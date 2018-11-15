Маша на экспорт: почему мультик "Маша и Медведь" полюбили в Европе

Анимационный сериал "Маша и Медведь" российской студии "Анимаккорд" добился настоящего успеха за рубежом: мультик переведен на 25 языков, его показывают в 100 странах. "Маша" объединяет многие тысячи поклонников по всему миру, а эпизод "Маша плюс каша" поставил рекорд на Youtube: это единственное русскоязычное видео, которое, по данным на конец октября 2018 года, набрало уже около двух миллиардов просмотров на крупнейшем видеохостинге.
"Машу и Медведя" любят и в Германии. В 2013 году детский телеканал KiKA купил права на показ этого мультфильма. Кроме того, был запущен специальный сайт на немецком языке. В "Анимаккорде" утверждают, что в Германии с "Машей" знакомы более 40 процентов детей в возрасте от 3 до 9 лет. Выиграли и производители игрушек: плюшевая Маша и ее лесные друзья продаются во многих европейских странах.
Весело и со вкусом
Потоковый сервис Netflix назвал сериал "русским феноменом". К успеху (в том числе и коммерческому) американских, японских, французских анимационных сериалов все давно привыкли, а здесь удивляются: впервые мультфильм, основанный на русской народной сказке о заблудившейся в лесу девочке, обрел такую популярность во всем мире. Секрет успеха прост: "Маша и Медведь" затрагивает универсальные темы и показывает универсальные приключения. Так, по словам отца шестилетнего мальчика Кристофа Шнайдера (Christoph Schneider), не нужно быть русским, чтобы понимать этот сериал.
Берлинская семья начала смотреть мультфильм еще до его появления на немецком телевидении. Мама у мальчика - русская, русский язык он знает и поэтому смотрел "Машу и Медведя" на русском языке в интернете. Сериал отлично нарисован, он забавный, дерзкий, сделан с любовью, считают на немецком телеканале KiKA, который транслирует "Машу и Медведя" в Германии.
Лесной житель Мишка
Как рассказала в интервью DW пиар-менеджер анимационной студии "Анимаккорд" Дарья Катиба, такая популярность "Маши" за пределами страны не была ожидаема: "Себе мы объясняем это гением создателя а, работой студии и лицензионного отдела, который добывает лучших партнеров". Кстати, больше всего смотрят "Машу" в Италии, Индонезии, Латинской Америке и Арабских Эмиратах.
Телеканал KiKA объясняет успех мультика и его педагогической составляющей: "Персонажи девочки Маши и медведя символизируют отношения отца и дочери, родителей и детей в широком смысле. К примеру, кому не знакома ситуация, когда ребенок хочет играть, а его родители хотели спокойно отдохнуть? Вся семья может идентифицировать себя с персонажами сериала", - считает программный редактор телеканала KiKA Штефан Пфэффле (Stefan Pfäffle).
Сайт детского телеканала "KiKA"
Российский анимационный сериал транслируется в Германии в очень хорошее время - в 17.25. Две серии по семь минут способны легко вписаться в семейный распорядок дня. Это тоже один из факторов успеха.
Пару лет назад пошли слухи, что мультсериал закроют. Однако они не подтвердились. Серии третьего сезона "Маши и медведя" стоят в сетке вещания KiKA до середины декабря 2018 года. В 2016 году мультфильм поставил рекорд - серия "Эх, прокачу!" набрала за сутки три миллиона просмотров, что превышает привычные показатели. Будем ждать новых эпизодов.
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Автор: Марина Борисова, Беттина Бауман
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Шедевры от Диснея
Превосходная анимация, динамичный сюжет, остроумные диалоги, прекрасно подобранная музыка. Анимационные фильмы диснеевской студии пользуются неизменным успехом с момента ее основания в 1923 году. В 1937 году впервые был показан первый полнометражный шедевр студии Диснея "Белоснежка и семь гномов" (1937) по сказке братьев Гримм.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Отличные рисунки
Вскоре появились и также очаровали детей и взрослых новые полнометражные фильмы диснеевской студии. И они тоже отличались филигранной работой аниматоров. Титанический труд был затрачен на создание "Пиноккио" (1940). Художники долго изучали повадки и движения настоящих китов, чтобы нарисовать сцену бегства Пиноккио от кита. Огромную симпатию завоевал и олененок из фильма "Бэмби" (1942).
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Неподражаемый стиль
С конца 1920-х до середины 1930-х годов под началом Диснея собрались аниматоры, которые выработали авторский стиль рисунка, ставший для всех последующих поколений художников знаменитой студии образцом для подражания. Марка "Дисней" благодаря им ассоциируется с плавной, живой и аккуратной анимацией. В плане сюжетов диснеевский стиль отличается сказочностью, эпическим размахом и добрыми концовками.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Легендарные аниматоры
Рузвельт называл Disney's Nine Old Men верховным судом, состоявшим из упрямых старцев. Из уст Уолт Диснея то была похвала. "Девятью стариками" он называл художников в шутку - все они были намного его моложе. В девятку (с первого ряда слева направо) входили: Милт Кал, Марк Дэвис, Фрэнк Томас, Эрик Ларсон, Олли Джонстон, Лес Кларк, Уорд Кимбалл, Джон Лаунсбери и Вольфганг Райтерман.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Аниматор из Мюнхена
Вольфганг Райтерман (справа) был единственным немцем среди диснеевских "стариков". Впрочем, на исторической родине он прожил недолго. Когда ему было около двух лет, его семья эмигрировала в США, где поселилась сначала в Канзас-Сити, а затем в Калифорнии. Мечтавший стать пилотом Вольфганг после школы поработал чертежником на авиазаводе, а потом поступил в школу искусств Chouinard Art Institute.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Нескучная мультипликация
В институте он делал большие успехи в рисовании акварелью и был рекомендован для студии Уолта Диснея. Карьера художника-мультипликатора поначалу его не прельщала. Он думал, что рисовать изо дня в день одно и то же - скучно. Тем не менее, уже через год после окончания института он пришел к Диснею в 1934 году проработал на студии до 1981 года как аниматор, режиссер и продюсер.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Талантливый художник
Вули, как его называли друзья и коллеги, работал сначала в качестве художника-мультипликатора. В фильме "Белоснежка и семь гномов", например, он анимировал появление лица в волшебном зеркале королевы. Он также нарисовал сражение динозавров в "Фантазии", всадника без головы в "Приключениях Икабода и мистера Тоада", крокодила в "Питере Пэне" и Малефисенту в образе дракона в "Спящей красавице".
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Лауреат "Оскара"
С 1959 года он уже режиссер-постановщик. Сначала постановщик отдельных эпизодов в фильме "Спящая красавица" и сорежиссер в "101 далматинец", а затем уже главный режиссер. Его "Винни-Пух и день забот" в 1969 году получил премию "Оскар" как лучший мультфильм. Вольфганг Райтерман был также режиссером полнометражного фильма "Приключения Винни" (1977).
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Режиссер культовых фильмов
Вольфганг Райтерман был также режиссером таких популярных диснеевских фильмов, как "Книга джунглей".
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
А также продюсер
С 1970 года Вольфганг Райтерман занимался и продюсированием. Он продюсировал фильмы "Коты Аристократы", "Робин Гуд", "Множество приключений Винни-Пуха", "Спасатели" и свой последний полнометражный мультфильм "Лис и пес". Вольфганг Райтерман погиб 22 мая 1985 года в автомобильной аварии в возрасте 75 лет.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
За кулисами "фабрики грез"
При жизни легендарные художники-аниматоры были неизвестны широкой публике. Да и сегодня зрители покидают кинозал еще до появления субтитров с именами создателей фильма. Выставка в Сан-Франциско является одной из первых попыток воздать должное "настоящим звездам киноэкрана". Так назвал "стариков" Уолта Диснея куратор выставки и нынешний исполнительный продюсер студии Disneynature Дон Хан.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Ассистент Вольфганга Райтермана
Дон Хан продюсировал целый ряд диснеевских полнометражных мультипликационных фильмов, включая такие успешные, как "Король Лев" и "Красавица и Чудовище", которые номинировались даже на "Оскар". О "девяти стариках Диснея" он знает не понаслышке. В юности он был ассистентом Вольфганга Райтермана.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Мастер экшена
"Вули напоминал Джона Уэйна, был великолепен, носил гавайские рубашки и не расставался с сигарой", - вспоминает куратор выставки "Девять диснеевских стариков" продюсер студии Уолта Диснея Дон Хан. - Гуфи у него получался особенно великолепно. Он придумывал для него изумительные приключения".
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
Оригинальные и редкие экспонаты
Каждому из "девяти диснеевских стариков" выделен отдельный зал. Среди экспонатов - множество оригинальных эскизов, акварелей, архивные фотографии. Один из сыновей Вольфганга Райтермана предоставил самолетный винт, который сконструировал его отец. Тот служил во время Второй мировой войны в авиации США и получил звание летчика-аса.
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Немец в "девятке диснеевских стариков"
В музее Уолта Диснея
Выставка "Walt Disney's Nine Old Men: Masters of Animation" в музее Уолта Диснея в Сан-Франциско работает до января 2019 года.
Автор: Элла Володина