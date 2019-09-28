 МВФ снизил экономический прогноз для еврозоны | Экономические новости из Германии | DW | 06.11.2019

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Экономика

МВФ снизил экономический прогноз для еврозоны

Главной причиной ослабления экономических показателей в еврозоне эксперты из МВФ считают стагнацию в экономике Германии. Немецкие экономисты уверены, что ФРГ не грозит глубокая и затяжная рецессия.

Рост ВВП еврозоны зависит от немецкого экспорта

Рост ВВП еврозоны зависит от немецкого экспорта

Международный валютный фонд полагает, что темпы экономического роста в еврозоне в 2019 году окажутся ниже, чем это ожидалось ранее. Об этом говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) МВФ, представленном в среду, 6 ноября, в Брюсселе. Согласно WEO, в еврозоне рост ВВП в 2019 году составит 1,2%, по сравнению с 1,9% в 2018 году. Согласно апрельскому прогнозу, темп экономического роста должен был составить 1,3 процента.

На 2020 и 2021 годы прогнозируется некоторое ускорение роста - до 1,4%, однако и оно ниже апрельских выводов экспертов МВФ, предполагавших рост в 1,5 процента.

Причиной снижения темпов роста эксперты называют экономическую стагнацию в Германии - крупнейшем народном хозяйстве еврозоны. Здесь в 2019 году ожидается подъем ВВП лишь на 0,5%, что на 0,3% ниже апрельского прогноза. В 2018 году рост ВВП составил 1,5 процента.

Германии не грозит глубокая рецессия

Вместе с тем немецкие экономисты считают, что Германии не грозит глубокая и затяжная рецессия. Об этом говорится в традиционном экспертном заключении Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ (так называемый "совет мудрецов"), обнародованном также 6 ноября. Согласно их прогнозам, рост ВВП Германии в 2019 году составит 0,5%, а в 2019 году 0,8 процента. Причиной такого замедления развития они называют, прежде всего, ослабление мировой экономики, которое негативно сказывается на немецкой экономике, ориентированной во многом на экспорт.

Контекст

Опрошенные компанией Ernst & Young институциональные инвесторы проявляют повышенный интерес к странам, не входящим в еврозону, но при этом особо отмечают надежность Германии. (18.01.2013)

В среднем гособлигации Германии сроком на 30 лет продаются под минус 0,11 процента, сообщило Финансовое агентство ФРГ. (21.08.2019)

В то же время внутренний спрос и рынок труда в Германии останутся стабильными. Одним из рисков в экономическом развитии страны в ближайшее время эксперты назвали ситуацию на рынке недвижимости. Здесь в силу либеральной кредитной политики резко возрос спрос и, соответственно, цена на недвижимость в крупных городах. Существует опасность образования "пузыря" на рынке недвижимости, считает один из членов "совета мудрецов" Изабель Шнабель (Isabel Schnabel).

Немецкие эксперты не видят необходимости в специальной программе по стимулированию экономики. Вместе с тем они считают, что правительству необходимо принять меры по поддержке развития инфраструктуры, а также образования, исследований и инноваций.

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    Еда как культ

    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

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    Здоровая конкуренция давит на цены

    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

  • Структура расходов жителей Германии

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    Жить нынче дорого

    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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Контекст

Сколько европейцы тратят на продукты питания - и почему

Теория учит, что чем более высокоразвитой является экономика страны, тем меньше люди тратят на еду. Реальность, как говорится, вносит коррективы. Даже в благополучной Европе разброс цифр по разным странам впечатляет. (20.04.2016)  

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