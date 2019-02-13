 Между Польшей и Норвегией вспыхнул дипскандал из-за детей под опекой | Новости из Германии о Европе | DW | 12.02.2019

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Европа

Между Польшей и Норвегией вспыхнул дипскандал из-за детей под опекой

Польский консул оказывал содействие семьям, где дети находились под опекой норвежских социальных служб. Результатом конфликта стала взаимная высылка дипломатов.

Исторический центр Варшавы

Исторический центр Варшавы

Власти Польши объявили "члена дипкорпуса посольства Норвегии в Варшаве, ответственного за выполнение консульских задач", персоной нон грата. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщила в Twitter пресс-служба польского МИД.

Дипломату предоставлена неделя, чтобы покинуть страну.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, данное решение стало зеркальным ответом на действия Осло. До этого норвежские власти сочли нежелательным пребывание в стране польского консула Славомира Ковальского.

Компромисса достичь не удалось

В МИД Польши были удовлетворены работой последнего, особенно с учетом "его приверженности защите интересов польских семей".

В ведомстве утверждают, что Варшава после выраженной Осло озабоченности в связи с работой Ковальского продемонстрировала "добрую волю, готовность в конструктивной манере разъяснить ситуацию и развеять все сомнения". Тем не менее, компромисса достичь не удалось.

Конфликт из-за детей

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Как передают польские СМИ, Ковальский оказывал активное содействие около 150 польским семьям, где дети находились под опекой Барневарн. Эта норвежская государственная социальная служба курирует детей и подростков  и занимается проблемами домашнего насилия  в отношении несовершеннолетних.

В январе МИД Норвегии призвал польское дипломатическое ведомство уволить консула. Однако министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович решил, что Славомир Ковальский останется в Осло до завершения своей миссии в конце июня.

Жалобы на угрозы и насилие

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Норвегии Кристин Энстад, поведение Ковальского было "несовместимо с ролью и статуса дипломата". В МИД Норвегии якобы неоднократно поступали жалобы на польского консула в связи с угрозами и насилием. Дипломат также обвиняется в том, что отказывался выполнять распоряжения полицейских.

Посольство Норвегии в Варшаве с апреля 2018 года возглавляет Олаф Миклебуст. Имя норвежского дипломата, который будет выслан из Польши, не сообщается.

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    Автор: Элла Володина


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