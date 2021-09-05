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Международный паралимпийский комитет (МПК)

Международный паралимпийский комитет (МПК, International Paralympic Committee) - международная неправительственная организация, управляющая паралимпийским движением.

МПК был создан в 1989 году. Он определяет, какие виды спорта будут представлены на Паралимпийских играх, общую схему организации игр, применяемые стандарты и т. п. Но непосредственно организацию Паралимпийских игр осуществляет Организационный комитет Олимпийских игр, который создан в соответствующей стране для проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.

5.9.2021, Tokio*** Fireworks light up the sky above the Olympic Stadium during the closing ceremony for the Tokyo 2020 Paralympic Games in Tokyo on September 5, 2021. (Photo by Behrouz MEHRI / AFP) (Photo by BEHROUZ MEHRI/AFP via Getty Images)

В Токио завершились Паралимпийские игры 05.09.2021

По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, Паралимпийские игры в Токио имели "исторические масштабы".
Eine Frau geht in Tokio an einem Symbol der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 vorbei. Die Paralympischen Spiele in Tokio werden am 24. August mit einer Zeremonie im Nationalstadion von Tokio eröffnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Китай занял первое место в неофициальном зачете Паралимпиады 05.09.2021

На втором месте неформального итогового рейтинга Паралимпиады в Токио - Великобритания, за ней следуют США и команда Паралимпийского комитета России.
03.09.2021 Silver medalist Russian Paralympic Committee's Aleksandra Moguchaia poses during the awarding ceremony for the women's long jump T47 athletics event at the Tokyo 2020 Paralympic Games at Olympic Stadium in Tokyo, Japan. Ilya Pitalev / Sputnik

Спортсмены из РФ завоевали еще 10 наград Паралимпиады в Токио 03.09.2021

За 2 дня до завершения Паралимпийских игр в Японии российские атлеты занимают 4 место неформального медального зачета. В десятый день соревнований россияне установили 2 мировых рекорда в плавании.
Mariya Lasitskene, left, of the Russian Olympic Committee, celebrates after winning the gold medal in the women's high jump final with bronze medalist Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, at the 2020 Summer Olympics, Saturday, Aug. 7, 2021, in Tokyo. (AP Photo/David J. Phillip)

Обнять россиян на пьедестале или нет? Эксперт о выборе атлетов Украины 01.09.2021

Украинские медалисты Игр в Токио оказались перед сложным выбором, стоя на пьедестале рядом с атлетами из России. Интервью DW с австрийским экспертом Георгом Шпиталером о спорте и политике.

6639599 01.09.2021 Russian Paralympic Committee's Galina Lipatnikova warms up ahead of the women's shot put F36 final during the athletics event at the Tokyo 2020 Paralympic Games at Olympic Stadium, in Tokyo, Japan. Pavel Bednyakov / Sputnik

Спортсмены из РФ вышли на второе место в медальном зачете Паралимпиады 01.09.2021

Успех легкоатлетки Галины Липатниковой в соревнованиях по толканию ядра стоя принес россиянам тридцать первое "золото" Паралимпийских игр в Токио.
Russian Parlaympic Committee's Denis Gnezdilov celebrates his throw of 11.16 meters in the men's shot put F40 final during the 2020 Paralympic Games on Sunday, Aug. 29, 2021, in Tokyo. (Thomas Lovelock for OIS via AP)

Паралимпиада: россияне завоевали еще два золота, установив мировые рекорды 29.08.2021

По итогам пятого дня Паралимпиады в Токио российские спортсмены занимают четвертое место в общем неформальном медальном зачете.
Tokyo 2020 Paralympic Games - The Tokyo 2020 Paralympic Games Opening Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 24, 2021. People take pictures of fireworks during the opening ceremony from outside the stadium. REUTERS/Issei Kato

В Токио начались Паралимпийские игры 24.08.2021

В Паралимпийских играх участвуют 4400 атлетов из более чем 60 стран. Паралимпийцы из Афганистана не смогли прилететь в Токио из-за захвата власти талибами.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ *** Sachie Ohashi, 56, who runs a shop with her husband called MUSASHIYA, that makes and sells 'tabi' (traditional Japanese socks), poses for a portrait at Ginza district in Tokyo, Japan, May 19, 2021. My husband's 97-year-old father lives with us, and has really been looking forward to the Olympics but given the situation, recently he hasn't talked about them at all. I think there are probably a lot of other people out there who have kept on living to see the Olympics so it would be nice if somehow they could manage to hold them. REUTERS/Kim Kyung-Hoon SEARCH KYUNG-HOON PORTRAITS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

В Японии подтвержден максимальный прирост заражений SARS-CoV-2 13.08.2021

За сутки коронавирус в Японии был выявлен более чем у 20 000 человек. В Токио, где действует режим ЧС, за считанные дни до начала летней Паралимпиады - пик заражений.
ARCHIV - 19.03.2020, Japan, Shinjuku: Die japanische Nationalflagge über dem Symbol der Olympischen Ringe ist am Eingang des Japanischen Olympischen Museums in Shinjuku zu sehen. Die japanischen Organisatoren, das Internationale Olympische Komitee (IOC) und das Internationale Paralympische Komitee (IPC) halten bislang an ihren Plänen fest, trotz der weltweiten Coronavirus-Pandemie Olympia vom 24. Juli bis 9. August und die Paralympics von 25. August bis 6. September auszurichten. (zu dpa: «IOC setzt sich Frist über Olympia-Entscheidung von vier Wochen») Foto: Stanislav Kogiku/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Власти Японии обеспокоены COVID-ситуацией в Токио перед Паралимпиадой 12.08.2021

В столице Японии за сутки выявлено 4989 новых заражений. Обстановка с коронавирусом "вышла из-под контроля", считают эксперты. В принимающем Паралимпийские игры Токио до 1 сентября - режим ЧС.
ARCHIV - 29.01.2020, Japan, Tokio: Ein Tourist mit Gesichtsmaske posiert für ein Foto mit den olympischen Ringen im Hintergrund. Japan will ungeachtet der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wie geplant die Olympischen Spielen im Sommer austragen. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Президент МОК заверил, что Олимпиада-2020 в Токио состоится 13.03.2020

Дональд Трамп считает, что официальные лица должны рассмотреть возможность отложить летние Игры в Токио на год. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что последует рекомендациям ВОЗ.

A woman walks into the head office for the World Anti-Doping Agency (WADA) in Montreal, November 9, 2015. An international anti-doping commission recommended on Monday that Russia's Athletics Federation be banned from international competition over widespread doping offences - a move that could see the powerhouse Russian team excluded from next year's Rio Olympics. Russian sports minister said there was no evidence for the accusations against the Federation. REUTERS/Christinne Muschi +++ (C) Reuters/C. Muschi

Экс-паралимпийка вышла из комиссии спортсменов WADA в знак протеста 13.12.2019

Бронзовый призер Паралимпиады-2008 Вики Аггар возмущена слишком мягким, по ее мнению, решением WADA по России. Аггар боролась за полное отстранение РФ от международных соревнований из-за допингового скандала.

ARCHIV - 12.03.2015, Finnland, Kontiolahti: Ein unidentifizierter Biathlet bei der WM auf der Strecke. Am 20.03.2019 findet in München eine Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft München I zu zehn Jahren Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping statt. Die Behörde führt auch die Ermittlungen um die jüngst bekanntgewordenen Doping-Fälle im Skisport. Foto: Ralf Hirschberger/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Российская паралимпийка дисквалифицирована на 4 года 06.08.2019

В моче лыжницы Надежды Федоровой обнаружили оксандролон, а значит она пропустит следующие зимние Паралимпийские игры в Пекине.
SOCHI, RUSSIA - MARCH 16: Russia team members enter the stadium prior to the Sochi 2014 Paralympic Winter Games Closing Ceremony at Fisht Olympic Stadium on March 16, 2014 in Sochi, Russia. (Photo by Hannah Peters/Getty Images)

Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах 08.02.2019

Российские паралимпийцы впервые с 2016 года смогут соревноваться под флагом России. Полностью ПКР будет восстановлен в правах, если выполнит все условия Международного паралимпийского комитета.
29.01.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Andrew Parsons, Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), spricht bei einer Pressekonferenz. Die russische Mannschaft ist von den kommenden Winter-Paralympics in Pyeongchang ausgeschlossen worden, einzelne Behindertensportler des Landes dürfen aber unter neutraler Flagge starten. Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Паралимпийский комитет лишил Малайзию ЧМ по плаванию из-за отказа Израилю 27.01.2019

МВД Малайзии отказалось предоставить гарантии безопасности израильским спортсменам. Международный паралимпийский комитет объявил, что ищет новое место для проведения чемпионата мира.

18.07.2016 FILE -The May 24, 2016 file photo shows a sign reading Russian National Anti-doping Agency RUSADA on a building in Moscow, Russia. On Monday, July 18, 2016 WADA investigator Richard McLaren confirmed claims of state-run doping in Russia. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, file) | (c) picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko

Комиссия спортсменов WADA в шоке от решения восстановить членство РУСАДА 06.10.2018

WADA изменила правила, чтобы подстроиться под Россию, считает член комиссии спортсменов агентства Виктория Аггар. Паралимпийская медалистка призвала обнародовать список российских атлетов, употреблявших допинг.
24.05.2016 A technician holds a test tube with a blood sample at the Russian anti-doping laboratory in Moscow, Russia, May 24, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin/File Photo

РФ признала выводы МОК о допинговых манипуляциях 25.05.2018

В письме в адрес WADA российские чиновники признали ответственность за допинговые нарушения. Министр спорта, главы Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ заверяют, что Россия извлекла уроки из допингового скандала.
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