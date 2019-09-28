МВФ снизил экономический прогноз для еврозоны

Международный валютный фонд полагает, что темпы экономического роста в еврозоне в 2019 году окажутся ниже, чем это ожидалось ранее. Об этом говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) МВФ, представленном в среду, 6 ноября, в Брюсселе. Согласно WEO, в еврозоне рост ВВП в 2019 году составит 1,2%, по сравнению с 1,9% в 2018 году. Согласно апрельскому прогнозу, темп экономического роста должен был составить 1,3 процента.

На 2020 и 2021 годы прогнозируется некоторое ускорение роста - до 1,4%, однако и оно ниже апрельских выводов экспертов МВФ, предполагавших рост в 1,5 процента.

Причиной снижения темпов роста эксперты называют экономическую стагнацию в Германии - крупнейшем народном хозяйстве еврозоны. Здесь в 2019 году ожидается подъем ВВП лишь на 0,5%, что на 0,3% ниже апрельского прогноза. В 2018 году рост ВВП составил 1,5 процента.

Германии не грозит глубокая рецессия

Вместе с тем немецкие экономисты считают, что Германии не грозит глубокая и затяжная рецессия. Об этом говорится в традиционном экспертном заключении Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ (так называемый "совет мудрецов"), обнародованном также 6 ноября. Согласно их прогнозам, рост ВВП Германии в 2019 году составит 0,5%, а в 2019 году 0,8 процента. Причиной такого замедления развития они называют, прежде всего, ослабление мировой экономики, которое негативно сказывается на немецкой экономике, ориентированной во многом на экспорт.

В то же время внутренний спрос и рынок труда в Германии останутся стабильными. Одним из рисков в экономическом развитии страны в ближайшее время эксперты назвали ситуацию на рынке недвижимости. Здесь в силу либеральной кредитной политики резко возрос спрос и, соответственно, цена на недвижимость в крупных городах. Существует опасность образования "пузыря" на рынке недвижимости, считает один из членов "совета мудрецов" Изабель Шнабель (Isabel Schnabel).

Немецкие эксперты не видят необходимости в специальной программе по стимулированию экономики. Вместе с тем они считают, что правительству необходимо принять меры по поддержке развития инфраструктуры, а также образования, исследований и инноваций.

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