МВФ и Украина договорились о "коронавирусном" кредите

Международный валютный фонд (МВФ) в четверг, 21 мая, сообщил о том, что договорился с властями Украины о 18-месячной кредитной программе stand-by, в рамках которой Украина получит около 5 миллиардов долларов США на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Кредит, говорится в сообщении МВФ, "направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока от распространения COVID-19, сохранить достигнутые результаты и продвигаться вперед в проведении важных структурных реформ с целью устранения основных уязвимостей".

Переговоры с представителями Украины вела миссия фонда во главе с Иванной Владковой-Холлар. Достигнутые соглашения должно утвердить руководство фонда.

"Антиколомойский" закон и сотрудничество Киева с МВФ

Помощь МВФ была разморожена после принятия Верховной радой законопроекта "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он не допускает возвращение выведенных с рынка Нацбанком Украины (НБУ) коммерческих банков предыдущим владельцам по решению суда.

Этот закон получил неформальное название "антиколомойского", поскольку блокирует попытки бывших владельцев крупнейшего в стране "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также их партнеров вернуть этот кредитно-финансовый институт в свою собственность. Принятие данного документа являлось критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

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