Медведева не было, Чубайс признал ошибки 90-х: как открыли форум Гайдара

Впервые за 7 лет открытие Гайдаровского форума в Москве прошло без участия премьера РФ Медведева. Как выяснилось позже, - уже "и.о". Чем запомнился первый день форума - в репортаже DW.
Гайдаровский форум, ежегодно организуемый Российской академией госслужбы и народного хозяйства (РАНХиГС) при президенте РФ и Институтом экономической политики имени Гайдара, открылся 15 января в Москве под слоганом "Вызовы нового десятилетия".
По стечению обстоятельств в день открытия состоялось послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. По этой причине впервые с 2010 года форум не посетил глава правительства Дмитрий Медведев. Однако уже в середине дня произошла сенсация - правительство РФ ушло в отставку, а премьер получил приставку "и.о.". О том, что происходило в первый день мероприятия, - репортаж DW.
Медведев не приехал
Гайдаровский форум проводится ежегодно с 2010 года. С 2013 года его постоянным гостем был занимавший в эти годы пост премьер-министра Дмитрий Медведев. В связи с его визитом всякий раз в первый день форума организаторами и Федеральной службой охраны (ФОС) принимались повышенные меры безопасности.
В этом году, несмотря на то, что Медведев нарушил традицию и впервые за семь лет не приехал в здание РАНХиГС, "рамок" и очередей при регистрации было не меньше: только в качестве спикеров на форуме было заявлено 600 участников более чем из 30 стран.
Накануне мероприятия в правительстве решение Медведева объяснили тем, что на 15 января оказалось запланировано послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое премьер не мог бы пропустить, а на следующий день должно было состояться первое в 2020 году заседание правительства. По этой причине, как сообщал журналистам пресс-секретарь Медведева РФ Олег Осипов, работа премьера в рамках Гайдаровского форума пройдет "в новом формате" - он встретится с ключевыми участниками постфактум, 17 января.
Как Гайдар стал "рыночником"
Одним из первых мероприятий форума, собравших наибольшее число участников, стала экспертная дискуссия, посвященная Егору Гайдару, в честь которого и назван форум. Актовый зал не вместил всех желающих, многие стояли около двух часов в проходах или сидели на перилах и полу. Выступали коллеги и соратники Гайдара - одного из руководителей и идеологов экономических реформ России 1990-х, занимавшего при президенте Борисе Ельцине посты министра экономики, министра финансов, зампреда и исполняющего обязанности главы правительства (с июня по декабрь 1992 года).
С главным докладом, по большей части посвященным научным и публицистическим трудам Гайдара, выступил академик Российской академии наук Револьд Энтов. Отвечая на вопрос, как можно было бы назвать Егора Гайдара, он употребил слово "рыночник" (автор рыночных реформ).
"Это слово возникло в странном споре между рыночниками и "патриотами" в кавычках. На стороне рыночников выступали экономисты, на стороне "патриотов" - люди, обуреваемые политической идеологией", - объяснил он. По словам Энтова, Гайдар не мог не учитывать возможного провала рынка, в котором его многие обвиняли, однако "в гораздо большей степени его интересовали провалы государства, с которыми он сталкивался каждый день".
Споры о роли Егора Гайдара
Участники дискуссии попытались поспорить - можно ли считать Гайдара ученым. По мнению главы совета директоров "Альфа-Банка" Петра Авена, ученым он не был: "Он стоит в ряду с Витте, Столыпиным, это человек исключительного интеллекта и смелости, но ученым он не был никогда. Наука - это получение нового знания, этим занимаются ученые. Он же был человеком действия, он хотел делать реформы. Не надо придумывать то, чего не было, он не нуждается в этом".
Абсолютно убежден в том, что Гайдар был ученым, Анатолий Чубайс. По его словам, усомниться в этом равносильно тому, чтобы усомниться в том, ученый ли Карл Маркс. А вот декан экономического факультета МГУ Александр Аузан высказался против навешивания ярлыков в любом виде: "Зачем мы это делаем? Мы хотим понять, как правильно его канонизировать? Как политика или ученого? От этого зависит, как это дальше будет писаться в книжках? Я так не умею. Думаю, и Егору было бы немного неудобно на той полочке, на которой мы его расположим".
Экс-премьер Армении Карен Карапетян добавил от себя, что, с его точки зрения, Гайдар был и ученым, и практиком, а еще - "реформатором-смертником". "Много принято говорить о том, что было тогда сделано правильно, что нет. А не стоит ли задуматься о том, какой Россия была бы сегодня, если бы в тот момент не нашлось Гайдара и его команды?", - задал он риторический вопрос.
Кудрин: Россия по-прежнему в институциональном тупике
Параллели с сегодняшним днем не могли не возникнуть. В своем выступлении экс-министр финансов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин высказал мнение о том, какие проблемы в экономике Егор Гайдар выделял в 90-е годы и какие из них до сих пор актуальны. В числе первых Кудрин выделил высокие объемы незавершенного строительства.
В поздний советский период советские ведомства поглощали ресурсы ради процесса их освоения, начиная большое количество незавершающихся строек. Эта проблема актуальна и сегодня. "Массив нарастает каждый год, что не может дать толчка росту экономики, объекты не всегда целесообразны, их ввод откладывается или бросается. На федеральном уровне сегодня 2,5 тысячи объектов незавершенного строительства на сумму около 500 млрд рублей", - отметил Кудрин.
Вторая проблема - отсутствия стратегического планирования. По словам главы Счетной палаты, "мы сейчас, конечно, строим стратегии, но многие предложения остаются на полке, они не востребованы - президентом, правительством или обществом… Мы находимся, по сути, в отсутствии стратегии, в институциональной ловушке, в тупике".
И, наконец, наиболее часто озвучиваемая на Гайдаровском форуме тема - чрезмерное вмешательство государства в экономику и бюрократия. "Я скромную роль в Счетной палате играю. Но одним из наших приоритетов будет изучение эффективности госкомпаний, таких, как "Газпром", РЖД, Ростех, "Роснефтегаз" и так далее. Будем развивать эту тему", - пообещал он.
Чубайс: "Мы не сделали работу над ошибками"
Удивительное признание сделал в ходе дискуссии Анатолий Чубайс, работавший в правительстве вместе с Гайдаром в 90-х. "Мы не сделали работу над ошибками, - заявил он. - Мы вынуждены были давать приоритет политическому противостоянию, а не содержательному анализу. Но пора посмотреть на ошибки, на то, что мы не предвидели и не понимали".
К числу важных ошибок 90-х Чубайс отнес "неплатежи". Не выдерживая возникшей конкуренции, российские предприятия продолжали производство, накапливая долги. Банк России выдавал им кредиты, что привело к гиперинфляции, а впоследствии дефолту 1998 года. Это, по мнению главы Роснано, "оказало глубинное воздействие на весь ход реформ". Хотя, оговорился он, "факт преодоления неплатежей в конце 90-х послужил спусковым крючком для фантастического роста 2000-х".
Завершая дискуссию, Чубайс призвал "не рисовать икону Егора-чудотворца", а просто признать, что "этот человек изменил ход истории в стране".
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