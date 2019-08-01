 МВД насчитало в 2019 году в Москве три несогласованные акции в неделю | Новости из Германии о России | DW | 23.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

МВД насчитало в 2019 году в Москве три несогласованные акции в неделю

В 2019 году в российской столице прошло 155 несанкционированных митингов, во время которых за нарушения общественного порядка были задержаны более 3 тыс. человек.

Задержание участника протестной акции в Москве (Фото из архива)

Задержание участника протестной акции в Москве (Фото из архива)

В 2019 году в российской столице прошло 155 несанкционированных митингов, во время которых за нарушения общественного порядка были задержаны более 3 тыс. человек. Эти цифры, передает агентство "Интефакс", были представлены в документах московской полиции, распространённых в четверг, 23 марта, на расширенной коллегии ведомства. 

В МВД также отметили, что суммарное количество публичных мероприятий в городе превысило 18,5 тысячи, что на 50 процентов больше, чем годом ранее. При этом число политических акций выросло на 60 процентов.

Контекст

Какой самый незатратный способ для власти понять общественное мнение? И почему Ирина Прохорова, один из интеллектуальных лидеров России, думает, что наступило новое время? (17.09.2019)

Перед выборами в Мосгордуму власть посылает предостерегающие сигналы потенциальным участникам протестов. Стараясь при этом не "раскачивать лодку", считает Александр Плющев. (03.09.2019)

Как заявил глава столичной полиции Олег Баранов, особое внимание в 2019 году было уделено обеспечению безопасности во время выборов депутатов в Московскую городскую думу, "в преддверии которых также прошло значительное количество массовых публичных акций, в том числе и несогласованных с органами государственной власти".

Задержания на акциях за честные выборы

В Москве летом прошло несколько крупных акций против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Они были отмечены крайне жесткими действиями полиции и беспрецедентным количеством задержанных. Так, только на двух акциях 27 июля и 3 августа, по данным правозащитников, были задержаны в общей сложности 2374 человека. Еще 256 человек оказались в автозаках во время протестной акции 10 августа. Результатом протестных акций стало так называемое московское дело, по которому уже несколько человек получили реальные сроки лишения свободы.

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на трех акциях протеста - 27 июля, 3 и 10 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве 3 августа, тоже не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла в Санкт-Петербурге.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем протестующие стали требовать и прекращения полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями избиркома обратиться в суд, но доказать свою правоту в суде удалось пока только Сергею Митрохину - окружной избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Одно из главных медийных лиц "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. За него вступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова и другие. Месяц Жуков оставался под стражей, однако затем его уголовное преследование по делу о массовых беспорядках было прекращено. Студента перевели под домашний арест - обвиняя в призывах к экстремизму.

  • Кирилл Жуков в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Три года колонии за попытку поднять забрало шлема

    Кирилл Жуков получил три года колонии общего режима. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он пытался поднять росгвардейцу забрало шлема, что расценили как насилие.

  • Данила Беглец в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Признание вины не помогло избежать приговора

    25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.

  • Иван Подкопаев на скамье подсудимых

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Распылил газовый баллончик - три года за насилие

    25-летнего Ивана Подкопаева суд приговорил к трем годам колонии. Технического сотрудника библиотеки признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По утверждению следствия, скрыв лицо под балаклавой, он распылил газовый баллончик в сторону полицейских и нацгвардейцев.

  • Евгений Коваленко

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отставной офицер вступился за митингующих

    Три с половиной года колонии получил офицер в отставке Евгений Коваленко, бросивший, по версии следствия, урну в сотрудника полицейского спецподразделения. Коваленко свою вину не признал, объяснив свой поступок жестом отчаяния и желанием оградить других митингующих от избиений со стороны полицейских.

  • Владислав Синица в суде

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пять лет колонии за твит

    Блогер Владислав Синица, опубликовавший 31 июля спорный пост в Twitter, осужден на пять лет колонии общего режима за возбуждение "ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и призывы к насилию в отношении их детей.

  • Акция протеста 27 июня 2019 года

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Преследование пяти фигурантов прекращено

    СК прекратил уголовное преследование пяти фигурантов "московского дела" - по результатам расследования был сделан вывод, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Меры пресечения, избранные им ранее, отменены.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:28

Самые известные задержания на протестах в Москве

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые известные задержания на протестах в Москве  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

Что думают в Германии о крупнейшем протестном митинге в Москве  

Также по теме

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Организаторы акции за честные выборы в Мосгордуму отрицают согласование с мэрией 01.08.2019

Мэрия Москвы заявила, что согласовала митинг 10 августа на проспекте Сахарова. Однако независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова не получила соответствующие документы.

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

Группа "Агора" пожаловалась в ООН на отключение интернета при протестах в РФ 05.08.2019

Перебои с мобильным интернетом наблюдались на акциях за честные выборы в Мосгордуму и на осенних протестах в Ингушетии, утверждают правозащитники.

Russland Moskau Protest Opposition Polizei

СКР предъявил обвинения еще двоим участникам протестов 27 июля 03.08.2019

Девять человек выступают обвиняемыми по делу о массовых беспорядках после акции за честные выборы в Мосгордуму, заявил глава "Агоры". Ранее четверо фигурантов были арестованы до 27 сентября.

Реклама

Самые читаемые

Новый министр культуры РФ стерла старые записи в ЖЖ  

Что нужно знать о новом коронавирусе из Китая  

Западные эксперты о поправках Путина: Грубое нарушение Конституции РФ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно