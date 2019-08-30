 Медведчук назвал переговоры об обмене пленными между Москвой и Киевом успешными | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2019

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Россия

Медведчук назвал переговоры об обмене пленными между Москвой и Киевом успешными

По мнению Виктора Медведчука, которого в СМИ называют кумом Путина, переговоры об обмене заключенными между Украиной и РФ проходят успешно. Он, однако, не смог назвать дату их окончания.

Виктор Медведчук (справа) и Вадим Рабинович после встречи с заключенными украинцами

Виктор Медведчук (справа) и Вадим Рабинович после встречи в "Лефортово" с заключенными украинцами, 30 августа 2019 г.

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук оценивает ход переговоров об обмене заключенными между Украиной и Россией как успешный. Об этом он заявил в пятницу, 30 августа, в Москве, в ответ на вопрос корреспондента DW. Перед интервью Медведчук вместе с депутатом Верховной рады, сопредседателем фракции ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем встречался в следственном изоляторе № 2 ФСИН России "Лефортово" с пленными украинцами Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком.

Подтвердив, что новая команда президента Украины Владимира Зеленского "действительно ведет эти переговоры", Виктор Медведчук указал, что пока неизвестно, когда они завершатся. "Дата пока еще неизвестна. И если бы даже она была известна, я думаю, нет смысла и нецелесообразно о ней сообщать заранее", - подчеркнул политик.

По словам Вадима Рабиновича, заключенные Клых и Карпюк "чувствуют себя отлично, насколько можно в такой ситуации чувствовать". "Мы им привезли с родной земли хлеб украинский черный, и по хорошему шматочку сала. Поэтому, я думаю, они еще лучше будут себя чувствовать. Я считаю, что все будет хорошо и еще лучше, чем мы думаем", - указал сопредседатель парламентской фракции ОПЗЖ.

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Медведчук отрицательно ответил на вопрос, будут ли они встречаться с осужденным в России украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым. "Мы договаривались раньше о встрече именно с Клыхом и Карпюком. Конечно, лучше бы с ними сразу встретились уже в Украине, но так произошло, что мы пока встретились здесь. Думаем, нет, мы уверены, что следующая встреча действительно будет в Украине", - заявил кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук.

Сообщения об обмене пленными

Утром 29 августа российские издания сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, был этапирован в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Спустя несколько часов ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников заявил, что в московском следственном изоляторе "Лефортово" содержатся более 30 граждан Украины, включая членов экипажей украинских судов, задержанных российскими силовиками после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой. Они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им.  В конце августа в российских СМИ стали появляться известия о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом, а омбудсмен России посещала украинскую столицу с однодневным визитом.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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