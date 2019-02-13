Между Польшей и Норвегией вспыхнул дипскандал из-за детей под опекой

Власти Польши объявили "члена дипкорпуса посольства Норвегии в Варшаве, ответственного за выполнение консульских задач", персоной нон грата. Об этом в понедельник, 11 февраля, сообщила в Twitter пресс-служба польского МИД.

Дипломату предоставлена неделя, чтобы покинуть страну.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, данное решение стало зеркальным ответом на действия Осло. До этого норвежские власти сочли нежелательным пребывание в стране польского консула Славомира Ковальского.

Компромисса достичь не удалось

В МИД Польши были удовлетворены работой последнего, особенно с учетом "его приверженности защите интересов польских семей".

В ведомстве утверждают, что Варшава после выраженной Осло озабоченности в связи с работой Ковальского продемонстрировала "добрую волю, готовность в конструктивной манере разъяснить ситуацию и развеять все сомнения". Тем не менее, компромисса достичь не удалось.

Конфликт из-за детей

Как передают польские СМИ, Ковальский оказывал активное содействие около 150 польским семьям, где дети находились под опекой Барневарн. Эта норвежская государственная социальная служба курирует детей и подростков и занимается проблемами домашнего насилия в отношении несовершеннолетних.

В январе МИД Норвегии призвал польское дипломатическое ведомство уволить консула. Однако министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович решил, что Славомир Ковальский останется в Осло до завершения своей миссии в конце июня.

Жалобы на угрозы и насилие

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Норвегии Кристин Энстад, поведение Ковальского было "несовместимо с ролью и статуса дипломата". В МИД Норвегии якобы неоднократно поступали жалобы на польского консула в связи с угрозами и насилием. Дипломат также обвиняется в том, что отказывался выполнять распоряжения полицейских.

Посольство Норвегии в Варшаве с апреля 2018 года возглавляет Олаф Миклебуст. Имя норвежского дипломата, который будет выслан из Польши, не сообщается.

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