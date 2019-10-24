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По делу об убийстве 19-летней Нусрат Джахан Рафи проходили директор медресе, два учителя и другие фигуранты. Девушку заманили на крышу медресе, облили керосином и подожгли.
Нусрат Джахан Рафи обвинила директора медресе в сексуальных домогательствах. Мужчину арестовали. Его сторонники потребовали от девушки отозвать жалобу, а после отказа - облили керосином и подожгли.
На момент авианалета ВВС Афганистана, ведущих борьбу с талибами, в здании медресе в районе Дашт-э-Арчи находились свыше 200 человек.
Целью исламских экстремистов в Пакистане вновь стала элита страны. Ужесточение законов не искоренит терроризм без открытой дискуссии в пакистанском обществе, считает Флориан Вайганд.
Власти Таджикистана пытаются ужесточить контроль над религиозным образованием. Силовики пресекают деятельность нелегальных центров религиозного обучения. В частных медресе обучается все больше молодежи.
Трем предполагаемым исламистам в Германии предъявлены обвинения в вербовке молодых мусульман для обучения в радикальной школе. Все трое обвиняемых имеют гражданство ФРГ.
Тяжелая ситуация в таджикских тюрьмах, в том числе плохие условия содержания и плохое отношение к заключенным, приводит к недовольству и озлобленности в таджикском обществе.
В Таджикистане все медресе, то есть средние религиозные учебные заведения, вскоре перейдут на единую программу обучения.
250 медресе намерены построить афганские власти до сентября следующего года
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