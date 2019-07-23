 МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год

Причинами снижения прогноза роста мировой экономики МВФ назвал торговую войну между США и Китаем, неопределенность, вызванную ожиданием "Брекзита", а также геополитическую напряженность в Персидском заливе.

В штаб-квартире МВФ

В штаб-квартире МВФ

На фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем Международный валютный фонд вынужден был в очередной раз снизить прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы. Как следует из опубликованного во вторник, 23 июля, обзора мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), МВФ считает, что рост мирового ВВП в 2019 году составит 3,2 процента. Это на 0,1 процентных пункта меньше, чем в аналогичном прогнозе, сделанном в апреле текущего года.

Кроме штрафных пошлин, накладываемых США и Китаем, МВФ назвал еще ряд причин, влияющих на перспективы роста. Это, в частности, неопределенность, вызванная ожиданием "Брекзита", а также геополитическая напряженность в регионе Персидского залива.

Контекст

Экономический рост КНР во втором квартале текущего года составил 6,2 процента, сообщило статистическое управление в Пекине. (15.07.2019)

Крупные компании предупредили Дональда Трампа об ущербе, причиняемом потребителям торговым конфликтом с КНР. "Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проиграют", - говорится в обращении. (14.06.2019)

МВФ также на 0,1 процентных пункта понизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году. По оценкам экспертов, он составит 3,5 процента. 

И для Германии, и для России

Что касается еврозоны, то прогноз на 2019 год остался без изменений. МВФ ожидает рост в 1,3 процента. В 2020 году он может составить 1,6 процента, что на 0,1 процентных пункта выше, чем в апрельском прогнозе.

Рост экономики Германии в текущем году замедлится на 0,1 процентных пункта в связи с более слабым международным спросом на продукцию, произведенную в ФРГ, и составит 0,7 процента. На 2020 год МВФ планирует рост немецкого ВВП на 1,7 процента.

МВФ также ухудшил также свою оценку роста экономики России на 2019 год до 1,2 процента с ранее ожидавшихся 1,6 процента. В качестве причины фонд указал слабые темпы роста в первом квартале. В то же время на 2020 год МВФ ожидает увеличения российского ВВП на 1,9%, что на 0,2 процентных пункта лучше апрельского прогноза.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • логотип Apple

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Apple: государство в государстве

    По итогам 2015 года, американская Apple осталась самой дорогостоящей компанией мира. Ее рыночная капитализация составила около 549 млрд евро. Для сравнения: это больше, чем совокупный валовой внутренний продукт Швеции за предыдущий год. Основой экономического успеха Apple стала линейка продуктов во главе с легендарным смартфоном iPhone.

  • Эмблема ОС Android от компании Google

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Alphabet - он же Google

    На 2-е место поднялась компания Alphabet, "материнская" холдинговая компания концерна Google, занимавшего в прошлогоднем рейтинге 5-ю строчку. Поисковая машина Google, видеохостинг YouTube, операционная система Android и другие продукты империи Google/ Alphabet позволили ей к концу 2015 года достигнуть рыночной капитализации в 474 млрд евро.

  • Смартфон с ОС от Microsoft

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Гиганты эпохи интернета

    С небольшим отрывом от Alphabet следует концерн Microsoft, за год опустившийся в рейтинге на одну строчку. В 2015 году мировой лидер в производстве программного обеспечения для персональных компьютеров выпустил на рынок новую версию своего главного продукта - операционную систему Windows 10. Таким образом тройку мировых гигантов теперь составляют исключительно IT-компании новой эпохи.

  • АЗС Exxon Mobil

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    США: не только IT-компании

    Но и за пределами IT-индустрии американские компании уверенно держат пальму мирового первенства. В первой десятке нынешнего рейтинга Handelsblatt - и представители более традиционных отраслей: нефтяная компания Exxon Mobil (5-е место), многоотраслевая корпорация General Electric (8-е), фармацевтическая компания Johnson & Johnson (9-е), финансовый институт Wells Fargo (10-е).

  • Джефф Безос, Amazon

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    "Прыжок года"

    У основателя и исполнительного директора компании Amazon Джеффа Безоса есть в этом году все основания для ликования. Компания Amazon - ведущий продавец товаров и услуг массового спроса в интернете и один из первых в мире интернет-ритейлеров - взлетела в этом году с 42-го на 6-е место рейтинга Handelsblatt.

  • рекламный щит Facebook

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Facebook продолжает расти

    В первую десятку рейтинга Handelsblatt попала и компания Facebook. Число участников этой социальной сети в 2015 году достигло 1,4 млрд человек. В империю Facebook входят также приложение для обмена фотографиями и видео Instagram и мессенджер WhatsApp. Рыночная капитализация Facebook составила 270 млрд евро, чего оказалось достаточно для 7-го места в рейтинге.

  • Лекарство немецкой компании Bayer

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Bayer - самая дорогая компания Германии

    Первую из немецких компаний, вошедших в 2015 году в рейтинг Handelsblatt, можно найти на 66-м месте. Это химическая и фармацевтическая компания Bayer с рыночной капитализацией 96 млрд евро. Всего в рейтинг этого года попали только шесть компаний из Германии.

  • логотип Volkswagen

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    "Провал года"

    Из немецких компаний в рейтинг также попали производитель программного обеспечения для предприятий SAP (73-е место), автомобилестроитель Daimler (81-е), концерны Siemens (88-е) и Deutsche Telekom (92-е), а также страховщик Allianz (95-е) . Напротив, концерн Volkswagen в этом году вылетел из первой сотни рейтинга, что стало последствием скандала с манипуляцией выхлопами дизельных двигателей.

  • монеты евро

    Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

    Компании из США уверенно доминируют

    Самой дорогостоящей не американской компанией является китайская Industial and Commercial Bank of China (ICBC), занимающая в рейтинге 11-ю строчку. Всего среди первой сотни компаний списка Handelsblatt больше половины (а точнее - 54) - из США. 26 компаний из стран Европы и 17 - азиатских компаний. Африканский континент не представлен в рейтинге вообще.

    Автор: Николас Мартин, Павел Лось


Смотреть видео 02:46

Каким торговым партнерам России грозит экономический спад

Контекст

Компании из США являлись лидерами мировой экономики в 2015 году

В рейтинге 100 самых дорогих компаний мира, традиционно публикуемом в конце года изданием Handelsblatt, более половины компаний - американские. Немецких - 6, российских - ни одной. (30.12.2015)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Каким торговым партнерам России грозит экономический спад  

Как Китай влияет на мировую экономику  

Дно кризиса в России еще не достигнуто - DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Результаты парламентских выборов в Украине: что нужно знать  

В российских магазинах упаковки продуктов становятся все меньше  

Вакарчук предлагает закон о сосуществовании с Россией  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно