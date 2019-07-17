 МВФ понизил прогноз роста экономики России | Новости из Германии о России | DW | 17.07.2019

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Россия

МВФ понизил прогноз роста экономики России

Причиной понижения прогноза роста экономики РФ стал слабый первый квартал 2019 года, снижение цен на нефть и влияние повышенной ставки НДС на частное потребление.

Банкноты номиналом в 1000 рублей

Банкноты номиналом в 1000 рублей

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что в 2019 году российский ВВП вырастет лишь на 1,2 процента, а не на 1,4 процента, как прогнозировалось ранее. Об этом говорится в официальном сообщении МВФ, опубликованном на сайте организации по результатам консультаций Исполнительного совета МВФ с РФ во вторник, 16 июля.

Понижение темпов роста российской экономики эксперты МВФ объясняют низкой оценкой роста экономики в первом квартале 2019 года, снижением цен на нефть, а также воздействием более высокой ставки НДС на частное потребление.

Контекст

Международный валютный фонд снизил прогноз по мировой экономике и обещает продолжение рецессии в РФ. (07.10.2015)

Уменьшение накопления капитала в РФ и передачи технологий ведет к ослаблению уже и без того снижающегося роста производительности, говорится в отчете МВФ. (03.08.2015)

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 0,2 процента. ВВП России сократится в 2016 году на 1,8 процента. При этом уже в 2017 году российская экономика может показать умеренный рост. (12.04.2016)

Как заявили представители МВФ, без осуществления масштабных экономических реформ в долгосрочной перспективе темпы роста российского ВВП не превысят планки в 1,8 процента. Чтобы избежать такого развития, в первую очередь необходимо ослабить влияние государства на экономику, а также стимулировать частный бизнес, говорится в документе.

Возможные меры по повышению доходов в бюджет РФ

Обещание президента России Владимира Путина инвестировать крупные суммы в развитие инфраструктуры, а также в сферы здравоохранения и образования, данные им после переизбрания в 2018 году, вызвали одобрение международных экспертов, как и планы касательно пенсионной реформы в РФ.

По мнению директоров Исполнительного совета МВФ, система бюджетных доходов России могла бы быть улучшена путем расширения базы налогов и за счет дальнейших сдвигов в налогообложении, направленных, кроме прочего, на сокращение неформальной занятости. Кроме того, директора МВФ рекомендовали российским властям упростить налогообложение нефтяного сектора и постепенно отменить субсидии на внутреннее потребление топлива.

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