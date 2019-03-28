"Белое золото" в эпоху IKEA: великий мейсенский фарфор

Кому не знакомы расписные изделия из белого фарфора с вензелем в виде двух скрещенных синих мечей! Да-да, это логотип первой в Европе фарфоровой мануфактуры. Ее 300-летию посвящена уникальная выставка в Дрездене.