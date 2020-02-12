 Маттео Сальвини лишили депутатской неприкосновенности | Новости из Германии о Европе | DW | 12.02.2020

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Европа

Маттео Сальвини лишили депутатской неприкосновенности

После лишения депутатской неприкосновенности экс-глава МВД Италии Маттео Сальвини предстанет перед судом в связи с негуманным обращением с беженцами.

Бывшего министра внутренних дел Италии, лидера правопопулистской партии Лига Маттео Сальвини лишили депутатской неприкосновенности из-за его жесткой политики по отношению к беженцам

Лидер партии "Лига" в Италии Маттео Сальвини в Сенате

В Италии в среду, 12 февраля, Сенат проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел страны, лидера правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини. Ожидается, что теперь политик предстанет перед судом города Катания на Сицилии по обвинению в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы десятков мигрантов.

Запрет высадки мигрантов в Италии

В первую очередь, речь идет об инциденте, связанном с судном Gregoretti, на борту которого находились около 130 мигрантов, спасенных моряками в Средиземном море, недалеко от побережья Ливии.

В июле 2019 года власти Италии разрешили лишь нескольким мигрантам из числа пассажиров этого судна сойти на итальянский берег, в том числе женщинам, находящимся на последних сроках беременности, и их семьям, а также 15 несовершеннолетним.

Контекст

По мнению главы итальянского МВД, Берлин много лет недооценивал риски, которыми чревато принятие большого числа беженцев. (03.09.2018)

Ни для кого не станет сюрпризом, если после выборов в Европарламент партия премьера Венгрии Орбана присоединится к альянсу правых популистов, считает обозреватель FAZ Петер Штурм. (03.05.2019)

Оставшиеся на борту беженцы вынуждены были провести несколько дней в "катастрофических" условиях из-за того, что Сальвини, который занимал в то время пост главы МВД, запретил им высадку в итальянских портах, напоминает немецкое онлайн-издание tagesschau.de. Кроме прочего, по информации СМИ, 116 пассажирам приходилось пользоваться всего одним, общим туалетом.

Сальвини считает, что "защищал свою страну"

Ранее, в январе 2020 года, за лишение Сальвини депутатской неприкосновенности проголосовал также занимающийся этим вопросом комитет парламента Италии. Однако в силу это решение вступило лишь после его одобрения Сенатом.

Перед началом дебатов в Сенате по вопросу лишения его депутатской неприкосновенности Сальвини заявил на своей странице в соцсети Facebook, что он всегда действовал в интересах своей страны и "стоит с высоко поднятой головой".  "Если человек не борется за свои идеалы, то либо эти идеалы ничего не стоят, либо он сам", - добавил политик.

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