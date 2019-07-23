МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год

На фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем Международный валютный фонд вынужден был в очередной раз снизить прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы. Как следует из опубликованного во вторник, 23 июля, обзора мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), МВФ считает, что рост мирового ВВП в 2019 году составит 3,2 процента. Это на 0,1 процентных пункта меньше, чем в аналогичном прогнозе, сделанном в апреле текущего года.

Кроме штрафных пошлин, накладываемых США и Китаем, МВФ назвал еще ряд причин, влияющих на перспективы роста. Это, в частности, неопределенность, вызванная ожиданием "Брекзита", а также геополитическая напряженность в регионе Персидского залива.

МВФ также на 0,1 процентных пункта понизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году. По оценкам экспертов, он составит 3,5 процента.

И для Германии, и для России

Что касается еврозоны, то прогноз на 2019 год остался без изменений. МВФ ожидает рост в 1,3 процента. В 2020 году он может составить 1,6 процента, что на 0,1 процентных пункта выше, чем в апрельском прогнозе.

Рост экономики Германии в текущем году замедлится на 0,1 процентных пункта в связи с более слабым международным спросом на продукцию, произведенную в ФРГ, и составит 0,7 процента. На 2020 год МВФ планирует рост немецкого ВВП на 1,7 процента.

МВФ также ухудшил также свою оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2 процента с ранее ожидавшихся 1,6 процента. В качестве причины фонд указал слабые темпы роста в первом квартале. В то же время на 2020 год МВФ ожидает увеличения российского ВВП на 1,9%, что на 0,2 процентных пункта лучше апрельского прогноза.

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