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Медресе

***Nach Entscheidung von Martin Muno am 24. Oktober 2019 dürfen die Verurteilten in diesem Fall gezeigt werden!*** 24.10.2019 *** A Feni (one of Bangladesh district) court has sentenced 16 people to death in a case over the murder of Nusrat Jahan Rafi, the girl who was torched to death after protesting against sexual abuse by the principal of a madrasa. Feni Women and Children Repression Prevention Tribunal Judge Mamunur Rashid handed down the verdict on 24 October, 2019, seven months into the incident. Nusrat, a student of Sonagazi Islamia Fazil Madrasa, was set on fire by the perpetrators on Apr 6 for not withdrawing a sexual assault case against madrasa principal SM Siraj-Ud-Doula. All photos send our content partner bdnews24.com. But who take the photo is unknown.

В Бангладеш за убийство школьницы казнят 16 человек 24.10.2019

По делу об убийстве 19-летней Нусрат Джахан Рафи проходили директор медресе, два учителя и другие фигуранты. Девушку заманили на крышу медресе, облили керосином и подожгли.
Bangladeshi women held a protest rally of girl student Nusrat Jahan Rafi in Dhaka, following her murder by being set on fire after she had reported a sexual assault in Bangladesh, on April 19, 2019. A girl student was burned to death in Bangladesh on the orders of her head teacher after she reported him for sexually harassing her, police said April 19. The death of 19-year-old Nusrat Jahan Rafi last week sparked protests across the South Asian nation, with the prime minister promising to prosecute all those involved. (Photo by Mamunur Rashid/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Бангладеш прошли протесты после сожжения студентки медресе 20.04.2019

Нусрат Джахан Рафи обвинила директора медресе в сексуальных домогательствах. Мужчину арестовали. Его сторонники потребовали от девушки отозвать жалобу, а после отказа - облили керосином и подожгли.
A group of Taliban militant joint to Afghan government from the path of peace proses in Heart, west of Afghanistan on 21.02.2018. Recently Mulla Abdulmanan Niazi commander of isolated Taliban group from Mulla Hebbatullah announced that his group will support TAPI project. TAPI is a gas pipeline Turkmenistan–Afghanistan–Pakistan–India. Photo: (c) DW/Shoib Tanha

Десятки человек погибли в результате авиаудара по медресе в Афганистане 02.04.2018

На момент авианалета ВВС Афганистана, ведущих борьбу с талибами, в здании медресе в районе Дашт-э-Арчи находились свыше 200 человек.

20.01.2016+++ Pakistani rescuers shift an injured victim outside the Bacha Khan university following an attack by gunmen in Charsadda, about 50 kilometres from Peshawar, on January 20, 2016. Gunmen have attacked a university in northwestern Pakistan, injuring at least three people, and are still on the rampage, security and school officials told AFP in the latest assault to hit the militant-infested region. AFP PHOTO / A MAJEED / AFP / A Majeed (Photo credit should read A MAJEED/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP/A. Majeed

Комментарий: Под прицелом террористов элита Пакистана 21.01.2016

Целью исламских экстремистов в Пакистане вновь стала элита страны. Ужесточение законов не искоренит терроризм без открытой дискуссии в пакистанском обществе, считает Флориан Вайганд.
В Таджикистане закрывают нелегальные медресе

В Таджикистане закрывают нелегальные медресе 15.07.2011

Власти Таджикистана пытаются ужесточить контроль над религиозным образованием. Силовики пресекают деятельность нелегальных центров религиозного обучения. В частных медресе обучается все больше молодежи.
ARCHIV - Abu Talha gestikuliert in einer 30-minütigen Videobotschaft, die am 17./18.01.2009 im Internet veröffentlicht worden ist. Gut eine Woche vor der Bundestagswahl ist ein gegen Deutschland gerichtetes Drohvideo der islamistischen Terrororganisation El Kaida aufgetaucht. In der Internet-Botschaft wird nach Angaben der ARD ein sofortiger Abzug deutscher Soldaten aus Afghanistan gefordert. Anderenfalls drohe Deutschland nach der Wahl am 27. September «ein böses Erwachen». Der Sprecher in dem der ARD vorliegenden neuen Video ist nach Angaben des Senders erneut der Bonner Islamist Bekkay Harrach, der sich Abu Talha nennt. Foto: Internet (zu dpa 4573 vom 18.09.2009; ACHTUNG: bestmögliche Qualität) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии предъявлены обвинения трем предполагаемым исламистам 05.08.2010

Трем предполагаемым исламистам в Германии предъявлены обвинения в вербовке молодых мусульман для обучения в радикальной школе. Все трое обвиняемых имеют гражданство ФРГ.
Das Bild wurde am 17.7.2006 im Gefängnis 302 in Tirana/ Albanien von unserem Korrespondenten, Arben Muka im Rahmen einer Reportage aufgenommen. Uebertragung der Rechte dieses Bildes an DW-Online Verehrte Kollegen, ich sende Ihnen fünf Fotografien von meinem Besuch innerhalb und Außerhalb der Strafvollzugsanstalt und Untersuchungshaftanstalt in der Mine Peza Straße in Tirana (bekannt als Gefängnis 302)wo ich in diesen Tagen war, um eine Radioreportage für die DW zu produzieren. Die fünf Fotografien, die mein Eigentum sind, können sie frei für die Illustration auf den Internetseiten der DW benutzen. Mit Respekt, Arben Muka

Тюрьмы в Таджикистане превращаются в неофициальные медресе 23.12.2009

Тяжелая ситуация в таджикских тюрьмах, в том числе плохие условия содержания и плохое отношение к заключенным, приводит к недовольству и озлобленности в таджикском обществе.

Единая программа для медресе 31.01.2007

В Таджикистане все медресе, то есть средние религиозные учебные заведения, вскоре перейдут на единую программу обучения.

В Афганистане возрождают медресе 19.09.2006

250 медресе намерены построить афганские власти до сентября следующего года