Международный паралимпийский комитет (МПК, International Paralympic Committee) - международная неправительственная организация, управляющая паралимпийским движением.

МПК был создан в 1989 году. Он определяет, какие виды спорта будут представлены на Паралимпийских играх, общую схему организации игр, применяемые стандарты и т. п. Но непосредственно организацию Паралимпийских игр осуществляет Организационный комитет Олимпийских игр, который создан в соответствующей стране для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.