Немецкий политик, экс-глава Европарламента, кандидат на пост Федерального канцлера Германии от СДПГ

Большая часть политической карьеры Мартина Шульца прошла в Европарламенте, куда он был избран в 1994 году. В 2000 году он возглавил группу немецких социал-демократов в Европейском парламенте.С 2009 года стал председателем Партии европейских социалистов, 17 января 2012 года Мартин Шульц сменил Ежи Бузека на посту председателя Европейского парламента. Это пост с перерывом в несколько дней он занимал до 17 января 2017 года. 19 марта 2017 г. на съезде СДПГ, был избран председателем партии и выдвинут, как единый кандидат от СДПГ, на пост Федерального канцлера на выборах осенью 2017 года.