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Марта Сакавік
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Марта Сакавік: избранные публикации
Что политзаключенным в РБ дает шефство немецких политиков?
Некоторые депутаты считают возможными переговоры с властями РБ, если это поможет делу.
Политика
13.03.2024
13 марта 2024 г.
Жизнь оценили в 30 тысяч: как угрожают белорусским политикам
За три года работы в изгнании политик Павел Латушко получил более сотни угроз в свой адрес.
Политика
07.03.2024
7 марта 2024 г.
Как Курейчик попал в Йель и что с сериалом про Окрестина?
Поговорили с режиссером о преподавании в Йеле, запрете говорить о сериале об Окрестина и крутом повороте в жизни.
Культура
26.01.2024
26 января 2024 г.
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Марта Сакавік: другие публикации
Больше не мачо. Как к 30-летию правления изменился Лукашенко
Больше не мачо. Как к 30-летию правления изменился Лукашенко
В 2023-м году Лукашенко не раз видели не в лучшей физической форме. Что остается от прежнего образа - в материале DW.
Политика
29.12.2023
29 декабря 2023 г.
Год назад Лукашенко запретил рост цен в РБ. Это сработало?
Год назад Лукашенко запретил рост цен в РБ. Это сработало?
Сдерживание цен - это действенная мера или популизм Лукашенко, за который платят белорусы? DW спросила экспертов.
Экономика и бизнес
18.10.2023
18 октября 2023 г.
Дочь Захаренко: "Перед судом приснилася папа и поблагодарил"
Дочь Захаренко: "Перед судом приснилася папа и поблагодарил"
Половину своей жизни дочь Юрия Захаренко ищет правду об исчезновении отца. Прошел суд - что теперь?
Правосудие и закон
04.10.2023
4 октября 2023 г.
Почему суд в Швейцарии оправдал экс-бойца СОБРа
Почему суд в Швейцарии оправдал экс-бойца СОБРа
Суд признал Юрия Гаравского невиновным в насильственном исчезновении белорусских политиков в конце 1990-х.
Правосудие и закон
28.09.2023
28 сентября 2023 г.
Что экс-собровец рассказал суду о похищении политиков в РБ
Что экс-собровец рассказал суду о похищении политиков в РБ
Суд нашел несоответствия в показаниях экс-бойца белорусского СОБРа. DW собрала главное.
Правосудие и закон
19.09.2023
19 сентября 2023 г.
Из банковского клерка - в гиды по Берлину. История белоруски
Из банковского клерка - в гиды по Берлину. История белоруски
Белоруска Яна Козюля водит необычные экскурсии по Берлину. Что за ними стоит - у DW.
История
08.09.2023
8 сентября 2023 г.
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