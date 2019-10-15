МВФ ожидает понижение темпов роста мировой экономики

По данным Мирового валютного фонда (МВФ), в 2019 году рост мировой экономики составит три процента. Это худший показатель с 2008-2009 годов. Таковы выводы доклада "Перспективы развития мировой экономики: глобальный спад производства, рост торговых барьеров", обнародованного МВФ во вторник, 15 октября.

В 2020 году мировую экономику ожидает рост на уровне 3,4 процента, говорится в документе. При этом МВФ предсказывает замедление роста большинства мировых экономик. Так, экономика ЕС, согласно докладу, в 2019 году увеличится всего на 1,2 процента, а в следующем - на 1,4 процента. Причинами такого развития, по мнению экспертов, являются тороговые конфликты между отдельными странами (в первую очередь, тарифный спор между США и Китаем), а также "неопределенность, связанная с геополитическими рисками".

Рост российской экономики, по мнению экспертов МВФ, в 2019 году составит 1,1 процента. Для сравнения: Всемирный банк прогнозирует для России в текущем году экономический рост на уровне одного процента. Прогноз МВФ на 2020 год для РФ - 1,9 процента.

Прогнозы развития экономики Германии

Что касается Германии, то в первой половине 2019 года спрос на товары, произведенные в ФРГ, на международном рынке оказался ниже ожидаемого. Это стало одной из причин того, что рост немецкой экономики в текущем году, с точки зрения экспертов Международного валютного фонда, составит лишь 0,5 процента. В следующем году этот показатель должен составить 1,2 процента. Это на 0,5 процента меньше, чем прогнозировалось в июле.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), выступая во вторник в Берлине, назвала текущее развитие конъюнктуры "тревожным", а возможный нерегулированный выход Великобритании из состава ЕС ("Брекзит") - одним из факторов, повлиявших на нынешнюю ситуацию.

Прогнозы для экономик Украины и Беларуси

В отношении экономики Украины МВФ улучшил свой прогноз роста с 2,7 до 3 процентов. На этом же уровне, как ожидается, останется рост украинского ВВП и в 2020 году. В то же время инфляция в стране к концу 2019 года замедлится до семи процентов, считают в МВФ.

В Беларуси же, напротив, в 2020 году ожидается резкое понижение темпов роста экономики. Вместо прогнозируемого ранее роста в 2,2 процента экономический подъем составит всего 0,3 процента, говорится в докладе МВФ. В 2019 году белорусская экономика должна будет вырасти на 1,5 процента (а не на 1,8 процента, как прогнозировалось в апрельском докладе МВФ).

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