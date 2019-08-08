МВФ призвал Россию публиковать финансовую отчетность госкомпаний

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендовал России сделать обязательной публикацию ежегодных финансовых отчетов госкомпаний. В настоящее время показатели более 30 тысяч российских государственных предприятий отсутствуют в бюджетной отчетности государства, поясняет в четверг, 8 августа, РБК со ссылкой на доклад МВФ, посвященный увеличению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере.

Кроме того, международная организация призвала российские власти составлять бюджетный и макроэкономический прогноз на ближайшие 50 лет и укрепить независимость Росстата от органов исполнительной власти. МВФ также посоветовал публиковать ежегодные отчеты о долгосрочных государственных обязательствах по государственно-частным партнерствам (ГЧП). По данным фонда, совокупная стоимость 2500 проектов в этой сфере составляла в 2017 году 2,2 процента ВВП России.

МВФ подчеркнул, что увеличение прозрачности в бюджетной сфере повысит эффективность государственного управления и снизит уровень коррупции. Хотя за последние пять лет Россия добилась значительного прогресса в повышении бюджетной прозрачности, ее практике бюджетной отчетности по-прежнему недостает ряда элементов, указывается далее.

Ответ министерства финансов РФ

Между тем большинство рекомендаций МВФ уже выполняются. В частности, к началу 2020 года планируется составление финансовой статистики по госкорпорациям, сообщили РБК в пресс-службе министерства финансов РФ,. "Уже принята и реализуется "дорожная карта", которая предусматривает переход на методологию формирования статистики госфинансов с учетом показателей финансового результата государственных корпораций", - указал представитель министерства.

При этом в Минфине не пояснили, почему в бюджетную отчетность планируется включать данные только госкорпораций, но не остальных госкомпаний. В настоящее время в РФ существуют шесть госкорпораций, среди них ВЭБ.РФ, "Ростех", "Росатом" и "Роскосмос".

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