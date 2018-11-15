Маша на экспорт: почему мультик "Маша и Медведь" полюбили в Европе

Анимационный сериал "Маша и Медведь" российской студии "Анимаккорд" добился настоящего успеха за рубежом: мультик переведен на 25 языков, его показывают в 100 странах. "Маша" объединяет многие тысячи поклонников по всему миру, а эпизод "Маша плюс каша" поставил рекорд на Youtube: это единственное русскоязычное видео, которое, по данным на конец октября 2018 года, набрало уже около двух миллиардов просмотров на крупнейшем видеохостинге.

"Машу и Медведя" любят и в Германии. В 2013 году детский телеканал KiKA купил права на показ этого мультфильма. Кроме того, был запущен специальный сайт на немецком языке. В "Анимаккорде" утверждают, что в Германии с "Машей" знакомы более 40 процентов детей в возрасте от 3 до 9 лет. Выиграли и производители игрушек: плюшевая Маша и ее лесные друзья продаются во многих европейских странах.

Весело и со вкусом

Потоковый сервис Netflix назвал сериал "русским феноменом". К успеху (в том числе и коммерческому) американских, японских, французских анимационных сериалов все давно привыкли, а здесь удивляются: впервые мультфильм, основанный на русской народной сказке о заблудившейся в лесу девочке, обрел такую популярность во всем мире. Секрет успеха прост: "Маша и Медведь" затрагивает универсальные темы и показывает универсальные приключения. Так, по словам отца шестилетнего мальчика Кристофа Шнайдера (Christoph Schneider), не нужно быть русским, чтобы понимать этот сериал.

Берлинская семья начала смотреть мультфильм еще до его появления на немецком телевидении. Мама у мальчика - русская, русский язык он знает и поэтому смотрел "Машу и Медведя" на русском языке в интернете. Сериал отлично нарисован, он забавный, дерзкий, сделан с любовью, считают на немецком телеканале KiKA, который транслирует "Машу и Медведя" в Германии.

Лесной житель Мишка

Как рассказала в интервью DW пиар-менеджер анимационной студии "Анимаккорд" Дарья Катиба, такая популярность "Маши" за пределами страны не была ожидаема: "Себе мы объясняем это гением создателя а, работой студии и лицензионного отдела, который добывает лучших партнеров". Кстати, больше всего смотрят "Машу" в Италии, Индонезии, Латинской Америке и Арабских Эмиратах.

Телеканал KiKA объясняет успех мультика и его педагогической составляющей: "Персонажи девочки Маши и медведя символизируют отношения отца и дочери, родителей и детей в широком смысле. К примеру, кому не знакома ситуация, когда ребенок хочет играть, а его родители хотели спокойно отдохнуть? Вся семья может идентифицировать себя с персонажами сериала", - считает программный редактор телеканала KiKA Штефан Пфэффле (Stefan Pfäffle).

Сайт детского телеканала "KiKA"

Российский анимационный сериал транслируется в Германии в очень хорошее время - в 17.25. Две серии по семь минут способны легко вписаться в семейный распорядок дня. Это тоже один из факторов успеха.

Пару лет назад пошли слухи, что мультсериал закроют. Однако они не подтвердились. Серии третьего сезона "Маши и медведя" стоят в сетке вещания KiKA до середины декабря 2018 года. В 2016 году мультфильм поставил рекорд - серия "Эх, прокачу!" набрала за сутки три миллиона просмотров, что превышает привычные показатели. Будем ждать новых эпизодов.

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Смотреть видео 04:21 Now live 04:21 мин Поделиться "Маша и Медведь": секрет большого успеха маленькой Маши Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2RITl "Маша и Медведь": секрет большого успеха маленькой Маши (17.10.2016)

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