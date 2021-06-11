Международная конференция по безопасности в Мюнхене

Политики, дипломаты, военные, эксперты ежегодно дискутируют по актуальным вопросам мировой политики в сфере безопасности и обороны. На форуме не заключаются договоренности и по ее итогам не публикуются декларации.
Конференция по безопасности проводится ежегодно в феврале с 1963 года. Место проведения - гостиница Bayerischer Hof в Мюнхене. На конференцию из десятков стран мира собираются высокопоставленные политики, дипломаты, военные, эксперты в области безопасности, представители международных организаций для дискуссий по актуальным вопросам мировой политики в сфере безопасности и обороны. Мюнхенская конференция является частным мероприятием, правительство ФРГ не участвует в ее организации. На конференции не заключаются межгосударственные договоренности и по ее завершению не публикуются итоговые декларации. С 2008 года конференцию возглавляет немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.
США отказались от ужесточения санкций против газопровода "Северный поток-2", но по-прежнему дают понять, что надеются на его срыв. Связанный с этим конфликт между Вашингтоном и Берлином мы обсудили с бывшим послом ФРГ в США, председателем Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером.
Евросоюз уже не раз призывал Кремль освободить Алексея Навального. Но в Москве его освобождать не собираются. Вопрос о новых санкциях 22 февраля будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Cоратники Навального, которые уже представили свой санкционный список, предлагают нанести удар по олигархам из окружения Путина.
На Мюнхенской конференции по безопасности встретятся онлайн новый президент США Джо Байден и уходящая с поста канцлера ФРГ Ангела Меркель. Глава MSC Вольфганг Ишингер поделился с DW мыслями о новом курсе США.
Его откровенное признание произвело в Беларуси эффект разорвавшейся бомбы. Юрий Гаравский в интервью DW впервые рассказал о том, что был соучастником похищения и убийства критиков Лукашенко. Дочь одного из них - бывшего главы МВД Беларуси Юрия Захаренко - попросила о встрече с ним. Мы предлагаем вам отрывок из этого разговора.
На Мюнхенскую конференцию по безопасности приехал не только президент Украины Владимир Зеленский, но и его предшественник на этом посту Петр Порошенко. В баварской столице Порошенко дал интервью DW.