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Топ-менеджеров Volkswagen подозревают в манипулировании информацией по делу о выхлопном скандале. Расследование идет в отношении Маттиаса Мюллера и Мартина Винтеркорна.
Из-за переориентации автопрома на выпуск электромобилей в Германии окажутся не у дел десятки тысяч моторостроителей и их поставщики. Эксперты требуют срочных контрмер.
"Дизельный скандал" заставил ведущего автостроителя Европы кардинально сменить стратегию развития. Теперь он делает ставку на "зеленые" и цифровые технологии.
Общая сумма дивидендов для членов наблюдательного совета Volkswagen за 2015 год упала на 94 процента до 697 тысяч евро. В 2014 году она превышала 12 млн евро.
В Германии дискутируют о том, справедливо ли платить премии руководителям автоконцерна, который обманывал клиентов и теперь из-за "дизельного скандала" терпит убытки.
Глава VW Маттиас Мюллер намерен представить Вашингтону "разумные технические решения", направленные на преодоления кризиса. Посредничать между концерном и американскими властями будет экс-директор ФБР Роберт Мюллер.
Проблему изучают 450 экспертов, на покрытие расходов выделено 6,7 миллиарда евро, заявил глава наблюдательного совета VW. Защитники прав потребителей требуют возмещения ущерба клиентам.
В связи с "выхлопным скандалом" менеджеры Volkswagen могут быть арестованы в США, пишет Süddeutsche Zeitung. Поездка главы VW в Соединенные Штаты во второй половине ноября находится под вопросом.
В письме на имя министров финансов стран ЕС глава Volkswagen попросил не тревожить своих клиентов налоговыми требованиями. Всего в Европе в результате "выхлопного скандала" пострадало 800 тысяч автомобилей.
Крупнейшего австостроителя ФРГ ждет суровая расплата за надувательство. Это скажется на госбюджете, росте ВВП, имидже бренда Made in Germany и даже на немецком футболе.
Только в Германии концерн Volkswagen вынужден отозвать для переоснащения 2,4 миллиона машин. В Европе - 8,5 миллиона. Дизельный скандал вокруг немецкого автостроителя все громче.
В ходе своего первого выступления на заводском собрании новый глава Volkswagen объявил о перепроверке инвестиционных планов, необходимой, по его словам, для преодоления кризиса.
Главой Porsche станет Оливер Блуме после того, как руководитель компании Маттиас Мюллер принял предложение возглавить Volkswagen.
Если будут доказаны ошибки экс-главы Volkswagen в управлении автоконцерном, Мартину Винтеркорну угрожает многомиллионный штраф. Новый гендиректор VW хочет вернуть утраченное доверие.
Концерн Volkswagen возглавил руководитель Porsche Маттиас Мюллер. Под его началом этот автопроизводитель стал одним из самых прибыльных в мире.
На должность главы Volkswagen AG назначен президент правления Porsche Маттиас Мюллер. Он сменит на этом посту ушедшего в отставку на фоне дизельного скандала Мартина Винтеркорна.
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