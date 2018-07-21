 МВФ предупредил о последствиях торговой войны для мировой экономики | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.07.2018

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Мир

МВФ предупредил о последствиях торговой войны для мировой экономики

В результате торгового конфликта между США, ЕС и КНР мировая экономика потеряет свыше 400 млрд долларов, утверждают эксперты Международного валютного фонда.

Кристин Лагард на встрече министров финансов G20

Кристин Лагард на встрече министров финансов G20

Торговый конфликт между США, Китаем и Евросоюзом способен нанести серьезный ущерб мировой экономике. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила в субботу, 21 июля, в ходе двухдневной встречи министров финансов двадцати крупнейших экономик мира в Буэнос-Айресе.

Эксперты МВФ составили несколько прогнозов, принимая во внимание введенные Вашингтоном пошлины на импорт стали и алюминия и ответные меры со стороны ЕС и Китая. Худший сценарий, при котором введенные пошлины подорвут доверие инвесторов, грозит снижением мирового ВВП в 2020 году на 0,5% процента по сравнению с прежним прогнозом. В этом случае потери мировой экономики составят около 430 млрд долларов США, отмечают эксперты МВФ.

Контекст

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Переговоры между США и ЕС о торговом соглашении не состоятся до тех пор, пока Вашингтон не отменит введенные в отношении Евросоюза пошлины, заявил на встрече в Буэнос-Айресе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, "европейские страны обеспокоены торговой войной", в которой будут "только проигравшие". Министр призвал США к "здравому смыслу и к уважению правил". Мировая торговля не может быть основана на принципе "выживания наиболее приспособленных", подчеркнул Ле Мэр.

ЕС и КНР - о защите международной торговли

В июне ЕС и КНР договорились защищать систему международной торговли. В частности, как Брюссель, так и Пекин заявили о принятии мер в ответ на решения администрации в Вашингтоне по защите американских производителей.

22 июня вступили в силу штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США. Таким образом ЕС отреагировал на решение главы Белого дома Дональда Трампа обложить пошлинами сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики. Американские пошлины вступили в силу в ночь на 1 июня и составили 25 процентов на изделия из стали и 10 процентов - из алюминия. Они затрагивают ввозимые из Европы товары на общую сумму 6,4 млрд евро.

В свою очередь, министерство коммерции Китая с 6 июля ввело 25-процентные пошлины на 659 наименований товаров из США. Такая мера была принята в ответ на одобрение Белым домом списка из 818 наименований китайских товаров общей стоимостью 34 млрд долларов, на которые с 6 июля распространяется таможенный сбор в размере 25 процентов.

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    Автор: Томас Кольман


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Как США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

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