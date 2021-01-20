Как резиденция президента стала музеем коррупции, или Роскошь для первого лица за народный счет (20.01.2021)

Во время правления Януковича его резиденция в Межигорье охранялась как секретный объект. Но после его бегства туда стали пускать всех желающих. Люди увидели, какой роскошью любил окружать себя экс-президент Украины.