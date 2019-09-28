 МВД России предложило наказывать за неуважение к полицейским в интернете | Новости из Германии о России | DW | 28.09.2019

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Россия

МВД России предложило наказывать за неуважение к полицейским в интернете

Законопроект о наказании за оскорбление полицейских в сети будет работать по принципу существующего закона о неуважении к власти.

Полицейские в Москве у кинотеатра Россия

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий административную ответственность за неуважение к полицейским в интернете. Об этом стало известно в пятницу, 27 сентября, после публикации инициативы на портале нормативных правовых актов.

Контекст

Участковый указал, что смолянин Сергей Командиров разместил в интернете фотографию президента Владимира Путина и оскорбительную надпись. (28.05.2019)

На жителя Вологодской области составлен протокол по статье КоАП о неуважении к власти. Он разместил в соцсети публикацию "Путин ***** реальный, а не сказочный". (15.05.2019)

Документ разработан по поручению главы МВД Владимира Колокольцева. Ответственность может быть наложена за распространение "сведений порочащего характера" и "посягательства на неприкосновенность чести и достоинства полицейских в интернете".

"Защитить социальные гарантии сотрудников полиции"

В пояснительной записке к законопроекту указано, что "назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции". Авторы рассчитывают, что его примут в январе 2020 года.

За основу будущего закона будет взят механизм уже существующего закона о наказании за неуважение к власти. Он вступил в силу в марте этого года и предполагает штраф до 30 тысяч рублей, интернет-ресурсы обязаны удалять такую информацию по требованию Роскомнадзора.

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Обыски в штабах Навального в десятках регионов России  

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Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

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