Марш повара на Рейхстаг: Как в Берлине митинговали корона-скептики

"Я готов. Друзья, не забудьте маски", - написал в 14:00 повар и автор бестселлера "Vegan for fun", а ныне корона-скептик и борец с карантинными ограничениями Аттила Хильдман (Attila Hildmann) в своем телеграм-канале, который насчитывает почти 50 тысяч подписчиков. Для Германии, где телеграм распространен в основном среди не доверяющих властям конспирологов, это очень высокие цифры. Атилла Хильдман - бывший завсегдатай ток-шоу на всех телеканалах и создатель своей линейки веганских продуктов - с начала пандемии стал проповедником конспирологии - тут и чипирование, и мировое правительство, и миф о том, что коронавирус был создан, чтобы лишить людей свободы. Как он сам утверждал, "открылись глаза" у него в том числе и после просмотров передач RT.

Задержание Аттилы Хильдмана в Берлине

Через два с половиной часа Хильдман лежал на мостовой после задержания, в котором участвовало не менее 15 полицейских. Он попытался провести несколько сотен своих сторонников от "Алекса" (Так в Берлине называют Александерплац. - Ред.) к Рейхстагу. На полпути полиция заблокировала группу на набережной Шпре, не давая пройти на несогласованную акцию, и, так как Хильдман не унимался и призывал сторонников не подчиняться полиции, его задержали. Толпа скандировала "позор", кто-то кричал "нацисты", но несколько десятков полицейских смогли восстановить порядок. Группа сторонников повара рассеялась, многие продолжили путь к Рейхстагу.

Более 30 демонстраций

У берлинских полицейских в субботу, 23 мая, были все причины нервничать: в этот день должны были пройти больше 30 демонстраций так называемых корона-скептиков, выступающих против карантинных ограничений, а также их противников. У полиции получилось почти невозможное: несмотря на то, что весь центр города был полон "корона-повстанцами", как они предпочитают себя называть, им не удалось провести единой и действительно массовой акции.

Аттила Хильдман

Две ключевые точки возможного митинга были перекрыты: возле театра Volksbühne на площади Розы Люксембург проходила акция антифашистов, а пространство от Рейхстага до Ведомства федерального канцлера было перекрыто полицией, которая не позволяла собираться даже небольшим группам, кроме крохотной согласованной акции правых радикалов. Самыми яркими событиями на протестных акциях в субботу было задержание повара Хильдмана и спонтанная акция возле российского посольства на бульваре Унтер-ден-Линден, где несколько сотен демонстрантов хором спели песню особо популярного в Берлине американского певца Дэвида Хассельхоффа "Looking for freedom". Больше организовать у них ничего не получилось.

Политическое убежище в Беларуси

Акции корона-скептиков по всей Германии - где-то согласованные, а где-то игры в кошки-мышки с полицией, как в Берлине - проводятся каждую субботу уже больше месяца. В них участвуют десятки тысяч человек по всей стране. В Берлине начало протестам положил не повар-инфлюэнсер Хильдман или некий правый популист, а левый интеллектуал, берлинский драматург и журналист Ансельм Ленц (Anselm Lenz), представитель городской творческой богемы.

Ленц уже в марте выводил своих сторонников на площадь перед театром Volksbühne и чуть позже основал группу "Комуникационный центр демократическое сопротивление" (KDW), ставшую одним из центров притяжения корона-скептиков. Респектабельные издания, в которых работал Ленц, уже поспешили от него откреститься, а левая газета taz, с которой он сотрудничал, назвала его "полезным идиотом для праворадикалов, которые посещают его мероприятия". Воззрения Ленца тоже не лишены конспирологии. За пандемией коронавируса кроется союз "властей с фармакологическими и цифровыми концернами, создаваемый для разрушения демократии", заявил он в апреле в интервью компании RBB.

"Много разных людей и групп. Кто-то левый, кто-то либерал, есть эзотерики, есть реально сумасшедшие конспирологи, есть правые, - так описывает корона-скептиков берлинский художник-акционист Илья Рывкин. – Централизованной организации нет, за что я, кстати, критиковал Ансельма, и народ собирается вокруг инфлюэнсеров. Куда видеоблогер скажет, туда его аудитория и идет".

Илья Рывкин

Вменяемая часть корона-скептиков, как утверждает Рывкин, считает, что введенные ограничения несоразмерны с поводом для их введения - из-за неприятной, но не самой опасной болезни были отменены или ограничены базовые гражданские права и свободы. Критики корона-скептиков считают, что их финансирует Россия, но сам Рывкин в "русский след" не верит. "Вообще эта леволиберальная теория заговора, что Путин тут финансирует якобы радикальную оппозицию, не подтверждается фактами", - утверждает он.

Однако к России у корона-скептиков отношение особое, недаром они пели "Looking for freedom" именно у российского посольства. Курсируют в этой среде и слухи об активистах, которые мечтают попросить политическое убежище в Швеции и, как бы дико это не звучало, в Беларуси, где карантин не введен. Впрочем, какого-то заметного числа русскоязычных корреспондент DW, прошедший с группой повара Хильдмана по всему центру Берлина, среди корона-скептиков не обнаружил.

"Пусть жену учат щи варить"

"Вместе с волосами голову снесли", - так описывает причины, по которым выступает против карантина пожелавшая остаться неизвестной участница акции, которая, по ее словам, регулярно посещает митинги корона-скептиков. "Европа - это сознательное и просвещенное общество свободолюбивых индивидуалистов. Достаточно разъяснить ситуацию, дать рекомендации, а не закрывать все подряд. Не надо меня учить руки мыть, пусть свою жену учат щи варить", - говорит она о политиках.

Повара Хильдмана выпустили из полиции после задержания уже через час. В сопровождении эскорта полицейских он сразу же направился к Рейхстагу, где принял участие уже в другой - согласованной акции, поговорил с журналистами и сфотографировался со сторонниками.

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