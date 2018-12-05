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Международная организация труда (МОТ)

Builders are silhouetted as they work at a construction site in London, Tuesday, Sept. 18, 2018. The Migration Advisory Committee has advised the government on Tuesday in a new report, to restrict the number of lower skilled EU workers (which would include construction workers) allowed to enter the UK after Britain's Brexit split from the EU. (AP Photo/Frank Augstein) |

МОТ заявляет о росте числа мигрантов во всем мире 05.12.2018

Всего в мире в 2017 года насчитывалось около 277 млн мигрантов, из них 164 млн - трудовых. Более половины тех, кто переехал из-за работы, находятся в Северной Америке, Европе и в арабских странах.
ARCHIV 2006*******Tashkent, UZBEKISTAN: (FILES) Uzbek family-farmers weed their beds of cotton at their field outside the capital of Uzbekistan, Tashkent, 20 May 2005. Uzbekistan produced 1.19 million tonnes of cotton fibre in 2005, a 21.6 percent increase on the previous year, the state statistics agency Goskomstat said 07 February 2006. (c) Getty Images/AFP/D. Sinyakov

Как президент Узбекистана рассердился на чиновников из-за фотографии 06.11.2018

Фотография из Ташкентской области испортила карьеру десятку узбекских чиновников. Был отправлен в отставку вице-премьер страны. Следует ли президенту Мирзиёеву ожидать сопротивления элиты?
A picture taken on September 11, 2014 shows the destroyed Lugansk International Airport, eastern Ukraine. Pro-Russian separatists took control of the airport on September 1, 2014 after heavy fights with the Ukrainian army. Moscow has drawn up new anti-Western sanctions targeting imports of consumer goods and second-hand cars, President Vladimir Putin's economic aide said on September 11, as the EU agreed to slap new punitive measures on Russia. The new EU sanctions came as fighting in eastern Ukraine rumbles on despite a ceasefire agreed between Ukraine and separatists last week. AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES (Photo credit should read PHILIPPE DESMAZES/AFP/Getty Images)

Меркель: Геополитические риски угрожают мировой экономике 12.03.2015

Геополитические риски, вызванные конфликтом на Украине и "Исламским государством", препятствуют экономическому росту, заявила канцлер ФРГ на встрече с главами мировых организаций.
People wait in line to enter a government-run employment office in Madrid January 3, 2013. REUTERS/Susana Vera (SPAIN - Tags: BUSINESS EMPLOYMENT POLITICS SOCIETY)

Международная организация труда прогнозирует рост безработицы в мире 20.01.2015

К 2019 году, по оценкам МОТ, в мире будет около 212 миллионов безработных. Наиболее остро проблема коснется молодых людей. Уровень безработицы в этой возрастной категории составит почти 13 процентов.
A woman holds a cardboard reading in Greek I' m hungry on March 17, 2011 in central Athens. The ravaged Greek economy will likely hit a nadir in the second half of this year and then start regaining strength, the International Monetary Fund (IMF) said on March 16 in a report on its bailout program. AFP PHOTO/ LOUISA GOULIAMAKI (Photo credit should read LOUISA GOULIAMAKI/AFP/GettyImages)

МОТ критикует страны Европы за снижение расходов на социальную сферу 03.06.2014

Политика жесткой экономии, начатая в странах Европы из-за финансового кризиса, разрушает достижения европейской социальной модели, считают эксперты Международной организации труда.
Straßenszene in Koidu in dem westafrikanischen Staat Sierra Leone (Foto vom 09.11.2004). Bei der Stadt mit 82.474 Einwohnern befinden große Diamantminen. Trotz seiner Bodenschätze zählt Sierra Leone zu den ärmsten Ländern der Welt. Von 1991 bis 2002 wurde das Land von einem Bürgerkrieg erschüttert, in dessen Folge zehntausende Menschen starben oder verstümmelt wurden und fast die Hälfte der Bevölkerung gezwungen war, die angestammten Wohnsitze zu verlassen. Auch wenn sich nach dem Ende des Bürgerkrieges eine leichte wirtschaftliche Erholung abzeichnet, zählt Sierra Leone zu den ärmsten Ländern der Welt. In der Landwirtschaft arbeiten heute etwa zwei Drittel der Erwerbstätigen, nur 14 Prozent in der Industrie. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 50 Prozent. Foto: Thomas Schulze +++(c) dpa - Report+++

МОТ: 1,5 миллиарда человек не имеют достаточной социальной защиты 27.05.2014

Эксперты отмечают: около 840 миллионов человек в развивающихся странах зарабатывают менее двух долларов в день. Глава Международной организации труда предлагает выработать глобальную стратегию по улучшению условий труда.
####ACHTUNG! Nur zur Bebilderung des Online-Artikels zum Thema Chemikalien in Kinderkleidung.### Workers spend their day assembling children's wear in a textile factory in Huzhou, China. Greenpeace launched a study to investigate the hazardous and toxic residues in childrens clothing. Clothing from Zhili Town of Huzhou City in Zhejiang Province and Shishi City in Fujian Province - two largest distribution centres for childrens clothing in China - were tested for nonylphenol ethoxylates (NPEs), phthalates, antimony and other toxic chemicals. The problems of Zhili Town and Shishi City are snapshots of the overall textile industry. Only by establishing proper chemicals management regulations, can the hazardous and toxic chemicals be removed completely from childrens clothing.

МОТ: Принудительный труд приносит миллиардные прибыли 20.05.2014

Международная организация труда бьет тревогу: рабским трудом сегодня вынуждены заниматься свыше 20 миллионов жителей планеты.
Eine sowjetische Skulpturengruppe in Minsk (Helden der Arbeit) 2014 / Minsk

Белорусские профсоюзы стали объектом внимания МОТ 02.02.2014

Миссия Международной организации труда (МОТ) во главе с советником гендиректора Кари Тапиола посетила Беларусь. В чем причина внимания МОТ к Беларуси и что обсуждали в Минске?
ARCHIV - Junge Demonstranten, die zur Bewegung 15-M gehören, sitzen auf einem Platz in Madrid, Spanien, am 14.05.2012. Sie protestieren gegen die Spar- Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik der spanischen Regierung. Die Arbeitslosigkeit in den Krisenländern Südeuropas liegt laut einer Studie auch im weltweiten Vergleich auf Rekordniveau. Das geht aus einer Länderanalyse hervor, die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) in Genf für die «Financial Times Deutschland» erstellt hat. Demnach liegt die Erwerbslosenquote in Spanien und Griechenland mit über 24 beziehungsweise über 22 Prozent höher als in allen Ländern, für die entsprechende Daten vorliegen. EPA EPA/Javier Lizon +++(c) dpa - Bildfunk+++

МОТ: Безработица в мире среди молодежи в 2013 году достигнет 12,6 процента 09.05.2013

Безработица в мире среди молодежи продолжает расти. Исключением является Германия, где с 2005 по 2012 года число молодых людей без работы уменьшилось вдвое. В 2012 году их доля составила 8 процентов.
A protestor kicks away a gas canister during clashes with riot police during a 48-hour strike by the two major Greek workers unions in central Athens November 7, 2012. Greek police fired teargas and water cannons to disperse thousands of protesters who flooded into the main square before parliament on Wednesday in a massive show of anger against lawmakers due to narrowly pass an austerity package. REUTERS/Costas Baltas (GREECE - Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS EMPLOYMENT)

Эксперты предостерегают от социальных волнений в ЕС 12.04.2013

Из-за высокого уровня безработицы в некоторых европейских странах возможен всплеск социальных протестов. К такому выводу пришли международные эксперты. Подробности - у DW.
Alexander Lukaschenko, Praesident von Weissrussland, gestikuliert am Dienstag (02.11.10) in Minsk (Weissrussland) bei einem Treffen mit Aussenminister und Vizekanzler Guido Westerwelle (FDP, nicht im Bild).

МОТ готова рассмотреть жалобу на "крепостной декрет" Лукашенко 11.01.2013

Международная организация труда готова рассмотреть жалобу на запрет увольнений на деревообрабатывающих предприятиях Беларуси, но пока ее не получала. Об этом DW сообщили в штаб-квартире МОТ в Женеве.
Menschen stehen am Dienstag (01.02.2011) Schlange im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - das jobcenter in Gelsenkirchen. Der frostige Winter macht das Arbeiten in vielen Berufen derzeit unmöglich und hat die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf 3,347 Millionen steigen lassen. Im Vergleich zum Dezember ist das zwar ein Plus von 331 000, doch vor einem Jahr waren im Januar noch 270 000 mehr Menschen auf Jobsuche, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Foto: Julian Stratenschulte dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

МОТ предупреждает о росте безработицы 12.10.2012

Программы экономии правительств ряда стран могут уничтожить до 7 миллионов рабочих мест.
Im Springer-Verlag erscheinende Tageszeitungen liegen am Dienstag (24.09.2002) zu Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung des Axel Springer Verlages in Berlin auf einem Tisch (Aufnahme mit Zoom-Effekt). Auf der Veranstaltung im Verlagshaus im Bezirk Mitte wies der Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner eine Mitverantwortung an der Krise des Medienunternehmers Kirch zurück. dpa/lbn

Süddeutsche Zeitung: Чему можно поучиться у "страны чудес Ангелы"? 22.05.2012

Почему в то время как в кризисных регионах Европы уровень безработицы среди молодежи зашкаливает, в Германии он снижается? Чему можно поучиться у ФРГ, и подходит ли немецкая политика в сфере занятости для других стран?
ARCHIV - Berufseinsteiger informieren sich auf der Aus- und Weiterbildungsmesse Chance 2010 in Halle/Saale an einer Job- und Lehrstellenbörse (Archivfoto vom 29.01.2010). Wenn die Wirtschaft aus dem Tritt gerät, sind junge Leute oft die ersten, die ohne Job dastehen. Die Nachwehen der Krise sind für die 15- bis 24-Jährigen lange nicht vorbei: Die UN stellt eine Rekord-Arbeitslosigkeit fest - und warnt vor einer «verlorenen Generation». Dabei kommen die jungen Jobsuchenden in den Industrieländern noch vergleichsweise glimpflich davon. In Deutschland etwa waren 2009 rund 40 Prozent mehr junge Leute arbeitslos als 2000. Foto: Hendrik Schmidt dpa (zu dpa-Korr Junge Arbeitslose als verlorene Generation ? vom 12.08.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

МОТ: Уровень безработицы среди молодежи "драматически" высок 21.05.2012

В ближайшие четыре года уровень безработицы среди молодежи останется крайне высоким, заявляют эксперты МОТ. Они предупреждают об опасности возникновения "потерянного поколения" и требуют реформ на рынке труда.
Menschen stehen am Dienstag (01.02.2011) Schlange im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - das jobcenter in Gelsenkirchen. Der frostige Winter macht das Arbeiten in vielen Berufen derzeit unmöglich und hat die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland auf 3,347 Millionen steigen lassen. Im Vergleich zum Dezember ist das zwar ein Plus von 331 000, doch vor einem Jahr waren im Januar noch 270 000 mehr Menschen auf Jobsuche, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Foto: Julian Stratenschulte dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

МОТ: Программы экономии могут обострить кризис на рынке труда 30.04.2012

На негативные последствия программ жесткой экономии обратила внимание МОТ. Ситуация на рынке труда может серьезно обостриться, предостерегают эксперты.
Kinderarbeit in Afghanistan Copyright: DW/Hussein Sirat 29.01.2012, Kabul

НПО призывают власти Узбекистана отказаться от использования детского труда 25.04.2012

С призывом к властям Узбекистана отказаться от использования детского туда обратились НПО. Власти существование проблемы отрицают, однако школьники повсеместно привлекаются к сельхозработам.
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