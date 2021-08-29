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Мартин Шульц

Немецкий политик, экс-глава Европарламента, кандидат на пост Федерального канцлера Германии от СДПГ

Большая часть политической карьеры Мартина Шульца прошла в Европарламенте, куда он был избран в 1994 году. В 2000 году он возглавил группу немецких социал-демократов в Европейском парламенте.С 2009 года стал председателем Партии европейских социалистов, 17 января 2012 года Мартин Шульц сменил Ежи Бузека на посту председателя Европейского парламента. Это пост с перерывом в несколько дней он занимал до 17 января 2017 года. 19 марта 2017 г. на съезде СДПГ, был избран председателем партии и выдвинут, как единый кандидат от СДПГ, на пост Федерального канцлера на выборах осенью 2017 года.

Russian Parlaympic Committee's Denis Gnezdilov celebrates his throw of 11.16 meters in the men's shot put F40 final during the 2020 Paralympic Games on Sunday, Aug. 29, 2021, in Tokyo. (Thomas Lovelock for OIS via AP)

Паралимпиада: россияне завоевали еще два золота, установив мировые рекорды 29.08.2021

По итогам пятого дня Паралимпиады в Токио российские спортсмены занимают четвертое место в общем неформальном медальном зачете.

Самое откровенное интервью экс-соперника Меркель Мартина Шульца - Conflict Zone на русском 05.12.2018

Мастер неудобных вопросов Тим Себастиан пригласил в Conflict Zone бывшего лидера социал-демократов и экс-кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца. Острые вопросы заметно выводят политика из себя.

22.04.2018, Hessen, Wiesbaden: Andrea Nahles, Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, spricht beim Außerordentlichen Bundesparteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Im Mittelpunkt des eintägigen Parteitags steht die Wahl einer neuen Bundesvorsitzenden. Nahles bewirbt sich um den Parteivorsitz. Einzige Gegenkandidatin ist die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Lange. Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

Андреа Налес стала первой женщиной во главе СДПГ 22.04.2018

Новый председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес выступила за обновление партии и "поиск диалога" в отношениях с Россией.
A carnival float shows Christian Democratic Union (CDU) leader and German Chancellor Angela Merkel as black widow at the traditional Rosenmontag Rose Monday carnival parade in Duesseldorf, Germany, February 12, 2018. REUTERS/Thilo Schmuelgen

"Виноватый" Шульц и "кровожадная" Меркель на карнавале (фотогалерея) 12.02.2018

Участники карнавального шествия, состоявшегося в "бешеный понедельник", 12 февраля в Кельне и Дюссельдорфе, по традиции не смогли обойти вниманием политические темы.

Сатирическая повозка, изображающая канцлера Ангелу Меркель и главу СДПГ Мартина Шульца качающимися на качелях

"Черная вдова" Ангела Меркель и Ким Чен Ын - Патрик Суэйзи 12.02.2018

"Бешеный понедельник" - кульминация карнавала в ФРГ. Участники карнавального шествия 12 февраля, как обычно, не смогли обойти вниманием политику. Фоторепортаж из Кельна и Дюссельдорфа.
HANDOUT - 11.02.2018, Berlin: Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel (r) beantwortet in der ZDF-Sendung «Berlin direkt» im ZDF-Hauptstadtstudio die Fragen von Bettina Schausten, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios. Foto: Thomas Ernst/ZDF/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Ангела Меркель хочет оставаться канцлером ФРГ до 2021 года 11.02.2018

Ангела Меркель намерена оставаться канцлером и лидером ХДС до следующих выборов. Несмотря на уход Мартина Шульца с поста председателя СДПГ, она видит его в составе нового правительства.
February 7, 2018 Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz reacts during a statement with Christian Democratic Union (CDU) leader and German Chancellor Angela Merkel and Christian Social Union (CSU) leader Horst Seehofer after coalition talks to form a new coalition government in Berlin, Germany, February 7, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Комментарий: Поражение Мартина Шульца 09.02.2018

После публичного унижения Мартин Шульц отказался занять пост главы МИД. Внутрипартийный конфликт в СДПГ подрывает веру в партию. Пострадать может и Меркель, считает Катарина Кроль.
4.2.18 Social Democratic Party (SPD) leader Martin Schulz makes a statement before the coalition talks at the Social Democratic Party (SPD) headquarters in Berlin, Germany, February 4, 2018. REUTERS/Axel Schmidt

Лидер социал-демократов Шульц отказался от поста главы МИД Германии 09.02.2018

Мартин Шульц не станет новым министром иностранных дел Германии. Он отказался от этого поста из-за давления в СДПГ.
07.02.2018, German Chancellor Angela Merkel, leader of the conservative Christian Democratic Union (CDU), reacts as she gives a press conference in Berlin on February 7, 2018, after conservatives and the Social Democrats sealed a deal on a new coalition, potentially ending four months of political standstill in Europe's top economy. / AFP PHOTO / Tobias SCHWARZ (Photo credit should read TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images)

Комментарий: Высокая цена четвертого срока Ангелы Меркель 08.02.2018

Ангеле Меркель удалось добиться согласия руководства социал-демократов на создание правительственной коалиции. Однако партия канцлера - ХДС - дорого заплатила за это, считает Катарина Кролль.
5.2.18 Germany’s Social Democratic Party (SPD) parliamentary group leader Andrea Nahles arrives for coalition talks at the Social Democratic Party (SPD) headquarters in Berlin, Germany, February 5, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Андреа Налес станет первой женщиной-главой немецких социал-демократов 07.02.2018

Налес сменит на посту главы Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца, который, в свою очередь, станет министром иностранных дел ФРГ.

Почему Путин не будет бороться с женой и соседом Навального - DW Новости (07.02.2018) 07.02.2018

До выборов президента России осталось полтора месяца. Алексей Навальный выступает перед своими сторонниками, несмотря на запрет на участие в выборах. Оппозиционер призывает россиян выборы бойкотировать. Почему?
BERLIN, GERMANY - JANUARY 12: German Chancellor and head of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel (L) and leader of the German Social Democrats (SPD) Martin Schulz, along with Bavarian Governor and leader of the Bavarian Christian Democrats (CSU) Horst Seehofer (not pictured), speak to the media following all-night preliminary coalition talks on January 12, 2018 in Berlin, Germany. The leaders signalled the talks have ended in success. The parties will likely soon beging the arduous process of coalition negotiations. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Комментарий: Судьбу Меркель решают социал-демократы 07.02.2018

Сможет ли коалиционное правительство в ФРГ приступить к работе? Ответ на этот вопрос зависит от социал-демократов. Все остальные должны сохранять терпение, в том числе и канцлер Меркель.
07.02.2018, Berlin: Horst Seehofer, Ministerpräsident von Bayern und Vorsitzender der Christlich Sozialen Union (l-r, CSU), Angela Merkel, Bundeskanzlerin und Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union (CDU), und Martin Schulz, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), äußern sich am Ende der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD in der CDU-Parteizentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

В Германии завершены переговоры о формировании правительства 07.02.2018

Коалиционный договор - это хороший фундамент для стабильного правительства, заявила канцлер Ангела Меркель в завершение переговорного марафона. В ходе консультаций ХДС, ХСС и СДПГ распределили посты глав министерств.
02.02.2018, Berlin: Martin Schulz (l-r), Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Horst Seehofer, Ministerpräsident von Bayern und Vorsitzender der Christlich Sozialen Union (CSU), und Angela Merkel, Bundeskanzlerin und Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union (CDU), kommen zur Hauptverhandlungsrunde der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD in der SPD-Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Переговоры по формированию правительства ФРГ завершились - что дальше? 07.02.2018

Переговоры консерваторов во главе с Меркель и социал-демократов о формировании в Германии нового правительства закончены. Слово за рядовыми членами СДПГ. А если они скажут "нет"?
Ein Schild mit einem SPD-Logo ist am 03.08.2016 an der Parteizentrale der SPD in Essen (Nordrhein-Westfalen) befestigt. Nach 48 Stunden endet das Ultimatum, das die Essener SPD ihrer Bundestagsabgeordneten Petra Hinz gestellt hat. Sie soll ihr Mandat abgeben, fordert die Partei. Doch es herrscht Funkstille. Foto: Volker Hartmann/dpa | Verwendung weltweit Copyright:picture-alliance/dpa/V. Hartmann

Поддержка социал-демократов в ФРГ упала до рекордного уровня 02.02.2018

По данным соцопросов, за Социал-демократическую партию Германии готовы проголосовать не более 19 процентов немцев. Лидер СДПГ Мартин Шульц оказался на девятом месте в топ-10 немецких политиков.
12.01.2018 Horst Seehofer (l-r), Ministerpräsident von Bayern und Vorsitzender der Christlich Sozialen Union (CSU), Angela Merkel, Bundeskanzlerin und Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union (CDU), und Martin Schulz, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) kommen am 12.01.2018 am Ende der Sondierungen von Union und SPD zu einer Pressekonferenz im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

На коалиционных переговорах в ФРГ не удается договориться по проблеме беженцев 29.01.2018

Консерваторы и социал-демократы не могут достичь компромисса по вопросу воссоединения семей беженцев, получивших ограниченную степень защиты.
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