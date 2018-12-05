Международная организация труда (МОТ)

Süddeutsche Zeitung: Чему можно поучиться у "страны чудес Ангелы"?

Почему в то время как в кризисных регионах Европы уровень безработицы среди молодежи зашкаливает, в Германии он снижается? Чему можно поучиться у ФРГ, и подходит ли немецкая политика в сфере занятости для других стран?