Международная конференция по безопасности в Мюнхене

Политики, дипломаты, военные, эксперты ежегодно дискутируют по актуальным вопросам мировой политики в сфере безопасности и обороны. На форуме не заключаются договоренности и по ее итогам не публикуются декларации.

Конференция по безопасности проводится ежегодно в феврале с 1963 года. Место проведения - гостиница Bayerischer Hof в Мюнхене. На конференцию из десятков стран мира собираются высокопоставленные политики, дипломаты, военные, эксперты в области безопасности, представители международных организаций для дискуссий по актуальным вопросам мировой политики в сфере безопасности и обороны. Мюнхенская конференция является частным мероприятием, правительство ФРГ не участвует в ее организации. На конференции не заключаются межгосударственные договоренности и по ее завершению не публикуются итоговые декларации. С 2008 года конференцию возглавляет немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.