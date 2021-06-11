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Международная конференция по безопасности в Мюнхене

Политики, дипломаты, военные, эксперты ежегодно дискутируют по актуальным вопросам мировой политики в сфере безопасности и обороны. На форуме не заключаются договоренности и по ее итогам не публикуются декларации.

Конференция по безопасности проводится ежегодно в феврале с 1963 года. Место проведения - гостиница Bayerischer Hof в Мюнхене. На конференцию из десятков стран мира собираются высокопоставленные политики, дипломаты, военные, эксперты в области безопасности, представители международных организаций для дискуссий по актуальным вопросам мировой политики в сфере безопасности и обороны. Мюнхенская конференция является частным мероприятием, правительство ФРГ не участвует в ее организации. На конференции не заключаются межгосударственные договоренности и по ее завершению не публикуются итоговые декларации. С 2008 года конференцию возглавляет немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

Глава Мюнхенской конференции: будущее "Северного потока-2" еще не решено 11.06.2021

США отказались от ужесточения санкций против газопровода "Северный поток-2", но по-прежнему дают понять, что надеются на его срыв. Связанный с этим конфликт между Вашингтоном и Берлином мы обсудили с бывшим послом ФРГ в США, председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером.
15.02.2019,München,Bayern,Deutschland,GER,55. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), *** 15 02 2019 Munich Bavaria Germany GER 55 Munich Security Conference MSC

Мюнхенский индекс рисков: чего боятся россияне, американцы и немцы? 09.06.2021

Мюнхенская конференция по безопасности представила свой ежегодный доклад. Один из аспектов - индекс рисков в странах G7 и БРИКС. DW детально разбирает данные по России, США и Германии.

MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 14: Munich Security Conference (MSC) head Wolfgang Ischinger speaks during the 56th Munich Security Conference at Bayerischer Hof Hotel in Munich, Germany on February 14, 2020. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ишингер заявил о необходимости защиты от России в Европе 01.05.2021

Глава Мюнхенской конференции по безопасности выступает за то, чтобы Евросоюз научился использовать "язык силы". В отношениях с Россией он и за санкции, и за диалог.
President Joe Biden speaks during a virtual event with the Munich Security Conference in the East Room of the White House, Friday, Feb. 19, 2021, in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

Мюнхенская конференция - 2021: возвращение США, сигналы России и Китаю 19.02.2021

На конференции по безопасности в Мюнхене говорили о новой гармонии между США и ЕС. Отношения с РФ не были топ-темой, хотя Байден и Меркель не обошли их стороной. Навального вспомнили в конце.

Активы олигархов из окружения Путина под ударом? ЕC готовит cанкции за Навального. DW Новости 19.02.2021

Евросоюз уже не раз призывал Кремль освободить Алексея Навального. Но в Москве его освобождать не собираются. Вопрос о новых санкциях 22 февраля будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Cоратники Навального, которые уже представили свой санкционный список, предлагают нанести удар по олигархам из окружения Путина.
French President Emmanuel Macron attends a video-conference meeting with U.S. President Joe Biden and German Chancellor Angela Merkel, ahead of 2021 Munich Security Conference at the Elysee palace in Paris, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, France, February 19, 2021. REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Германия готова к перезагрузке трансатлантических отношений 19.02.2021

Канцлер ФРГ, выступая на мюнхенской конференции, предложила США выработать совместную стратегию в отношении России и Китая.
President Joe Biden speaks during a virtual event with the Munich Security Conference in the East Room of the White House, Friday, Feb. 19, 2021, in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

Байден: Кремль пытается ослабить Европу 19.02.2021

Россия атакует западные демократии и органы власти и стремится ослабить проект европейского единства и трансатлантическое партнерство, заявил президент США на Мюнхенской конференции по безопасности.
France's President Emmanuel Macron (on the podium L) is displayed on screens as he talks with the chairman of the Munich Security Conference Wolfgang Ischinger during the 56th Munich Security Conference (MSC) in Munich, southern Germany, on February 15, 2020. - Macron said France was growing impatient with the lack of German response to its push to strengthen the European Union after Brexit. (Photo by Christof STACHE / AFP) (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

Чего ожидать от Мюнхенской конференции без участия России 19.02.2021

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в онлайн-формате. На ней выступят лидеры США, Германии и Франции. Представители России на форуме отсутствуют. Чего от него ожидать?
16.01.2020, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Sigmar Gabriel, ehemaliger Parteivorsitzender der SPD, hält in der Reinoldikirche eine Trauerrede für den ehemaligen NRW-Arbeitsminister Guntram Schneider (SPD). Schneider war am 3. Januar im Alter von 68 Jahren gestorben. Von 2010 bis 2015 hatte er in der Regierung von SPD-Ministerpräsidentin Kraft das Ministeramt für Arbeit, Integration und Soziales inne. Zuvor hatte er den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in NRW geführt. Am Freitag soll Schneider in Gütersloh, seinem Geburtsort, im engsten Familienkreis beigesetzt werden. Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экс-глава МИД ФРГ: "Северный поток - 2" - Вашингтона не касается 18.02.2021

Сроительстве газопровода - суверенное европейское решение со всеми шансами и рисками. Американцев оно абсолютно не касается, подчеркнул Зигмар Габриэль.
Bildkombo Angela Merkel und Joe Biden

Глава Мюнхенской конференции по безопасности: Европа окружена "огненным кольцом" 15.02.2021

На Мюнхенской конференции по безопасности встретятся онлайн новый президент США Джо Байден и уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель. Глава MSC Вольфганг Ишингер поделился с DW мыслями о новом курсе США.
MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 14: Munich Security Conference (MSC) head Wolfgang Ischinger speaks during the 56th Munich Security Conference at Bayerischer Hof Hotel in Munich, Germany on February 14, 2020. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Глава Мюнхенской конференции заявил об углублении кризиса отношений Москвы и Берлина 31.08.2020

"Нового дна" отношения ФРГ и России достигли после ситуации с Алексеем Навальным, заявил Der Spiegel глава Мюнхенской конференции Ишингер. Он не верит в успех возможных санкций в отношении РФ.
Munich Security Conference Chairman Wolfgang Ischinger speaks on the first day of the Munich Security Conference in Munich, Germany, Friday, Feb. 14, 2020. (AP Photo/Jens Meyer)b |

Мюнхенские "12 шагов" для Донбасса: что это было? 18.02.2020

Международная конференция по безопасности в Мюнхене отозвалась громким эхом в Киеве. Там возмущены подготовленным экспертами планом по разрешению конфликта в Донбассе. Что с ним не так - у DW.
05.02.2016 ***** ARCHIV - Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, spricht am 05.02.2016 auf einer Pressekonferenz in München (Bayern). Am 06.04.2016) wird der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz 70. Foto: Andreas Gebert/dpa (zu dpa Ein Mann für alle Krisen - Wolfgang Ischinger wird 70 vom 04.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Глава Мюнхенской конференции Ишингер внесен в списки "Миротворца" 18.02.2020

"Как известно, все, кого заносят в Чистилище сайта “Миротворец”, потом умирают", - говорится в сообщении пресс-службы "Миротворца", деятельность которого эксперты считают незаконной. В его базу внесен Вольфганг Ишингер.

"Ему стреляли в спину": похититель Захаренко рассказал обо всем его дочери. DW Новости (17.02.2020) 17.02.2020

Его откровенное признание произвело в Беларуси эффект разорвавшейся бомбы. Юрий Гаравский в интервью DW впервые рассказал о том, что был соучастником похищения и убийства критиков Лукашенко. Дочь одного из них - бывшего главы МВД Беларуси Юрия Захаренко - попросила о встрече с ним. Мы предлагаем вам отрывок из этого разговора.

Порошенко о вызовах на допросы, политике Зеленского и снятии санкций с России (17.02.2020) 17.02.2020

На Мюнхенскую конференцию по безопасности приехал не только президент Украины Владимир Зеленский, но и его предшественник на этом посту Петр Порошенко. В баварской столице Порошенко дал интервью DW.
German Chancellor Angela Merkel, front second left, waits for the arrival of leaders prior to a group photo at a conference on Libya at the chancellery in Berlin, Germany, Sunday, Jan. 19, 2020. Front row left to right, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, French President Emmanuel Macron, and United Nations Secretary General Antonio Guterres. Back row left to right, European Council President Charles Michel, German Foreign Minister Heiko Maas, U.S. Secretary of State Mike Pompeo and Chinese State Councilor Yang Jiechi. (AP Photo/Michael Sohn)

Комментарий: Заклятые друзья, разделенные Атлантикой 16.02.2020

Друзья или враги? Все сложно. Мюнхенская конференция по безопасности показала: Европа как никогда далека от Вашингтона, считает Маттиас фон Хайн.
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