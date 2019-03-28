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Мейсенский фарфор знают во всем мире. Пожалуй, каждая уважающая себя хозяйка стремится приобрести сервиз или хотя бы вазочку Made in Germany, пусть даже самую маленькую.
Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.
Этот древний город на Эльбе является родиной европейского фарфора. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Он вел авантюрный образ жизни и не подписывал свои шедевры. Долгое время он оставался неизвестен даже специалистам.
Картина Яна Брейгеля Младшего была утеряна во время Второй мировой войны и считалась безвозвратно пропавшей. Однако недавно она случайно нашлась.
Кому не знакомы расписные изделия из белого фарфора с вензелем в виде двух скрещенных синих мечей! Да-да, это логотип первой в Европе фарфоровой мануфактуры. Ее 300-летию посвящена уникальная выставка в Дрездене.
От незатейливого изящества - до вычурного роскошества: кудесники первой европейской фарфоровой мануфактуры в Мейсене положили начало новой и, как оказалось, славной традиции немецкого фарфора.
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