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Межигорье

Как резиденция президента стала музеем коррупции, или Роскошь для первого лица за народный счет (20.01.2021) 20.01.2021

Во время правления Януковича его резиденция в Межигорье охранялась как секретный объект. Но после его бегства туда стали пускать всех желающих. Люди увидели, какой роскошью любил окружать себя экс-президент Украины.

Пять лет спустя: Виктор Янукович все еще имеет право на Межигорье? (21.02.2019) 22.02.2019

21 февраля Виктор Янукович покинул свою резиденцию в Межигорье с частью имущества. Мир увидел ее роскошь после того, как туда попали майдановцы. Что изменилось в резиденции экс-президента – репортаж DW.

Янукович и его страусы: что сегодня с дворцом беглого экс-президента. DW Новости (21.02.2019) 22.02.2019

Ровно 5 лет назад Янукович был отстранен от власти и бежал в Россию. А в его резиденцию "Межигорье" началось паломничество любопытных с целью увидеть, как же жил экс-президент.
Alexandra Indjuchova und wurden freigegeben. Bildbeschreibung: Luxuriöse innere Ausstattung der Residenz vom Präsident Yanukowitsch, Februar 2019

5 лет без Януковича: что изменилось в резиденции Межигорье 21.02.2019

5 лет назад Виктор Янукович в спешке покинул свою резиденцию в Межигорье. За всем оставшимся имуществом экс-президента присматривают активисты Майдана. Удается ли им это?
Die Residenz von ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janokovitsch 'Sukholutschtschya'. Autorin - DW Korrespondentin Liliya Rzheutska.

Резиденция "Сухолучье": там, где охотился Янукович (фотогалерея) 04.07.2018

На территории бывшей охотничьей резиденции беглого президента Украины Януковича сейчас за умеренную плату может отдохнуть любой желающий. Что он увидит в "Сухолучье" - в галерее DW.
Die Residenz von ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janokovitsch 'Sukholutschtschya'. Autorin - DW Korrespondentin Liliya Rzheutska.

Второе Межигорье: что стало с охотничьей резиденцией Януковича 04.07.2018

Пока экс-президента Украины Виктора Януковича заочно судят за госизмену, в его бывшей охотничьей резиденции обустроили кемпинг. Статус земель остается неопределенным. Репортаж DW.
Autorin: Liliya Rzheutska, DW-Korrespondentin in Kiew Schlagwörte für alle Bilder Kiev, Ukraine, Wiktor Janukowytsch, Mezhyhirya, Residenz des ehemaligen Präsidenten der Ukraine

Что изменилось в "Межигорье" после побега Януковича (фотогалерея) 19.06.2018

"Межигорье" - бывшая резиденция Януковича 4 года назад была возвращена государству. Но пока, до решения суда, за ней присматривает "Самооборона Майдана". Со временем место превратилось в народный парк. О нем галерея DW.
Auf dem Bild: Bilder der Residenz des ehemaligen Präsidenten der Ukraine Wiktor Janukowytsch. Foto: Roman Sulima / DW am 14.2.2015

4 года без результата: почему Украина до сих пор не вернула активы "семьи" Януковича? 11.06.2018

Уголовные дела против бывших высокопоставленных чиновников, подозреваемых в незаконном выводе активов из Украины, рассыпаются, санкции с них снимаются, отмечают журналисты-расследователи.

Запрет дизеля в Германии: как Гамбург шокировал водителей - DW Новости (23.05.2018) 23.05.2018

В целях защиты окружающей среды власти немецкого Гамбурга закрыли две улицы для старых автомобилей с дизельными двигателями. Этому примеру могут последовать и другие города в Германии.

Как Украина пытается вернуть активы Януковича (23.05.2018) 23.05.2018

Виктор Янукович покинул Украину еще четыре года назад. Однако государству до сих пор не удалось вернуть активы, которые экс-президент и его окружение заполучили незаконным путем.

О чем украинцы спросили бы беглого экс-президента Виктора Януковича? (02.03.2018) 02.03.2018

Бывший президент Украины Виктор Янукович провел в Москве пресс-конференцию, зачитав с листа обвинения в адрес украинской власти. DW предложила прохожим на улицах Киева задать свои вопросы Януковичу.
Gerichtverhandlung, ukrainische Polizisten und eine Demonstartion der Aktivisten gegen Janukowitsch, 04.05.2017.

Пиар-кампания или справедливый суд: Януковича обвиняют в госизмене (видео) 04.05.2017

В Киеве прошло первое судебное заседание по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Эксперты считают, что процесс уже превращается в пиар-кампанию.
Auf dem Bild: Bilder der Residenz des ehemaligen Präsidenten der Ukraine Wiktor Janukowytsch. Foto: Roman Sulima / DW am 14.2.2015

Финансовый детектив Лихтенштейна: Без доказательств Украине денег Януковича не видать 26.02.2016

Уже два года в Лихтенштейне заблокированы активы, связанные с Виктором Януковичем и его окружением. О судьбе денег DW расспросила главного финансового детектива княжества.
Украины контролируется активистами Майдана.

Видео: Экс-резиденция Януковича - два года спустя 19.02.2016

Резиденция экс-президента Украины должна была быть передана в собственность государства. Почему этого еще не произошло? И кто распоряжается его имуществом? Репортаж из Межигорья.

Бывшая резиденция Януковича - через два года после бегства экс-президента (19.02.2016) 19.02.2016

Резиденция экс-президента Украины должна была быть передана в собственность государства. Почему этого еще не произошло? И кто распоряжается его имуществом? Репортаж из Межигорья.
Odessas Gouverner Mikhail Saakaschwili spricht mit Einwohner der Stadt Thema In Odessa wird nach Eigentum von Janukowitsch-Leuten gesucht *** DW-Korrespondent Dmitry Florin, 22.08.2015

Открытые пляжи и снесенные заборы: как Саакашвили борется в Одессе с коррупцией 28.08.2015

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили приоритетом своей политики назвал борьбу с коррупцией. Как она выглядит на примере обеспечения доступа граждан к местным пляжам, выясняла DW.
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