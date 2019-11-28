"Международный Мемориал" снова оштрафовали по закону об "иноагентах"

Общество "Международный Мемориал" решением Тверского районного суда Москвы оштрафовали на 600 тысяч рублей за один день по двум протоколам - за отсутствие маркировки "иностранного агента" в соцсети Instagram и на сайте "Это прямо здесь", сообщает пресс-служба "Мемориала" в четверг, 28 ноября.

За это же нарушение 25 ноября уже оштрафовали председателя правления "Международного Мемориала" Яна Рачинского на 200 тысяч рублей. В тот же день его оштрафовали на 100 тысяч за отсутствие маркировки "иностранного агента" в Twitter-аккаунте "Мемориала".

Штрафы "Мемориала" из-за закона об "иноагентах"

В начале августа 2019 года с заявлением о том, что на "мемориальских" ресурсах не стоит маркировка "иностранного агента", в Роскомнадзор обратилось УФСБ по Ингушетии. По данным пресс-службы "Международного Мемориала", за последнее время Роскомнадзор составил в общей сложности 20 протоколов по поводу отсутствия маркировки "иноагента" на десяти ресурсах Международного "Мемориала" и правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" (по два протокола за каждый случай - на должностное и на юридическое лицо). Общая сумма назначенных двум "Мемориалам" и их сотрудникам штрафов, составляет на сегодня 2,3 млн рублей.

Юрист "Мемориала" прокомментировал новый виток преследования правозащитников в РФ

Комментируя участившиеся штрафы "Мемориала", юрист организации Татьяна Глушкова в интервью DW в начале ноября отметила, что очередной виток преследования правозащитных организаций, который сейчас наблюдается в России, направлен на крупные НКО, которые пережили первую волну преследований в связи с введением статуса "иноагента" и приспособились существовать в новых условиях.

При этом Глушкова назвала "новшеством" отслеживание упоминания НКО об их статусе в соцсетях и на других сайтах в интернете. По словам юриста, согласно правоприменительной практике, которая существовала до недавнего времени, организации, признанной "иноагентом", было достаточно поставить соответствующую маркировку на свой сайт и издаваемые ею печатные материалы. "Сейчас, спустя годы после принятия закона, оказалось, что нужно маркировать еще и посты в интернете. Что будет дальше - непонятно. Возможно, нас обяжут маркировать свои визитные карточки", - сказала Глушкова.

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