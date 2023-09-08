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Марта Сакавік

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Марта Сакавік: избранные публикации

Акция солидарности немецких депутатов с белорусскими политзаключенными

Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?

Некоторые депутаты считают возможными переговоры с властями РБ, если это поможет делу.
Политика13 марта 2024 г.
Руководитель НАУ Павел Латушко

Жизнь оценили в 30 тысяч: как угрожают белорусским политикам

За три года работы в изгнании политик Павел Латушко получил более сотни угроз в свой адрес.
Политика7 марта 2024 г.
Андрей Курейчик выступает в Йеле

Как Курейчик попал в Йель и что с сериалом про Окрестина?

Поговорили с режиссером о преподавании в Йеле, запрете говорить о сериале об Окрестина и крутом повороте в жизни.
Культура26 января 2024 г.
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Марта Сакавік: другие публикации

Александр Лукашенко

Больше не мачо. Как к 30-летию правления изменился Лукашенко

Больше не мачо. Как к 30-летию правления изменился Лукашенко

В 2023-м году Лукашенко не раз видели не в лучшей физической форме. Что остается от прежнего образа - в материале DW.
Политика29 декабря 2023 г.
Проверка цен на продовольственные товары в магазине

Год назад Лукашенко запретил рост цен в РБ. Это сработало?

Год назад Лукашенко запретил рост цен в РБ. Это сработало?

Сдерживание цен - это действенная мера или популизм Лукашенко, за который платят белорусы? DW спросила экспертов.
Экономика и бизнес18 октября 2023 г.
Елена Захаренко

Дочь Захаренко: "Перед судом приснилася папа и поблагодарил"

Дочь Захаренко: "Перед судом приснилася папа и поблагодарил"

Половину своей жизни дочь Юрия Захаренко ищет правду об исчезновении отца. Прошел суд - что теперь?
Правосудие и закон4 октября 2023 г.
Юрий Гаравский перед судом

Почему суд в Швейцарии оправдал экс-бойца СОБРа

Почему суд в Швейцарии оправдал экс-бойца СОБРа

Суд признал Юрия Гаравского невиновным в насильственном исчезновении белорусских политиков в конце 1990-х.
Правосудие и закон28 сентября 2023 г.
Суд в Санкт-Галлене

Что экс-собровец рассказал суду о похищении политиков в РБ

Что экс-собровец рассказал суду о похищении политиков в РБ

Суд нашел несоответствия в показаниях экс-бойца белорусского СОБРа. DW собрала главное.
Правосудие и закон19 сентября 2023 г.
Яна Козюля

Из банковского клерка - в гиды по Берлину. История белоруски

Из банковского клерка - в гиды по Берлину. История белоруски

Белоруска Яна Козюля водит необычные экскурсии по Берлину. Что за ними стоит - у DW.
История8 сентября 2023 г.
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