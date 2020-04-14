 МВФ ухудшил прогнозы по российской и мировой экономике | Экономические новости из Германии | DW | 24.06.2020

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Экономика

МВФ ухудшил прогнозы по российской и мировой экономике

В МВФ говорят о "беспрецедентном кризисе" мировой экономики. Прогнозы фонда ухудшились по сравнению с апрельскими.

Контейнерный порт в Кобе, Япония

Международный валютный фонд полагает, что из-за пандемии коронавируса объем мировой экономики сократится в 2020 году больше, чем опасались ранее.Шеф-экономист фонда Гита Гопинат заявила о "беспрецедентном кризисе". Согласно прогнозам МВФ, обнародованным в среду, 24 июня, ожидается падение мировой экономики на 4,9 процента, в то время как еще в апреле организация предсказывала минус в 3,0 процента, что уже тогда соответствовало самой сильной рецессии со времен Великой депрессии 1930-х годов.

При этом МВФ ожидает, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,4 процента. Это на 0,4 пункта меньше, чем согласно апрельским прогнозам. Однако ситуация может еще более ухудшиться в случае второй волны коронавируса.

В первую очередь падение ВВП коснется стран, особенно сильно пострадавших от пандемии. Предполагается, что во Франции, Италии и Испании снижение составит почти 13 процентов, в Великобритании - 10,2, в крупнейшей экономике мира США - 8 процентов.

ВВП России снизится на 6,6 процента

Ухудшен также прогноз для России - в фонде считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, а не на 5,5%, как ожидалось в апреле.

В то же время МВФ высоко оценил действия правительства Германии: оно отреагировало на кризис быстро, выделив большие средства на поддержку экономики. Правящая коалиция в Берлине помогает бизнесу кредитами, гарантиями, а в некоторых случаях, как, например, с авиакомпанией Lufthansa, также участием в собственном капитале. Кроме того, недавно был составлен пакет мер стимуляции экономики на сумму 130 млрд евро, включающий временное сокращение налога на добавленную стоимость. По прогнозам МВФ, ВВП Германии в этом году сократится на 7,8 процента. В 2021 году рост должен составить 5,4%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем ожидалось ранее.

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    Автор: Марина Барановская


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