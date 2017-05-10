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Маттиас Мюллер

April 26, 2016 ARCHIV - Matthias Müller, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, steht am 11.01.2016 am ersten Pressetag der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit (Michigan, USA) am VW-Stand vor dem Konzernlogo. Mit der «Strategie 2025» will Volkswagen inmitten der größten Krise der Konzerngeschichte die Weichen für die Zukunft stellen. Foto: Uli Deck/dpa (zu dpa Auf zu neuen Ufern: VW-Chef Müller präsentiert «Strategie 2025» vom 15.06.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Прокуратура Штутгарта ведет расследование против главы VW 10.05.2017

Топ-менеджеров Volkswagen подозревают в манипулировании информацией по делу о выхлопном скандале. Расследование идет в отношении Маттиаса Мюллера и Мартина Винтеркорна.

Im Chemnitzer Volkswagen-Motorenwerk werden am Freitag (04.02.2005) von Carmen Karstaedt (l) und Anett Pohl 140-PS-Dieselmotoren gefertigt. Am selben Tag lief der siebenmillionste am Standort Chemnitz gefertigte VW-Motor vom Band und eine neue Fertigungslinie für Dieselmotoren wurde in Betrieb genommen. Bereits 1988 wurde eine Fertigungsanlage für Viertakt-Motoren installiert. Heute arbeiten in dem Werk 800 Beschäftigte. Foto: Wolfgang Thieme +++(c) dpa - Report+++

Электромобили - это будущее, но они уничтожают рабочие места 22.11.2016

Из-за переориентации автопрома на выпуск электромобилей в Германии окажутся не у дел десятки тысяч моторостроителей и их поставщики. Эксперты требуют срочных контрмер.
05.01.2016 ***** The Volkswagen BUDD-e electric vehicle is displayed during Chairman of Volkswagen Passenger Cars' board Herbert Diess' keynote address at the 2016 CES trade show in Las Vegas, Nevada, January 5, 2016. REUTERS/Steve Marcus Copyright: Reuters/S. Marcus

Volkswagen провозгласил переориентацию на электромобильность 28.04.2016

"Дизельный скандал" заставил ведущего автостроителя Европы кардинально сменить стратегию развития. Теперь он делает ставку на "зеленые" и цифровые технологии.
15.11.2015 DW Made in Germany VW

Глава Volkswagen извинился за проблемы с отзывом машин 28.04.2016

Общая сумма дивидендов для членов наблюдательного совета Volkswagen за 2015 год упала на 94 процента до 697 тысяч евро. В 2014 году она превышала 12 млн евро.
ARCHIV 2015 **** ILLUSTRATION - Der Auspuff eines Autos ist am 04.11.2015 vor einem Volkswagen-Gebrauchtwagenhändler in Hannover (Niedersachsen) zu sehen. Im bundesweit ersten Prozess wegen des VW-Abgas-Skandals entscheidet das Landgericht Bochum am 16. März, ob der Kläger sein knapp ein Jahr altes Auto zurückgeben darf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa/lnw: «Käufer will seinen VW zurückgeben - Gericht entscheidet über Klage» vom 16.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Volkswagen оскандалился. Как быть с бонусами для менеджеров? 13.04.2016

В Германии дискутируют о том, справедливо ли платить премии руководителям автоконцерна, который обманывал клиентов и теперь из-за "дизельного скандала" терпит убытки.
ARCHIV - The logo of car maker Volkswagen (VW) shines bright above the entrance to a VW branch next to a red traffic light for pedestrians in Manhattan, New York, USA, 26 September 2015. Photo: Michael Kappeler/dpa (zu dpa «Dieselgate»: US-Klagen gegen VW werden in Kalifornien verhandelt vom 09.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Экологические организации США отвергли план VW 12.01.2016

Глава VW Маттиас Мюллер намерен представить Вашингтону "разумные технические решения", направленные на преодоления кризиса. Посредничать между концерном и американскими властями будет экс-директор ФБР Роберт Мюллер.
10.12.2015 +++ Matthias Müller (r), Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, und Hans Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG, kommen am 10.12.2015 zu einer Pressekonferenz von Volkswagen in Wolfsburg (Niedersachsen). Volkswagen informiert auf einer Pressekonferenz zu den aktuellen Entwicklungen im Konzern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Расследование в Volkswagen завершится в апреле 2016 года 10.12.2015

Проблему изучают 450 экспертов, на покрытие расходов выделено 6,7 миллиарда евро, заявил глава наблюдательного совета VW. Защитники прав потребителей требуют возмещения ущерба клиентам.
Die US-Fahne spiegelt sich am 13.05.2009 in Chattanooga (US-Bundesstaat Tennessee) in Logo und Kühlergrill eines Volkswagen-Fahrzeugs. Wegen Problemen mit der Spritleitung ruft der Autobauer Volkswagen in den USA und Kanada gut 377 000 Wagen zurück. Die Kraftstoffleitungen seien so verlegt, dass sie bei Vibrationen an anderen Teilen scheuerten und so auf die Dauer undicht werden könnten. Tritt Benzin aus, besteht Feuergefahr. Foto: Friso Gentsch dpa (zu dpa 0858 vom 15.12.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++ eingestellt von mak

СМИ: В Volkswagen опасаются отправлять сотрудников в США 07.11.2015

В связи с "выхлопным скандалом" менеджеры Volkswagen могут быть арестованы в США, пишет Süddeutsche Zeitung. Поездка главы VW в Соединенные Штаты во второй половине ноября находится под вопросом.
ILLUSTRATION - Der Auspuff eines Skodas mit einem TDI Dieselmotor ist am 04.11.2015 vor einem Volkswagen Gebrauchtwagenhändler in Hannover (Niedersachsen) zu sehen. Hunderttausende VW-Autos könnten mehr CO2 ausgestoßen und damit mehr Sprit verbraucht haben als vom Hersteller angegeben. VW musste am 03.11.2015 nach Manipulationen bei Stickoxid-Werten auch Unregelmäßigkeiten bei CO2-Werten einräumen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa «Abgasskandal: Nun auch CO2-Probleme bei Volkswagen» vom 04.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Volkswagen хочет покрыть налоговые издержки своих клиентов 07.11.2015

В письме на имя министров финансов стран ЕС глава Volkswagen попросил не тревожить своих клиентов налоговыми требованиями. Всего в Европе в результате "выхлопного скандала" пострадало 800 тысяч автомобилей.
Ein Baustellen-Schild steht am 23.10.2014 vor dem Tor Sandkamp am Volkswagen Werk in Wolfsburg (Niedersachsen). Foto: Julian Stratenschulte/dpa

"Скандал века" вокруг Volkswagen: как пострадает Германия 24.10.2015

Крупнейшего австостроителя ФРГ ждет суровая расплата за надувательство. Это скажется на госбюджете, росте ВВП, имидже бренда Made in Germany и даже на немецком футболе.
Das Volkswagen Logo ist am 25.09.2015 auf einem VW Golf vor dem VW Werk in Wolfsburg (Niedersachsen) zu sehen. Foto: Ole Spata

Владельцев машин Volkswagen обязали заехать на сервис 15.10.2015

Только в Германии концерн Volkswagen вынужден отозвать для переоснащения 2,4 миллиона машин. В Европе - 8,5 миллиона. Дизельный скандал вокруг немецкого автостроителя все громче.
VW-Mitarbeiter betreten am 06.10.2015 durch das Tor 17 das Gelände vom Volkswagen-Werk in Wolfsburg (Niedersachsen). Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Volkswagen готовит жесткие меры экономии 06.10.2015

В ходе своего первого выступления на заводском собрании новый глава Volkswagen объявил о перепроверке инвестиционных планов, необходимой, по его словам, для преодоления кризиса.
Ein Porsche Mission E Concept Cat steht am 15.09.2015 in Frankfurt am Main (Hessen) am ersten Pressetag der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt am Main (Hessen). Vom 17. bis zum 27. September zeigen Hersteller aus der ganzen Welt hier Neuheiten der Automobilindustrie. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Назначен новый руководитель Porsche 30.09.2015

Главой Porsche станет Оливер Блуме после того, как руководитель компании Маттиас Мюллер принял предложение возглавить Volkswagen.
11.03.2010 *** Der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Martin Winterkorn, kniet am Donnerstag (11.03.2010) in Wolfsburg vor Beginn der Jahrespressekonferenz vor einem VW Touareg Hybrid. Die Volkswagen AG präsentiert im Rahmen ihrer Jahrespressekonferenz die Bilanzzahlen des vorangegangenen Geschäftsjahres. Foto: Jochen Lübke dpa/lni

Volkswagen не исключает гражданского иска к Винтеркорну 29.09.2015

Если будут доказаны ошибки экс-главы Volkswagen в управлении автоконцерном, Мартину Винтеркорну угрожает многомиллионный штраф. Новый гендиректор VW хочет вернуть утраченное доверие.

Новым главой Volkswagen стал руководитель Porsche (26.09.2015) 26.09.2015

Концерн Volkswagen возглавил руководитель Porsche Маттиас Мюллер. Под его началом этот автопроизводитель стал одним из самых прибыльных в мире.
17.09.2015 Der Vorstandsvorsitzende der Porsche AG, Matthias Müller, aufgenommen am 17.09.2015 am Stand von Porsche auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main (Hessen). Vom 17. bis zum 27. September zeigen Hersteller aus der ganzen Welt hier Neuheiten der Automobilindustrie. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Новым главой концерна Volkswagen стал Маттиас Мюллер 25.09.2015

На должность главы Volkswagen AG назначен президент правления Porsche Маттиас Мюллер. Он сменит на этом посту ушедшего в отставку на фоне дизельного скандала Мартина Винтеркорна.
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