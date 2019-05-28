 МВФ возобновит сотрудничество с Украиной после парламентских выборов | Новости из Германии об Украине | DW | 28.05.2019

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Украина

МВФ возобновит сотрудничество с Украиной после парламентских выборов

Президент Украины надеется, что Верховная рада нового созыва сможет обеспечить условия для получения следующего транша МВФ. В фонде не видят препятствий для ля реализации программы помощи.

Владимир Зеленский (фото из архива)

Владимир Зеленский (фото из архива)

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова сотрудничать с Украиной после парламентских выборов. Об этом во вторник, 28 мая, заявил глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

По словам ван Родена, в фонде не видят препятствий для сотрудничества. "Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом оказывать нашу поддержку", - подчеркнул руководитель миссии МВФ.

В свою очередь, президент Украины выразил надежду, что Верховная рада нового созыва сможет обеспечить условия для получения следующего транша МВФ. "Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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Ранее олигарх Игорь Коломойский предложил президенту отказаться от поддержки МВФ и объявить в Украине дефолт. Однако как заявил присутствовавший на встрече глава Национального банка Украины Яков Смолий, сотрудничество с фондом является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине. "Объем международных резервов сейчас 19,3 миллиарда долларов, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств", - подчеркнул Смолий.

Отношения Украины и МВФ

В 2018 году Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности о новой программе экономических мер, после реализации которой Киеву будут предоставлены кредиты на сумму в 3,9 миллиарда долларов. В рамках соглашения Киев обязался повысить цены на газ для населения. При этом снижение тарифов на коммунальные услуги - одно из главных ожиданий избирателей Зеленского.

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