tom Hanks, Sarita Choudhury, Alexander Black, Tracey Fairaway, David Menkin, Tom Skerritt *** Nur für Berichterstattung Film verwenden ***

Том Хэнкс продает голограмму королю Саудовской Аравии 28.04.2016

На экраны вышел новый фильм Тома Тыквера с Томом Хэнксом в главной роли - "Голограмма для короля". Немецкий режиссер отправляет голливудскую звезду в пустыню.
04.01.2016 *** Bildunterschrift:Iranian women gather during a demonstration against the execution of prominent Shiite Muslim cleric Nimr al-Nimr (portrait) by Saudi authorities, at Imam Hossein Square in the capital Tehran on January 4, 2016. Tensions between Iran and its Sunni Arab neighbours reached new heights as Saudi Arabia and Gulf allies cut or downgraded diplomatic ties with Tehran in a row over the execution of a Shiite cleric. AFP PHOTO / ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE (Photo credit should read ATTA KENARE/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/A. Kenare

Авиация Саудовской Аравии обстреляла посольство Ирана в Йемене 07.01.2016

Власти Ирана сообщили об ударах саудовской авиации по иранскому посольству в Йемене. Есть раненные. Тегеран ввел запрет на импорт продукции из Саудовской Аравии.
24.09.2015+++ Muslim pilgrims gather around the victims of a stampede in Mina, Saudi Arabia during the annual hajj pilgrimage on Thursday, Sept. 24, 2015. Hundreds were killed and injured, Saudi authorities said. The crush happened in Mina, a large valley about five kilometers (three miles) from the holy city of Mecca that has been the site of hajj stampedes in years past. (AP Photo)

Давка в Мине: рассказ очевидца 25.09.2015

Сотни людей погибли в давке в Мине, близ Мекки, во время совершения хаджа. Очевидец событий в интервью DW рассказывает о произошедшем.

Ядерное оружие США в Германии: а был ли повод для скандала? - DW Новости (24.09.2015) 24.09.2015

США, якобы, намерены разместить в Германии новый вид атомных бомб. Россия заявляет, что в этом случае будет нарушен договор о нераспространении ядерного оружия. Так ли это?

DW Новости за 100 секунд (24.09.2015) 24.09.2015

Volkswagen признал, что фальсифицировал данные экологических тестов и в Европе. Канцлер Германии Ангела Меркель считает нужным привлечь к переговорам о Сирии Бaшара Асада.
24.09.2015+++ Members of Saudi civil defense try to rescue pilgrims following a crush caused by large numbers of people pushing at Mina, outside the Muslim holy city of Mecca in this handout picture published on Twitter account of the Directorate of the Saudi Civil Defense September 24, 2015. The death toll from the crush of pilgrims on Thursday during the annual Muslim haj in Saudi Arabia has risen to 220, the Saudi civil defence said.REUTERS/Directorate of the Saudi Civil Defense/Handout via ReutersATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. IT WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION WAS PROVIDED SEPARATELY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO SALES.

Близ Мекки в результате давки погибли более 700 человек 24.09.2015

Не менее 700 человек стали жертвами давки, возникшей в ходе хаджа в Мекке. Более 800 человек получили травмы, сообщают власти Саудовской Аравии.
MECCA, SAUDI ARABIA - SEPTEMBER 11: At least 52 worshippers are killed and others injured when storms caused a crane to fall in Mecca's Grand Mosque on Friday, September 11, 2015. Millions of Muslim converge on Mecca to perform the sacred pilgrimage. A huge construction crane buffeted by strong winds collapsed and crashed through the roof of the Grand Mosque in Mecca Friday, the Saudi Arabia Civil Defense reports. Search and rescue teams and medical workers from the Saudi Red Crescent have been sent to the scene. Ozkan Bilgin / Anadolu Agency

Более 100 человек погибли при обрушении крана в Мекке 12.09.2015

Падение крана на главную мечеть в Мекке привело к огромному количеству жертв. Несчастный случай произошел во время совершения паломниками обряда хадж.
epa04735250 The work 'Untitled Trumpet' by German artist by German artist Katharina Grosse is on display at the Corderie dell'Arsenale as part of the 56th International Art Exhibition in Venice, Italy, 06 May 2015. The Venice Biennale entitled 'All the World's Futures' runs 09 May to 22 November. EPA/ANDREA MEROLA

56-я Венецианская биеннале: Мекка современного искусства 11.05.2015

Работы 163 художников можно увидеть в этом году на престижном арт-фестивале. Они представлены в 89 национальных павильонах. "Золотого льва" за лучший национальный павильон получил павильон Армении.
A visitor snaps pictures of the painting 'The Green Mirror' by British artist Chris Ofili on display with 'Bending Over Backwards for Justice and Peace', left, by the same author, at the 56th Biennale of Arts in Venice, Italy, Thursday, May 7, 2015. (AP Photo/Domenico Stinellis)

56-я Венецианская биеннале: Мекка современного искусства 11.05.2015

Работы 163 художников можно увидеть в этом году на престижном арт-фестивале. Они представлены в 89 национальных павильонах. "Золотого льва" за лучший национальный павильон получил павильон Армении.
Studenten stehen am 14.10.2013 in Köln (Nordrhein-Westfalen) neben der Statue von Albertus Magnus auf dem Campus vor dem Hauptgebäude der Universität. An den nordrhein-westfälischen Hochschulen begannen die Vorlesungen. Das Wissenschaftsministerium des Landes geht von 111.000 Studienanfängern zum Wintersemester aus. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Кельнский университет - Мекка для будущих педагогов и экономистов 18.02.2015

Кельнский университет славится своими кафедрами социальных и экономических наук. Кроме того это самый большой центр подготовки учительских кадров во всей Европе.
This general view shows Muslim pilgrims arriving for a prayer at Mecca's Grand Mosque, home of the cube-shaped Kaaba or 'House of God' that Muslims believe was built by Abraham 4,000 years ago, on September 30, 2014 . Hundreds of thousands of Muslim worshipers started pouring into the holy city for the annual Hajj pilgrimage. This year's Hajj comes as the authorities strive to protect pilgrims from two deadly viruses, Ebola and Middle East Respiratory Syndrome coronavirus or MERS. AFP PHOTO / MOHAMMED AL-SHAIKH (Photo credit should read MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP/Getty Images)

Миллионы мусульман совершают паломничество в Мекку 02.10.2014

Ежегодное паломничество в Мекку в Саудовской Аравии начинают миллионы мусульман. По случаю шестидневного хаджа армия Ливии объявила перемирие на всех фронтах.
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