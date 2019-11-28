"Международный Мемориал" снова оштрафовали по закону об "иноагентах"

Общество "Международный Мемориал" оштрафовали на 600 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки "иноагента" на странице организации в соцсети Instagram и на сайте "Это прямо здесь".
Штрафы общества "Мемориал" за неуказание статуса "иноагента" составляют уже более двух миллионов рублей
Общество "Международный Мемориал" решением Тверского районного суда Москвы оштрафовали на 600 тысяч рублей за один день по двум протоколам - за отсутствие маркировки "иностранного агента" в соцсети Instagram и на сайте "Это прямо здесь", сообщает пресс-служба "Мемориала" в четверг, 28 ноября.
За это же нарушение 25 ноября уже оштрафовали председателя правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского на 200 тысяч рублей. В тот же день его оштрафовали на 100 тысяч за отсутствие маркировки "иностранного агента" в Twitter-аккаунте "Мемориала".
Штрафы "Мемориала" из-за закона об "иноагентах"
В начале августа 2019 года с заявлением о том, что на "мемориальских" ресурсах не стоит маркировка "иностранного агента", в Роскомнадзор обратилось УФСБ по Ингушетии. По данным пресс-службы "Международного Мемориала", за последнее время Роскомнадзор составил в общей сложности 20 протоколов по поводу отсутствия маркировки "иноагента" на десяти ресурсах Международного "Мемориала" и правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" (по два протокола за каждый случай - на должностное и на юридическое лицо). Общая сумма назначенных двум "Мемориалам" и их сотрудникам штрафов, составляет на сегодня 2,3 млн рублей.
Юрист "Мемориала" прокомментировал новый виток преследования правозащитников в РФ
Комментируя участившиеся штрафы "Мемориала", юрист организации Татьяна Глушкова в интервью DW в начале ноября отметила, что очередной виток преследования правозащитных организаций, который сейчас наблюдается в России, направлен на крупные НКО, которые пережили первую волну преследований в связи с введением статуса "иноагента" и приспособились существовать в новых условиях.
При этом Глушкова назвала "новшеством" отслеживание упоминания НКО об их статусе в соцсетях и на других сайтах в интернете. По словам юриста, согласно правоприменительной практике, которая существовала до недавнего времени, организации, признанной "иноагентом", было достаточно поставить соответствующую маркировку на свой сайт и издаваемые ею печатные материалы. "Сейчас, спустя годы после принятия закона, оказалось, что нужно маркировать еще и посты в интернете. Что будет дальше - непонятно. Возможно, нас обяжут маркировать свои визитные карточки", - сказала Глушкова.
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