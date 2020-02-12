Маттео Сальвини лишили депутатской неприкосновенности

В Италии в среду, 12 февраля, Сенат проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел страны, лидера правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини. Ожидается, что теперь политик предстанет перед судом города Катания на Сицилии по обвинению в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы десятков мигрантов.
Запрет высадки мигрантов в Италии
В первую очередь, речь идет об инциденте, связанном с судном Gregoretti, на борту которого находились около 130 мигрантов, спасенных моряками в Средиземном море, недалеко от побережья Ливии.
В июле 2019 года власти Италии разрешили лишь нескольким мигрантам из числа пассажиров этого судна сойти на итальянский берег, в том числе женщинам, находящимся на последних сроках беременности, и их семьям, а также 15 несовершеннолетним.
Оставшиеся на борту беженцы вынуждены были провести несколько дней в "катастрофических" условиях из-за того, что Сальвини, который занимал в то время пост главы МВД, запретил им высадку в итальянских портах, напоминает немецкое онлайн-издание tagesschau.de. Кроме прочего, по информации СМИ, 116 пассажирам приходилось пользоваться всего одним, общим туалетом.
Сальвини считает, что "защищал свою страну"
Ранее, в январе 2020 года, за лишение Сальвини депутатской неприкосновенности проголосовал также занимающийся этим вопросом комитет парламента Италии. Однако в силу это решение вступило лишь после его одобрения Сенатом.
Перед началом дебатов в Сенате по вопросу лишения его депутатской неприкосновенности Сальвини заявил на своей странице в соцсети Facebook, что он всегда действовал в интересах своей страны и "стоит с высоко поднятой головой". "Если человек не борется за свои идеалы, то либо эти идеалы ничего не стоят, либо он сам", - добавил политик.
Смотрите также:
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
"Вопиющий случай"
Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
На волосок от смерти
Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
Как работают спасатели-добровольцы
Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
Взгляд в даль и терпеливое ожидание
Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
Оставленные умирать
Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".
-
Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море
На пути в Испанию
Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно.
Автор: Нермин Исмаил