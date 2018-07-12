 Мать Олега Сенцова обратилась к Путину с просьбой помиловать режиссера | Новости из Германии о России | DW | 13.07.2018

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Россия

Мать Олега Сенцова обратилась к Путину с просьбой помиловать режиссера

Ходатайство Людмилы Сенцовой с просьбой о помиловании украинского режиссера опубликовал сайт радиостанции "Эхо Москвы". Олег Сенцов с 14 мая продолжает голодовку в российской колонии.

Украинский режиссер Олег Сенцов (фото из архива)

Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова обратилась к президенту РФ с просьбой помиловать ее сына. Ходатайство о помиловании в пятницу, 13 июля, было опубликовано на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Контекст

Акцией солидарности с Олегом Сенцовым у посольства РФ в Киеве началась глобальная кампания за освобождение "узников Кремля". Украинская диаспора призвала мир к однодневной голодовке солидарности. (13.06.2018)

Осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает бессрочную голодовку в тюрьме. Крымчанин требует освобождения 64 украинских политзаключенных Кремля. (21.05.2018)

"Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой", - говорится в ходатайстве Людмилы Сенцовой. Она просит "проявить милосердие и помиловать" режиссера, "не губить его жизнь и жизнь его близких".

Ранее в июле представители Гражданского форума ЕС-Россия призвали власти РФ освободить продолжающего голодовку в российской колонии режиссера. Представитель Совфеда РФ допустил включение Сенцова в список по обмену заключенными между Россией и Украиной.

В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 13 июля - день рождения Олега Сенцова, ему исполнилось 42 года.

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    Автор: Анастасия Магазова


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Сестра Сенцова Путину: Станьте героем, отпустите украинских заключенных - "Немцова.Интервью"

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В тюрьмах России удерживается несколько десятков политзаключенных с Украины. Трое из них были помилованы и вернулись на родину. О них и других заложниках Кремля - в фотогалерее DW. (21.06.2016)  

Ссылки в интернете

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