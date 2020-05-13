 МВФ и Украина договорились о ″коронавирусном″ кредите | Новости из Германии об Украине | DW | 22.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

МВФ и Украина договорились о "коронавирусном" кредите

Около 5 миллиардов долларов получит Киев по программе stand-by для преодоления экономических последствий пандемии. Это стало возможным после принятия "антиколомойского" закона.

Машины скорой помощи в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) в четверг, 21 мая, сообщил о том, что договорился с властями Украины о 18-месячной кредитной программе stand-by, в рамках которой Украина получит около 5 миллиардов долларов США на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Кредит, говорится в сообщении МВФ, "направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока от распространения COVID-19, сохранить достигнутые результаты и продвигаться вперед в проведении важных структурных реформ с целью устранения основных уязвимостей".

Переговоры с представителями Украины вела миссия фонда во главе с Иванной Владковой-Холлар. Достигнутые соглашения должно утвердить руководство фонда.

"Антиколомойский" закон и сотрудничество Киева с МВФ

Помощь МВФ была разморожена после принятия Верховной радой законопроекта "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он не допускает возвращение выведенных с рынка Нацбанком Украины (НБУ) коммерческих банков предыдущим владельцам по решению суда.

Этот закон получил неформальное название "антиколомойского", поскольку блокирует попытки бывших владельцев крупнейшего в стране "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также их партнеров вернуть этот кредитно-финансовый институт в свою собственность. Принятие данного документа являлось критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

Смотрите также: 

Смотреть видео 03:51

Первый год "Слуги народа": Зеленский подводит итоги президентства

  • В сгоревшее село доставляют жилой вагончик

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Временное жилье для погорельцев

    В Личманах и Магдине без крыши над головой осталось около двадцати семей. И хотя власти пообещали им поддержку, некоторым погорельцам, очевидно, потребуется помощь волонтеров и односельчан, поскольку они не имели права собственности на сгоревшие дома. Эти домики погорельцам привезли представители протестантских церквей. На пожертвования они приобрели восемь таких вагончиков.

  • Женщина наблюдает за установкой жилого вагончика

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    "Конфессия не имеет значения"

    За установкой вагончика украдкой наблюдает его новая хозяйка - как будто боится спугнуть удачу. Большинство жителей села Личманы и соседнего поселка Магдин - глубоко религиозные люди. Но волонтеров-протестантов не волнует, что они - православные: "Им негде жить, - говорят добровольцы, - принадлежность к церкви не имеет никакого значения".

  • Местный житель везет детей на прицепе к самоходному плугу

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Вдали от городской суеты

    Большинство из более чем 100 жителей сел Личманы и Магдин - приезжие. Из-за внешнего вида и своеобразного быта их иногда называют староверами. Но сами местные говорят, что они - обычными православные, а в отдаленные полесские села переехали несколько лет назад - подальше от городской суеты. Живут натуральным хозяйством: держат скот, возделывают огороды, собирают грибы и ягоды.

  • Блок-пост на пути в Личманы и табличка, предупреждающая о радиоактивном загрязнении.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Изолированные радиацией

    Личманы и Магдин находятся в так называемой зоне добровольного отселения. Их жителей после аварии на ЧАЭС не эвакуировали принудительно, но и не рекомендовали оставаться. На пути в "чистые" Личманы - блок-пост, а потом еще несколько километров дороги по сильно загрязненной территории. Впрочем, местные говорят, что им так спокойнее - не беспокоят туристы и заезжие грибники.

  • Местный житель на фоне сгоревшего дома.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Погорельцы не теряют оптимизма

    Иван Иванович восемь лет назад переехал в Личманы из Киева, где работал строителем. Своими руками отремонтировал ветхий дом и поселился там с женой. Сгоревшее жилье восстанавливать не будет, сохранилась летняя кухня: хочет ее расширить, чтобы было место для детей и внуков, которые приезжают к нему в гости. Оптимизма не теряет, жалко только коз, погибших во время пожара.

  • Волонтеры разгружают стройматериалы

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Волонтеры привезли погорельцам гуманитарную помощь

    На призыв поддержать погорельцев сразу откликнулись неравнодушные люди. "Вся Украина нам помогает, - рассказывает Иван Иванович. - И мусульмане, и русские христиане (УПЦ МП - Ред.), и украинские". Погорельцам все еще не хватает стройматериалов, инструментов и топлива. Зато яиц и картошки волонтеры привезли уже столько, что сельчане передают их пациентам соседней больницы.

  • Овца ищет корм на пепелище

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Животным не хватает корма

    А вот животные остались без корма. Во время пожара сельчане открыли загоны и хлева, и большинству животных удалось спастись. Но огонь уничтожил пастбища и запасы кормов. Погорельцы говорят, что им крайне необходимы сено, овес и кукуруза, чтобы прокормить скот.

  • Руины кирпичной печи: а на заднем плане сохранившаяся деревянная церковь.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Некоторые здания чудом уцелели

    От некоторых домов остались только кирпичные печи, а вот другие здания огонь пощадил - например, деревянную церковь в селе Личманы. Местные жители рассказывают, что из-за сильного ветра пожар распространялся стремительно и в разные стороны.

  • Деревянный крест, установленный на месте сгоревшей церкви.

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Церковь в Магдине огонь не пощадил

    А вот в соседнем Магдине церковь, которую совсем недавно построила местная община, сгорела дотла. О том, что на этом месте еще совсем недавно назад стоял храм, сейчас напоминает только крест.

  • Очаг огня в лесу

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    В лесах кое где еще тлеет огонь

    Причины лесных пожаров на севере Украины выясняет следствие. Не исключают и умышленных поджогов. А пожарные тем временем все еще борются с огнем, ведь очаги возгорания до сих пор не ликвидированы полностью. Такие очаги огня в Житомирской области можно увидеть всего лишь в нескольких метрах от дороги.

  • Пожарные тушат очаги огня,

    На пепелище: как живут украинские села, пострадавшие от лесных пожаров

    Вся надежда на дожди

    Очаги огня на окраине села Личманы удалось потушить только благодаря дождю. За водой пожарные ездили 15-20 раз в день за пять километров от села - из-за бесснежной зимы и отсутствия дождей пересохли даже полесские болота. И хотя пока пожарным удается сдерживать огонь на подступах к деревне, они не скрывают: уберечь села и леса в течение следующих жарких месяцев могут только дожди.

    Автор: Николай Бердник


Аудио- и видеофайлы по теме

Что стало причиной пожаров в Чернобыле и как в ЕС смягчают ограничения. Европа в фокусе  

На перекладных: гастарбайтеры из Украины едут в ЕС, несмотря на карантин  

Также по теме

Ukraine Coronavirus Parlamentsgebäude Parlament

"Антиколомойский" закон позволит Украине получить кредиты МВФ 13.05.2020

270 депутатов Верховной рады поддержали принятие "антиколомойского" законопроекта во втором чтении. Это было последним условием МВФ по предоставлению Киеву новой программы финансирования.

Реклама

Самые читаемые

Берлин сожалеет о планах США выйти из Договора по открытому небу  

Коронавирус распространяется в общежитиях для беженцев в ФРГ  

США выделили 1,2 млрд долларов на вакцину от коронавируса из Великобритании  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно