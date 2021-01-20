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Во время правления Януковича его резиденция в Межигорье охранялась как секретный объект. Но после его бегства туда стали пускать всех желающих. Люди увидели, какой роскошью любил окружать себя экс-президент Украины.
21 февраля Виктор Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье с частью имущества. Мир увидел ее роскошь после того, как туда попали майдановцы. Что изменилось в резиденции экс-президента – репортаж DW.
Ровно 5 лет назад Янукович был отстранен от власти и бежал в Россию. А в его резиденцию "Межигорье" началось паломничество любопытных с целью увидеть, как же жил экс-президент.
5 лет назад Виктор Янукович в спешке покинул свою резиденцию в Межигорье. За всем оставшимся имуществом экс-президента присматривают активисты Майдана. Удается ли им это?
На территории бывшей охотничьей резиденции беглого президента Украины Януковича сейчас за умеренную плату может отдохнуть любой желающий. Что он увидит в "Сухолучье" - в галерее DW.
Пока экс-президента Украины Виктора Януковича заочно судят за госизмену, в его бывшей охотничьей резиденции обустроили кемпинг. Статус земель остается неопределенным. Репортаж DW.
"Межигорье" - бывшая резиденция Януковича 4 года назад была возвращена государству. Но пока, до решения суда, за ней присматривает "Самооборона Майдана". Со временем место превратилось в народный парк. О нем галерея DW.
Уголовные дела против бывших высокопоставленных чиновников, подозреваемых в незаконном выводе активов из Украины, рассыпаются, санкции с них снимаются, отмечают журналисты-расследователи.
В целях защиты окружающей среды власти немецкого Гамбурга закрыли две улицы для старых автомобилей с дизельными двигателями. Этому примеру могут последовать и другие города в Германии.
Виктор Янукович покинул Украину еще четыре года назад. Однако государству до сих пор не удалось вернуть активы, которые экс-президент и его окружение заполучили незаконным путем.
Бывший президент Украины Виктор Янукович провел в Москве пресс-конференцию, зачитав с листа обвинения в адрес украинской власти. DW предложила прохожим на улицах Киева задать свои вопросы Януковичу.
В Киеве прошло первое судебное заседание по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Эксперты считают, что процесс уже превращается в пиар-кампанию.
Уже два года в Лихтенштейне заблокированы активы, связанные с Виктором Януковичем и его окружением. О судьбе денег DW расспросила главного финансового детектива княжества.
Резиденция экс-президента Украины должна была быть передана в собственность государства. Почему этого еще не произошло? И кто распоряжается его имуществом? Репортаж из Межигорья.
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приоритетом своей политики назвал борьбу с коррупцией. Как она выглядит на примере обеспечения доступа граждан к местным пляжам, выясняла DW.
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