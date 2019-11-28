 ″Международный Мемориал″ снова оштрафовали по закону об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 28.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

"Международный Мемориал" снова оштрафовали по закону об "иноагентах"

Общество "Международный Мемориал" оштрафовали на 600 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки "иноагента" на странице организации в соцсети Instagram и на сайте "Это прямо здесь".

Офис общества Мемориал в Москве со сделанной баллончиком надписью иностранный агент

Штрафы общества "Мемориал" за неуказание статуса "иноагента" составляют уже более двух миллионов рублей

Общество "Международный Мемориал" решением Тверского районного суда Москвы оштрафовали на 600 тысяч рублей за один день по двум протоколам - за отсутствие маркировки "иностранного агента" в соцсети Instagram и на сайте "Это прямо здесь", сообщает пресс-служба "Мемориала" в четверг, 28 ноября.

За это же нарушение 25 ноября уже оштрафовали председателя правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского на 200 тысяч рублей. В тот же день его оштрафовали на 100 тысяч за отсутствие маркировки "иностранного агента" в Twitter-аккаунте "Мемориала".

Контекст

Эколог из Калининграда Александра Королёва, которая запросила политическое убежище в Германии, рассказала DW о продолжающемся уголовном преследовании. После выплаты штрафов дела в отношении нее не закрыли. (07.11.2019)

На правозащитный центр "Мемориал", историко-просветительское общество с тем же названием и члена Совета ПЦ Рачинского с 22 октября по закону об "иноагентах" наложили в общей сложности четыре штрафа. (01.11.2019)

Штрафы "Мемориала" из-за закона об "иноагентах"

В начале августа 2019 года с заявлением о том, что на "мемориальских" ресурсах не стоит маркировка "иностранного агента", в Роскомнадзор обратилось УФСБ по Ингушетии.  По данным пресс-службы "Международного Мемориала", за последнее время Роскомнадзор составил в общей сложности 20 протоколов по поводу отсутствия маркировки "иноагента" на десяти ресурсах Международного "Мемориала" и правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" (по два протокола за каждый  случай - на должностное и на юридическое лицо). Общая сумма назначенных двум "Мемориалам" и их сотрудникам штрафов, составляет на сегодня 2,3 млн рублей.

Юрист "Мемориала" прокомментировал новый виток преследования правозащитников в РФ

Комментируя участившиеся штрафы "Мемориала", юрист организации Татьяна Глушкова в интервью DW в начале ноября отметила, что очередной виток преследования правозащитных организаций, который сейчас наблюдается в России, направлен на крупные НКО, которые пережили первую волну преследований в связи с введением статуса "иноагента" и приспособились существовать в новых условиях.

При этом Глушкова назвала "новшеством" отслеживание упоминания НКО об их статусе в соцсетях и на других сайтах в интернете. По словам юриста, согласно правоприменительной практике, которая существовала до недавнего времени, организации, признанной "иноагентом", было достаточно поставить соответствующую маркировку на свой сайт и издаваемые ею печатные материалы. "Сейчас, спустя годы после принятия закона, оказалось, что нужно маркировать еще и посты в интернете. Что будет дальше - непонятно. Возможно, нас обяжут маркировать свои визитные карточки", - сказала Глушкова.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:01

Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW.  

Ссылки в интернете

Сообщение пресс-службы общества "Международный Мемориал" об очередном штрафе за отсутствие маркировки "иноагента"

Сообщение пресс-службы общества "Международный Мемориал" об очередном штрафе за отсутствие маркировки "иноагента"

Аудио- и видеофайлы по теме

Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ  

Движение "За права человека": правозащитники не сдаются  

Как нарисовать иноагента. Трамп переезжает. Песня об Украине и транзите газа – "Заповедник", выпуск 97  

Реклама

Самые читаемые

Немецкие пользователи оценили новый клип лидера Rammstein. А что с Лободой?  

Почему в Германии сажают в тюрьму безбилетных пассажиров  

Директор "Нафтогаза": Украина не будет перекрывать газовый вентиль  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно