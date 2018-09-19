Межкорейский саммит: можно ли верить обещаниям Ким Чен Ына?

Участие президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в трехдневном межкорейском саммите, проходящим в эти дни в Пхеньяне, не стало событием мирового масштаба, сравнимым со встречей лидеров двух Корей в Пханмунджоме в апреле 2018 года. Но этот саммит запомнится тем, что именно на нем было подписано соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова, что можно расценивать как существенный прогресс не только в отношениях между двумя Кореями, но и на пути к снижению общей напряженности в мире.

Мун Чжэ Ин прибыл в столицу КНДР во вторник, 18 сентября. Ким Чен Ын встретил своего гостя в аэропорту Пхеньяна, и оба участника саммита въехали в город в лимузине с открытым верхом под приветственные возгласы десятков тысяч пхеньянцев, стоявших по обе стороны дороги, по которой следовал кортеж.

Третья встреча Кима и Муна: "чувство доверия и дружбы"

Первый из трех дней саммита большей частью был посвящен двусторонним заверениям о дружбе и доверительных отношениях между Северной и Южной Кореями. Началу официальных переговоров предшествовала двухчасовая беседа, в ходе которой Ким Чен Ын признался, что он надеется на значительный прогресс в ходе нового раунда переговоров между КНДР и Соединенными Штатами. Мун Чжэ Ин, в свою очередь, воспользовался возможностью, чтобы заявить о чувстве "доверия и дружбы", возникшем между лидерами Северной и Южной Корей, и их намерении создать для обеих стран "будущее, которого никто не ожидал".

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин перед началом саммита в столице КНДР

И действительно - на совместной пресс-конференции, состоявшейся после переговоров 19 сентября, Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын объявили о подписании ряда соглашений по урегулированию застарелого конфликта между обеими странами, в том числе - о достижении договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова. Именно этого добивается Вашингтон в обмен на отмену международных санкций в отношении Пхеньяна.

Ким Чен Ын, в частности, обязался окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию расположенной на нем пусковой установки. Завершение работы полигона должно состояться в присутствии международных экспертов. В совместной декларации Пхеньян не исключил также прекращения деятельности ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне. Условием этому, по словам Ким Чен Ына, должны стать уступки Пхеньяну со стороны Вашингтона.

Северокорейский лидер сообщил, что "в ближайшем будущем" намерен посетить столицу Южной Кореи Сеул. Это будет первый подобный визит с момента разделения Корейского полуострова. Южнокорейский президент, со своей стороны, заявил о намерении двух стран подать совместную заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2032 году. Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги второго дня межкорейского саммита серией одобрительных постов в Twitter.

В намерения Кима "трудно поверить"

Тем не менее, несмотря на многообещающие заявления, международные эксперты по-прежнему считают, что Ким Чен Ын все же не намерен предпринимать никаких значимых шагов в вопросе ядерного разоружения Пхеньяна, поскольку это поставило бы под угрозу его власть.

"Разумеется, мы все обеспокоены, - говорит в беседе с DW Ан Инхе, профессор кафедры международных отношений сеульского университета Корё. - Мун Чжэ Ин потратил много времени и усилий на развитие экономического сотрудничества и гуманитарных программ с Северной Кореей, но США настаивают на том, что хотят иметь все сведения о ядерном оружии Пхеньяна, в том числе о его количестве и месте хранения".

Северокорейский ядерный полигон в Йонбёне - фото из космоса

Источники Ан Инхе в Соединенных Штатах говорят, что вне зависимости от обещаний Пхеньяна по денуклеаризации международные санкции будут сохраняться до тех пор, пока Вашингтон не убедится в полном ядерном разоружении КНДР. "Никто в Южной Корее не хочет войны, но мысль о ней остается в нашем подсознании, потому что 80 процентов моих соотечественников не верят в то, что Ким Чен Ын согласится на полную и необратимую ликвидацию ядерного оружия под надзором международных инспекторов. Они бы и рады верить этому, но не могут", - поясняет южнокорейский профессор.

Отказываясь от ядерного оружия, Ким Чен Ын слишком многим рискует, считают эксперты

Гаррен Маллой, доцент кафедры международных отношений японского университета Daito Bunkyo, согласен с тем, что, согласившись на полное ядерное разоружение, Ким Чен Ын слишком многим рискует. "Единственная цель Кима - политическое выживание. Благосостояние нации его волнует гораздо меньше", - отметил Маллой в интервью DW. Стратегия Кима, по его словам, в основном направлена на то, чтобы посеять рознь в лагере его недругов и добиться смягчения санкций, цель которых - изолировать Северную Корею.

Условия безопасности для Кима

"Единственным условием, при котором Ким может согласиться на ядерное разоружение, стали бы гарантии безопасности его правлению", - считает Гаррен Маллой. И тут же добавляет, что Ким вряд ли поверит любым обещаниям и заверениям в безопасности.

"Президентские выборы в США проходят раз в четыре года, и любые гарантии, данные администрацией одного президента, не обязательно будут выполняться его преемником, - объясняет эксперт. - Ким это понимает, поэтому ему было бы недостаточно даже тех гарантий, которые поддержали бы Китай или ООН. Так что я крайне скептически отношусь к вероятности полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Еще одним возможным сценарием развития ситуации, считает профессор Ан Инхе, могло бы стать улучшение отношений между Северной и Южной Кореями, что, в свою очередь, могло бы вбить бы клин между Сеулом и Вашингтоном и означало бы потенциально опасные последствия.

"В настоящий момент Южная Корея и США, похоже, движутся в разных направлениях. Моя интуиция подсказывает мне, что Ким не откажется от ядерного оружия, и это может крайне негативно сказаться на союзе Сеула с Вашингтоном", - прогнозирует южнокорейский профессор.

Ухудшение отношений между Южной Кореей и США, продолжает Ан Инхе, может привести к тому, что правительства обеих стран будут попросту игнорировать друг друга. "И в этом случае, если США решат, что единственной возможностью заставить Кима отказаться от ядерного оружия остается военный сценарий, они не проинформируют об этом Сеул, опасаясь, что эта информация станет известна Пхеньяну", - рассуждает профессор Ан Инхе.

По ее словам, если в прошлом обеспокоенность вызывало отсутствие доверия между Северной Кореей и остальным миром, то сейчас большая опасность таится в отсутствии доверия между Сеулом и Вашингтоном.

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