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Мейсен

***Archivbild*** 31.01.2019, Sachsen, Meißen: Ein Teeservice aus Böttgersteinzeug und Porzellan steht im Meissen Porzellan-Museum in der Ausstellung Böttger und das rothe Porcellain in einer Vitrine. Die Ausstellung (4. Februar bis 31. Dezember 2019) findet anlässlich des 300. Todestages von Johann Friedrich Böttger statt – dem Erfinder des Böttgersteinzeug. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Мейсенский фарфор: чем знаменит и за что любим 28.03.2019

Мейсенский фарфор знают во всем мире. Пожалуй, каждая уважающая себя хозяйка стремится приобрести сервиз или хотя бы вазочку Made in Germany, пусть даже самую маленькую.
Zwinger in Dresden, Deutschland. Mapics- Fotolia #36152317

10 причин любить Саксонию 02.02.2018

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.
07.2017 Daily Drone Meissen

Саксонский город Майсен (видео) 10.01.2017

Этот древний город на Эльбе является родиной европейского фарфора. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
Blick in die Ausstellung Phantastische Welten. Malerie auf Meissner Porzellan und deutschen Fayencen von Adam Friedrich von Löwenfink

Запоздалая слава: в Дрездене чтят художника по фарфору 01.10.2014

Он вел авантюрный образ жизни и не подписывал свои шедевры. Долгое время он оставался неизвестен даже специалистам.
28.04.2012 DW hin und weg Kolorit Albrechtsburg Meissen

"Ландшафт с крестьянским двором" вернется в Ахен 07.08.2013

Картина Яна Брейгеля Младшего была утеряна во время Второй мировой войны и считалась безвозвратно пропавшей. Однако недавно она случайно нашлась.
Meissen®-Marken Photo: Porzellan-Manufaktur Meissen

"Белое золото" в эпоху IKEA: великий мейсенский фарфор 17.05.2010

Кому не знакомы расписные изделия из белого фарфора с вензелем в виде двух скрещенных синих мечей! Да-да, это логотип первой в Европе фарфоровой мануфактуры. Ее 300-летию посвящена уникальная выставка в Дрездене.
Detail einer Vase von Johann Joachim Kaendler, 1741, zu sehen am Mittwoch, 20. Januar 2010, in Meissen, Sachsen, in der Jubilaeumsschau der Porzellan-Manufaktur Meissen. Im Januar 1710 wurde in Meissen die erste, mit nun 300 Jahren aelteste, Porzellanmanufaktur Europas gegruendet. (apn Photo/Matthias Rietschel) ** zu unserem KORR. ** --- A fine detail of a vase, manufactured by Johann Joachim Kaendler 1741, is seen in an exhibition in the porcelain manufactory in Meissen, Germany, 30 Miles west of Dresden, Wednesday, Jan. 20, 2010. The Meissen porcelain manufactory, where on June 1710 the first production site of porcelain was founded, is the oldest one in Europe. (apn Photo/Matthias Rietschel)

Его любили и били монархи: мейсенскому фарфору 300 лет 22.01.2010

От незатейливого изящества - до вычурного роскошества: кудесники первой европейской фарфоровой мануфактуры в Мейсене положили начало новой и, как оказалось, славной традиции немецкого фарфора.