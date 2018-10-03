 Международный суд ООН предписал США отменить часть санкций против Ирана | Новости из Германии о Европе | DW | 03.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Международный суд ООН предписал США отменить часть санкций против Ирана

Высший суд ООН постановил, что США должны отменить санкции, связанные в том числе с поставками гуманитарных товаров в Иран. США, по всей видимости, оспорят это решение.

Судебный молоток

Высшая судебная инстанция ООН - Международный суд в Гааге - предписал США отменить санкции против Ирана, имеющие отношение к импорту гуманитарной продукции, а также к товарам и услугам, связанным с безопасностью гражданской авиации.

В предварительном постановлении, вынесенном в среду, 3 октября, указывается, что Вашингтон должен "отменить любым способом по своему выбору все ограничения, проистекающие" от восстановления санкций на поставки Ирану медикаментов и медицинской аппаратуры, продовольствия и сельскохозяйственных товаров, а также запчастей и оборудования, необходимого для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Контекст

Политики и бизнес в Европе единодушно критикуют Дональда Трампа за санкции против Тегерана, которые вступили в силу в ночь на 7 августа. Но шансов обойти или смягчить ограничения, похоже, пока нет. (06.08.2018)

Президент США надеется, что возобновление санкций против Ирана приведет к падению режима в Тегеране. Это крайне непродуманная и нереалистичная политика, считает немецкий эксперт Хеннинг Рике. (07.08.2018)

Президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении суровых санкций против Ирана в мае этого года после одностороннего выхода из международной атомной сделки с Тегераном. Иран в июле подал жалобу на США в Международный суд, обосновав свои претензии тем, что США, восстановив санкции против Тегерана, нарушили условия американо-иранского договора о дружбе от 1955 года.

Ожидается, что США обжалуют постановление Международного суда.

Смотрите также:

  • Мотоциклисты на улицах Тегерана

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Ужесточение санкций

    В 2006 году Запад ввел первые санкции против Ирана с целью заставить режим раскрыть цели своей ядерной программы. Тогда речь шла об "умных санкциях". Американские и европейские политики объяснили, что у них конфликт с режимом, а не с населением Ирана. Но от воздействия санкций страдают в первую очередь простые люди. Принятые Западом меры сильно ударили по населению.

  • Активисты с плакатом в руках

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    "Санкции нас щекочут"

    …написано на плакате сторонников режима в 34 годовщину Исламской революции. Представители режима и его сторонники преуменьшают значение санкций.

  • Бездомные спят на улице Тегерана

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Социальные проблемы

    В Иране растет уровень бедности и безработица. Даже после ирано-иракской войны (1980-1988) социальное и экономическое положение в стране не было таким плачевным, говорят эксперты, изучающие иранскую экономику. По их словам, санкции и неправильная экономическая политика правительства Ахмадинежада являются причинами всех бед в стране.

  • Мужчина моет машину

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Высокий уровень безработицы

    Согласно официальным данным, число безработных в Иране - почти двенадцать процентов. Но в действительности эта цифра в несколько раз выше. Чтобы не обнищать, многие иранцы вынуждены перебиваться случайными заработками. Не важно, стар или млад.

  • Ребенок продает водителю спички

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Дети вынуждены работать

    Сложная социальная ситуация не щадит даже самых маленьких в обществе. Некоторые иранские семьи отправляют своих детей зарабатывать деньги на улицу. Согласно докладу иранского правительства, по всей стране более трех миллионов детей в возрасте до 18 лет работают и не ходят в школу.

  • Демонстрация рабочих

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Неоплачиваемый труд

    Некоторые предприятия не в состоянии оплачивать труд своих служащих. Эти рабочие 22 месяца ждут свою зарплату. Многие иранцы несколько месяцев работают без зарплаты, боясь потерять работу.

  • Виллы в Иране

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Кто выигрывает от кризиса

    В то время, как стоимость аренды жилья, а также цены на земельные участки и расходы на строительство стремительно растут в связи с кризисом, нувориши и те, кто смог извлечь выгоду из санкций и приумножить свой капитал, строят новые дворцы и виллы.

  • Очередь за хлебом

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Кто проигрывает от кризиса

    Цены на основные виды продуктов питания, такие как хлеб, растут все больше, несмотря на то, что многие из них субсидируются государством. Уровень инфляции за период с марта 2012 года по март 2013 года составил более 30 процентов. Иногда в продаже было так мало куриного мяса, что как только оно появлялось, начинались беспорядки и выстраивались длинные очереди.

  • Очередь за рисом

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Главное - рис

    Рис является основным продуктом питания в иранских семьях. Индийский рис был самым дешевым на рынке, потому что имел дурную славу из-за высокого содержания мышьяка. А сейчас люди стоят в очереди даже за ним.

  • Женщины в аптеке

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Нехватка лекарств

    В Иране не только продукты питания являются дефицитом и постоянно дорожают. В стране около шести миллионов пациентов страдают от экономических санкций, затрудняющих ввоз лекарств. В прошлом году цены на них выросли от 30 до 200 процентов, в зависимости от препарата.

  • Продавец на рынке среди лотков

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Девальвация национальной валюты

    Осенью прошлого года иранский риал сильно обесценился, а доллар и евро выросли в цене. В результате стремительной девальвации национальной валюты растет инфляция. Тегеранский базар закрыли, потому что было невозможно назвать соразмерные цены. Полиция была вынуждена принять меры по борьбе с разъяренной толпой, выступающей против обвала курса риала.

    Автор: Яшар Эрфаниан, Шахрам Ахади, Мария Рюттингер


Смотреть видео 02:25
Now live
02:25 мин

Осуществит ли Трамп военные угрозы против Ирана? (27.08.2018)

 

Контекст

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

Население Ирана все больше страдает от последствий экономического кризиса, возникшего из-за санкций, введенных Западом, и экономических просчетов правительства Ахмадинежада. (05.06.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Осуществит ли Трамп военные угрозы против Ирана? (27.08.2018)  

Зачем Москве военное соглашение с Ираном  

Санкции против Ирана: одни сняли, другие остались  

Также по теме

Symbolbild Lira-Erholung stützt türkische Börse

В Турции выданы сотни ордеров на арест из-за отмывания денег 02.10.2018

Сотни граждан Турции обвиняются в незаконном переводе денежных средств иранцам, проживающим в США. С начала 2017 года из Турции незаконно выведены сотни миллионов долларов.

USA John Bolton, Nationaler Sicherheitsberater

США не позволят Евросоюзу обойти санкции против Ирана 26.09.2018

Вашингтон будет "агрессивен и непоколебим" в обеспечении соблюдения антииранских санкций, заявил советник президента США Джон Болтон.

Flagge EU Iran

ЕС намерен создать ведомство для обхода санкций США против Ирана 25.09.2018

Иран выполняет условия "ядерной сделки", а значит европейские компании могут торговать с ним без риска со стороны американских санкций. Так считает верховный дипломат ЕС Федерика Могерини.

Реклама

Самые читаемые

Европарламент отказался выделить 70 млн евро Турции  

Германия открывается для трудовых мигрантов - в том числе и из России  

Bellingcat и "Радио Свобода" опубликовали новое фото Анатолия Чепиги  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно