Маттео Сальвини лишили депутатской неприкосновенности

В Италии в среду, 12 февраля, Сенат проголосовал за лишение депутатской неприкосновенности бывшего министра внутренних дел страны, лидера правопопулистской партии "Лига" Маттео Сальвини. Ожидается, что теперь политик предстанет перед судом города Катания на Сицилии по обвинению в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы десятков мигрантов.

Запрет высадки мигрантов в Италии

В первую очередь, речь идет об инциденте, связанном с судном Gregoretti, на борту которого находились около 130 мигрантов, спасенных моряками в Средиземном море, недалеко от побережья Ливии.

В июле 2019 года власти Италии разрешили лишь нескольким мигрантам из числа пассажиров этого судна сойти на итальянский берег, в том числе женщинам, находящимся на последних сроках беременности, и их семьям, а также 15 несовершеннолетним.

Оставшиеся на борту беженцы вынуждены были провести несколько дней в "катастрофических" условиях из-за того, что Сальвини, который занимал в то время пост главы МВД, запретил им высадку в итальянских портах, напоминает немецкое онлайн-издание tagesschau.de. Кроме прочего, по информации СМИ, 116 пассажирам приходилось пользоваться всего одним, общим туалетом.

Сальвини считает, что "защищал свою страну"

Ранее, в январе 2020 года, за лишение Сальвини депутатской неприкосновенности проголосовал также занимающийся этим вопросом комитет парламента Италии. Однако в силу это решение вступило лишь после его одобрения Сенатом.

Перед началом дебатов в Сенате по вопросу лишения его депутатской неприкосновенности Сальвини заявил на своей странице в соцсети Facebook, что он всегда действовал в интересах своей страны и "стоит с высоко поднятой головой". "Если человек не борется за свои идеалы, то либо эти идеалы ничего не стоят, либо он сам", - добавил политик.

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