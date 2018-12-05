Международная организация труда (МОТ)

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Всего в мире в 2017 года насчитывалось около 277 млн мигрантов, из них 164 млн - трудовых. Более половины тех, кто переехал из-за работы, находятся в Северной Америке, Европе и в арабских странах.
Фотография из Ташкентской области испортила карьеру десятку узбекских чиновников. Был отправлен в отставку вице-премьер страны. Следует ли президенту Мирзиёеву ожидать сопротивления элиты?
Геополитические риски, вызванные конфликтом на Украине и "Исламским государством", препятствуют экономическому росту, заявила канцлер ФРГ на встрече с главами мировых организаций.
К 2019 году, по оценкам МОТ, в мире будет около 212 миллионов безработных. Наиболее остро проблема коснется молодых людей. Уровень безработицы в этой возрастной категории составит почти 13 процентов.
Политика жесткой экономии, начатая в странах Европы из-за финансового кризиса, разрушает достижения европейской социальной модели, считают эксперты Международной организации труда.
Эксперты отмечают: около 840 миллионов человек в развивающихся странах зарабатывают менее двух долларов в день. Глава Международной организации труда предлагает выработать глобальную стратегию по улучшению условий труда.
Международная организация труда бьет тревогу: рабским трудом сегодня вынуждены заниматься свыше 20 миллионов жителей планеты.
Миссия Международной организации труда (МОТ) во главе с советником гендиректора Кари Тапиола посетила Беларусь. В чем причина внимания МОТ к Беларуси и что обсуждали в Минске?
Безработица в мире среди молодежи продолжает расти. Исключением является Германия, где с 2005 по 2012 года число молодых людей без работы уменьшилось вдвое. В 2012 году их доля составила 8 процентов.
Из-за высокого уровня безработицы в некоторых европейских странах возможен всплеск социальных протестов. К такому выводу пришли международные эксперты. Подробности - у DW.
Международная организация труда готова рассмотреть жалобу на запрет увольнений на деревообрабатывающих предприятиях Беларуси, но пока ее не получала. Об этом DW сообщили в штаб-квартире МОТ в Женеве.
Программы экономии правительств ряда стран могут уничтожить до 7 миллионов рабочих мест.
Почему в то время как в кризисных регионах Европы уровень безработицы среди молодежи зашкаливает, в Германии он снижается? Чему можно поучиться у ФРГ, и подходит ли немецкая политика в сфере занятости для других стран?
В ближайшие четыре года уровень безработицы среди молодежи останется крайне высоким, заявляют эксперты МОТ. Они предупреждают об опасности возникновения "потерянного поколения" и требуют реформ на рынке труда.
На негативные последствия программ жесткой экономии обратила внимание МОТ. Ситуация на рынке труда может серьезно обостриться, предостерегают эксперты.
С призывом к властям Узбекистана отказаться от использования детского туда обратились НПО. Власти существование проблемы отрицают, однако школьники повсеместно привлекаются к сельхозработам.
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